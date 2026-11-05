Wendy (Red Velvet) 'thổi hồn' thêm cho '100 Days of Lies'

Vào ngày 5/11, công ty sản xuất nhạc phim STONE MUSIC thông báo rằng phần 5 trong loạt nhạc phim của 100 Days of Lies, do Wendy thể hiện, sẽ được phát hành vào lúc 6h chiều (giờ Hàn Quốc) ngày 8/11, trên các nền tảng âm nhạc trực tuyến.

Ca khúc mới mang lời ca ấm áp, truyền tải thông điệp rằng ngay cả những khoảnh khắc đau đớn nảy sinh từ những cảm xúc không thể nói thành lời, vốn ngày càng lớn dần theo thời gian, cũng là một phần của tình yêu. Giọng hát ngọt ngào của Wendy dẫn dắt bài hát một cách nhẹ nhàng và điềm tĩnh, đưa người nghe cũng như khán giả đắm chìm sâu hơn vào câu chuyện.

Bài hát này đã từng xuất hiện trong phim. Nó được phát trong những phân cảnh quan trọng của tập 4 (phát sóng ngày 18/10) và ngay lập tức thu hút sự chú ý của khán giả. Giọng hát của Wendy vang lên trong mối tình gián điệp đầy tinh tế giữa Ga Kyung (do Kim Yoo Jung thủ vai), một người thực hiện nhiệm vụ trong khi phải khéo léo tránh sự nghi ngờ và Tae Woong (do Park Jin Young của nhóm GOT7 thủ vai), người dù luôn nghi ngờ Ga Kyung nhưng vẫn không thể rời mắt khỏi cô. Giọng hát của Wendy đã làm nổi bật thêm những cảm xúc vừa ngọt ngào vừa đắng cay trong các phân cảnh đó.

Là một dự án đặc biệt kỷ niệm 20 năm thành lập đài tvN, 100 Days of Lies là bộ phim truyền hình cuối tuần, xoay quanh mối tình gián điệp kéo dài 100 ngày giữa một nữ đạo chích tài ba tại Gyeongseong (Kyeongseong), người sau đó trở thành một điệp viên nằm vùng và một thông dịch viên ưu tú làm việc cho Phủ Tổng đốc Nhật Bản tại Triều Tiên. Cả hai đối mặt với nhau ngay giữa lòng địch.

Bộ phim gây chú ý nhờ cốt truyện độc đáo, khai thác những ẩn ý đằng sau ngôn từ thông qua nghệ thuật thông dịch, cùng sự xuất hiện của một điệp viên được phong trào độc lập cài cắm vào hàng ngũ đối phương. Tỷ suất người xem của bộ phim cũng đang trên đà tăng trưởng. Tập 8 phát sóng ngày 1/11 đã ghi nhận mức rating cao nhất từ ​​trước đến nay trên toàn quốc là 9,8% (theo Nielsen Korea), tăng đáng kể so với mức 5,3% ở tập đầu tiên.