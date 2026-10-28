WEF nhìn thấy dư địa tăng trưởng lớn tại TP.HCM

Đối thoại giữa Thủ tướng Lê Minh Hưng và ông Stephan Mergenthaler - Giám đốc điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới.

Ngày 28/10, Diễn đàn Kinh tế Mùa Thu 2026 (AEF 2026) bước vào ngày làm việc trọng tâm với phiên khai mạc, phiên toàn thể cấp cao và phiên đối thoại giữa Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng với Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF).

TP.HCM đứng trước cơ hội phát triển rộng lớn hơn

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cho biết, với chủ đề “Tinh thần hợp tác trong kỷ nguyên mới”, Diễn đàn Kinh tế Mùa Thu 2026 gợi mở cách tiếp cận trước xu thế hội tụ của nền kinh tế toàn cầu.

"Đối với TP.HCM, hội tụ không chỉ là xu hướng mà còn là yêu cầu của không gian phát triển mới", ông Nguyễn Văn Được nói.

Theo Chủ tịch UBND TP.HCM, thành phố đang đứng trước cơ hội phát triển rộng lớn hơn, với sự kết nối ngày càng chặt chẽ giữa đô thị, công nghiệp, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; đồng thời mở rộng liên kết với vùng Đông Nam Bộ, khu vực Đông Nam Á và các mạng lưới kinh tế toàn cầu.

Theo ông Nguyễn Văn Được, sự thay đổi này không đơn thuần là mở rộng quy mô mà đòi hỏi tư duy phát triển, phương thức quản lý và năng lực kết nối mới. Không một thành phố nào có thể tự mình xây dựng đầy đủ các năng lực đó.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được phát biểu.

Một trung tâm tài chính cần kết nối với các trung tâm tài chính khác; hệ sinh thái đổi mới sáng tạo cần gắn với mạng lưới tri thức và doanh nghiệp toàn cầu; trung tâm logistics cần nằm trong các hành lang thương mại và chuỗi cung ứng rộng lớn hơn.

Vì vậy, phát triển TP.HCM trong mối liên kết với các địa phương, đô thị, trung tâm tài chính, công nghệ, đổi mới sáng tạo và đối tác quốc tế là yêu cầu khách quan.

Từ thực tiễn đó, thành phố mong muốn cùng các đại biểu trao đổi, tìm lời giải cho những vấn đề trọng tâm như làm thế nào để các động lực tăng trưởng kết nối, hỗ trợ lẫn nhau; làm thế nào để vốn, công nghệ, tri thức, nhân lực và thị trường được kết nối hiệu quả hơn.

Qua đó, những kết nối này có thể chuyển hóa thành cơ hội hợp tác mới, nâng cao vai trò của TP.HCM trong các chuỗi liên kết khu vực và toàn cầu.

Chủ tịch UBND TP.HCM bày tỏ, thành phố mong muốn tiếp tục đồng hành cùng WEF, các quốc gia, đô thị, trung tâm kinh tế, tài chính, công nghệ và cộng đồng doanh nghiệp quốc tế để mở rộng mạng lưới hợp tác.

Khi những thế mạnh khác nhau được kết nối trong cùng một mạng lưới, các cực tăng trưởng riêng lẻ có thể tạo thành những động lực tăng trưởng mới.

TP.HCM kỳ vọng Diễn đàn Kinh tế Mùa Thu sẽ tiếp tục là không gian hội tụ, nền tảng kết nối và mạng lưới hợp tác, qua đó cùng các đối tác khởi tạo những cơ hội phát triển mới.

Ông Stephan Mergenthaler - Giám đốc điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới phát biểu.

WEF đánh giá cao tiềm năng của TP.HCM

Phát biểu tại diễn đàn, ông Stephan Mergenthaler - Giám đốc điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) nhận định thế giới đang chứng kiến ba động lực tăng trưởng quan trọng. Sự kết hợp giữa các động lực này sẽ mang lại nhiều lợi ích cho quá trình phát triển của Việt Nam nói chung và TP.HCM nói riêng.

Động lực thứ nhất là năng lực trí tuệ, giúp cải thiện năng suất, gia tăng sức cạnh tranh, tạo ra việc làm tốt hơn và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Thứ hai là nhu cầu xây dựng các ngành công nghiệp bền vững, có khả năng chống chịu trước những biến động.

Động lực thứ ba là khả năng kết nối các ý tưởng, nguồn vốn, nhân tài và thị trường.

Lễ công bố văn kiện hợp tác chiến lược giữa TP.HCM và WEF.

Theo lãnh đạo WEF, các thành phố giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong quá trình này, bởi đây là cái nôi của các hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, nơi doanh nghiệp và doanh nhân gặp gỡ, chuyển hóa cơ hội toàn cầu thành hoạt động kinh tế địa phương.

“Chúng ta có thể thấy điều đó ngay tại TP.HCM, nơi sở hữu nhiều điều kiện thuận lợi để củng cố vai trò là một trong những trung tâm tăng trưởng có tính kết nối cao”, ông Stephan Mergenthaler nhìn nhận.

Theo lãnh đạo WEF, hoạt động khởi nghiệp sôi nổi, năng lực công nghiệp và định hướng hợp tác quốc tế của TP.HCM tạo nền tảng vững chắc để kết nối doanh nghiệp Việt Nam với các nhà đầu tư toàn cầu và đối tác công nghệ.

Thủ tướng chứng kiến Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM Nguyễn Lộc Hà và Giám đốc điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) Stephan Mergenthaler trao văn kiện hợp tác chiến lược giữa TP.HCM và WEF.

Giám đốc điều hành WEF chúc mừng Việt Nam và TP.HCM tổ chức thành công Diễn đàn Kinh tế Mùa Thu, đồng thời đánh giá cao những kết quả hợp tác giữa hai bên.

Ông bày tỏ ấn tượng trước các thành tựu đã đạt được, mục tiêu phát triển và tầm nhìn dài hạn của Việt Nam, đặc biệt là định hướng phát triển dựa trên khoa học, công nghệ và phát huy vai trò của khu vực tư nhân.

Ông Stephan Mergenthaler bày tỏ sự nhất trí với các ý kiến của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời cảm ơn Thủ tướng đã ủng hộ hợp tác với WEF. Ông đề nghị hai bên nghiên cứu đưa quan hệ Việt Nam – WEF lên tầm mức cao nhất.

Lãnh đạo TP.HCM chúc mừng đại diện 10 thành viên chính thức của Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM.

Lãnh đạo WEF khẳng định mong muốn tiếp tục đóng góp, đồng hành và hỗ trợ Việt Nam thực hiện các mục tiêu phát triển, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và phát triển khoa học, công nghệ.

WEF cũng hướng tới tăng cường hợp tác trong quá trình Việt Nam chuẩn bị tổ chức APEC 2027, đồng thời phát huy vai trò của khu vực tư nhân.