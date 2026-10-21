Wellspring Hanoi tiên phong tổ chức diễn đàn kết nối và tập huấn an toàn số học đường tại Thủ đô

Tham dự sự kiện, có Đại tá,TS.Nguyễn Hồng Quân – Phó cục trưởng Cục An Ninh mạng - A05- Bộ Công an. PGS.TS. Nguyễn Như Hà - Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ Giáo dục và Đào tạo); TS. Trần Quang Hưng - Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội.

Sự kiện còn có 300 đại biểu, đại diện các cơ quan quản lý, chuyên gia, nhà lãnh đạo giáo dục, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, UBND Phường Bồ Đề, Ban Giam Hiệu gần 50 trường học tại Thủ đô với 15 Đại sứ an toàn số học đường các trường Trung học….

Cyber CARE Summit 2026 - Together for Safer Connections được thiết kế theo bốn định hướng xuyên suốt: Bảo vệ con người là trung tâm của an ninh mạng, giáo dục an toàn số cho học sinh ngay từ sớm, sự đồng hành của Gia đình Nhà trường - các Cơ quan chức năng và Chuyển từ xử lý hậu quả sang phòng ngừa chủ động, mở ra cơ hội chia sẻ, nhân rộng những sáng kiến, mô hình giáo dục an toàn số từ Thủ đô tới các nhà trường và địa phương trên cả nước.

Điểm nhấn của sự kiện là tọa đàm với sự tham gia của các chuyên gia với chủ đề “Leading with Care: An toàn trẻ em từ không gian mạng đến đời thực”.

Các diễn giả tham gia tọa đàm.

Sự kết nối giữa các nhà hoạch định, chuyên gia thực tiễn, người đứng đầu cơ sở giáo dục và thế hệ trẻ tạo nên không gian đối thoại đa chiều, nơi những thách thức trên môi trường số được tiếp cận từ nhiều góc độ: an ninh, pháp lý, tâm lý, công nghệ và trách nhiệm giáo dục. Đặc biệt, diễn đàn đề cao vai trò của các hiệu trưởng, nhà quản lý giáo dục Thủ đô – những người trực tiếp dẫn dắt sự thay đổi tại mỗi nhà trường, có khả năng đưa những kiến thức và sáng kiến được chia sẻ tại chương trình thành hoạt động giáo dục phù hợp với thực tiễn.

Trước đó, trong khuôn khổ sự kiện, tại Wellspring, cũng đã diễn ra nhiều hoạt động phong phú dành cho các học sinh, các giáo viên, phụ huynh tham gia sự kiện. Thông qua các hoạt động tương tác, người tham gia được khuyến khích chủ động tìm hiểu, nhận diện rủi ro và khám phá những phương thức ứng phó an toàn trước các nguy cơ trên không gian mạng…

Cũng tại sự kiện, đã diễn ra hoạt động tập huấn Train the Trainers (ToT) tập trung vào việc trang bị kiến thức, kỹ năng và phương pháp triển khai giáo dục an toàn số trong nhà trường cho đội ngũ chuyên gia nguồn.

Người chủ trì chương trình tập huấn là TS. Bùi Thị Liên, Chuyên gia Tâm lý học Tội phạm, Học viện An ninh Nhân dânvà cô giáo Nguyễn Ngọc Thiên Trinh, Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo tài năng Trường Phổ thông Liên cấp Song ngữ Quốc tế Wellspring Hanoi - một trong bốn chuyên gia của Thủ đô Hà Nội tham gia khóa tập huấn chuyên sâu về giáo dục an toàn số trong nhà trường.

Giá trị cốt lõi của mô hình TOT nằm ở khả năng chuyển giao và nhân rộng tri thức: từ những người trực tiếp tham gia tập huấn đến đội ngũ giáo viên, học sinh và cộng đồng tại các cơ sở giáo dục.

Là thành viên Liên minh Niềm tin số và một trong những trường học tiên phong hưởng ứng Chiến dịch “Không Một Mình” hai năm liên tiếp 2025 - 2026, Wellspring Hanoi tiếp tục cụ thể hóa tinh thần chiến dịch bằng những hoạt động giáo dục thực tiễn, phát huy vai trò chủ động kết nối chuyên gia, nhà trường, công nghệ và cộng đồng.

CYBER CARE SUMMIT 2026 là sự tiếp nối của hành trình, đồng thời thể hiện định hướng giáo dục của Wellspring: xây dựng một môi trường học đường hạnh phúc, nơi sự an toàn của học sinh được quan tâm cả trong không gian thực và không gian số.

TS. Bùi Thị Liên, Chuyên gia Tâm lý học Tội phạm, Học viện An ninh Nhân dân và cô giáo Nguyễn Ngọc Thiên Trinh, Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo tài năng Trường Phổ thông Liên cấp Song ngữ Quốc tế Wellspring Hanoi - chủ trì tập huấn ToT.

Thông qua việc kết hợp diễn đàn kết nối, tập huấn ToT, trải nghiệm công nghệ, nghệ thuật và tiếng nói của các đại sứ học đường, Wellspring Hanoi mong muốn đóng góp một cách tiếp cận giáo dục an toàn số toàn diện, kết nối tri thức với trải nghiệm, trách nhiệm với hành động và giá trị nhà trường với lợi ích cộng đồng. Từ một diễn đàn được tổ chức tại Thủ đô, chương trình kỳ vọng mở ra những cơ hội hợp tác, chia sẻ chuyên môn và lan tỏa các sáng kiến giáo dục an toàn số tới nhiều nhà trường, địa phương trên cả nước: “Một ngôi trường hạnh phúc cần an toàn cả ở những nơi không có cổng trường.”

Chia sẻ về sự kiện, Đại diện Ths. Lê Thị Mai Hương - Phó Tổng Hiệu trưởng trường Phổ thông Liên cấp Song ngữ Quốc tế Wellspring Hanoi

Nhà trường triển khai đồng bộ các giải pháp theo hướng phòng ngừa từ sớm, trang bị kỹ năng và xây dựng mạng lưới bảo vệ học sinh.

Trước hết, nội dung an toàn số được lồng ghép trong chương trình Kỹ năng sống, các hoạt động giáo dục và sinh hoạt lớp, giúp học sinh nhận diện những thủ đoạn như giả mạo danh tính, thao túng tâm lý, dụ dỗ, đe dọa, lừa đảo và “bắt cóc trực tuyến”; đồng thời biết cách kiểm chứng thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân và tìm kiếm sự hỗ trợ khi gặp nguy hiểm.

Bên cạnh đó, Nhà trường chú trọng giáo dục thông qua trải nghiệm và thực hành tình huống, tổ chức các chương trình ngoại khóa, tập huấn với chuyên gia và cơ quan chức năng. Điển hình là Sự kiện Cyber Day (10/10/2025), Cyber Peace (15/11/2025), Cyber CARE Summit 2026, hay cụ thể là tháng 11 sắp tới là chuỗi các chuyên đề trao đổi trực tiếp cùng Học viện Cảnh sát công an nhân dân (T02)...

Đặc biệt, Wellspring có Ban An toàn học đường cùng hệ thống giáo viên chủ nhiệm, bộ phận tham vấn tâm lý và các kênh tiếp nhận thông tin như email, số hotline của Ban An Toàn học đường, nhằm kịp thời phát hiện, hỗ trợ và phối hợp với gia đình, phối hợp cơ quan chức năng khi xuất hiện nguy cơ, không để học sinh phải tự mình xử lý khủng hoảng.

Nhà trường đồng thời đẩy mạnh kết nối giữa gia đình, nhà trường, cơ quan chức năng và cộng đồng, cùng chung tay xây dựng mạng lưới bảo vệ trẻ em an toàn trên không gian mạng.

"Mục tiêu cuối cùng của Wellspring không chỉ là giúp học sinh tự bảo vệ mình, mà còn hình thành một cộng đồng học đường biết quan tâm, lên tiếng và bảo vệ lẫn nhau, đúng với tinh thần “Đồng hành tạo hạnh phúc” và “Không Một Mình – Kết nối không tổn thương”." - bà chia sẻ.

Chiến dịch “Không Một Mình” 2026 do Liên minh Niềm tin số (DTA) khởi xướng, dưới sự bảo trợ của Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các tổ chức quốc tế UNICEF và UNODC.