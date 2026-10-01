Wenger nhìn thấy sai phạm của Man City từ 15 năm trước

Ông Wenger đã nhìn thấy sai phạm của Man City từ 15 năm trước.

Hôm 29/9, Premier League công bố kết luận của Ủy ban độc lập sau cuộc điều tra kéo dài nhiều năm. Man City bị xác định vi phạm nghiêm trọng các quy định tài chính trong giai đoạn mùa 2009/10 đến 2017/18. Ủy ban kết luận CLB sử dụng những hợp đồng được mô tả là "giả tạo" với một số đối tác thương mại, qua đó làm tăng doanh thu và giảm chi phí trên sổ sách.

Theo kết luận được công bố, một phần nguồn tiền được ngụy trang dưới dạng doanh thu tài trợ. Premier League cho biết Man City đã có những sai phạm liên quan đến việc khai báo tình hình tài chính và vi phạm nghiêm trọng các giới hạn chi tiêu của giải đấu cũng như UEFA. Man City phủ nhận các cáo buộc và dự kiến kháng cáo.

Những diễn biến này khiến phát biểu của Wenger hồi tháng 7/2011 được chú ý trở lại. Thời điểm đó, Man City vừa ký hợp đồng tài trợ trị giá khoảng 400 triệu bảng trong 10 năm với Etihad Airways, bao gồm quyền đặt tên sân vận động, tài trợ áo đấu và các hạng mục liên quan đến Etihad Campus.

Những sai phạm của Man City bị phanh phui. Ảnh: Reuters.

Khi đó, ông Wenger đặt câu hỏi về tính hợp lý của thương vụ và cho rằng UEFA cần kiểm tra liệu giá trị hợp đồng có phản ánh đúng giá thị trường hay không. Nhà cầm quân người Pháp đặc biệt lo ngại các CLB có thể tìm cách tận dụng những kẽ hở của luật công bằng tài chính để tăng doanh thu trên giấy tờ.

"Điều đó đặt ra câu hỏi thực sự về uy tín của luật công bằng tài chính", Wenger nói trên Guardian vào năm 2011. Ông nhấn mạnh rằng nếu các quy định được đưa ra, những hợp đồng tài trợ phải có giá trị phù hợp với thị trường, thay vì bị đẩy lên gấp nhiều lần để phục vụ mục đích tài chính.

Những lo ngại của Wenger khi đó không phải không có cơ sở để UEFA xem xét. Chỉ hơn một tháng sau, UEFA xác nhận sẽ kiểm tra hợp đồng giữa Man City và Etihad để xác định liệu CLB có tận dụng mối liên hệ với Abu Dhabi nhằm né tránh các quy định tài chính hay không. Jean-Luc Dehaene, khi đó là Chủ tịch Hội đồng Kiểm soát Tài chính CLB của UEFA, khẳng định cơ quan này sẽ hành động nếu phát hiện các CLB tìm cách khai thác kẽ hở.

Tuy nhiên, cần phân biệt rõ giữa những nghi vấn được Wenger nêu ra vào năm 2011 và kết luận của Ủy ban độc lập năm 2026. Phát biểu của Wenger khi đó là một cảnh báo về khả năng lách luật, trong khi kết luận hiện tại liên quan đến một loạt cáo buộc và bằng chứng được xem xét trong quá trình tố tụng kéo dài nhiều năm.

Vụ việc hiện chưa kết thúc. Man City đã phản đối kết luận của Ủy ban độc lập và có quyền kháng cáo. Mức phạt cuối cùng, nếu có, sẽ được xác định sau các bước tiếp theo của quy trình kỷ luật.

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Highlights MU 0-1 Man City Đêm 13/9, Manchester United thua Manchester City với tỷ số 0-1 thuộc vòng 4 Premier League.