WEF lần đầu đồng thương hiệu Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại TP. Hồ Chí Minh

Ông Lê Trường Duy, Giám đốc C4IR, đại diện BTC Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026, phát biểu tại họp báo, chiều 20/10. (Ảnh: Thành Nam)

Chiều 20/10, UBND TP. Hồ Chí Minh cùng các đơn vị liên quan tổ chức họp báo công bố thông tin Diễn đàn Kinh tế mùa Thu năm 2026 (AEF 2026), với chủ đề “Tinh thần hợp tác trong kỷ nguyên mới”.

Diễn đàn do Thủ tướng Lê Minh Hưng chỉ đạo, UBND TP. Hồ Chí Minh chủ trì, Trung tâm Cách mạng công nghiệp lần thứ tư TP. Hồ Chí Minh (HCMC C4IR) thực hiện. Các hoạt động chính diễn ra trong hai ngày 27 và 28/10 tại Trung tâm Hội nghị Thiskyhall Sala, phường An Khánh.

Điểm đáng chú ý của AEF 2026 là Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) đồng thương hiệu chương trình trong hai ngày chính của Diễn đàn.

Ông Lê Trường Duy, Giám đốc HCMC C4IR, đại diện Ban tổ chức cho biết, đây là lần đầu tiên WEF phối hợp, đồng thương hiệu một chương trình với một địa phương trên thế giới. Ông Duy đánh giá, sự hợp tác này tạo nền tảng để TP. Hồ Chí Minh kết nối với các đối tác toàn cầu, đồng thời gắn các ưu tiên phát triển của thành phố với chương trình nghị sự kinh tế quốc tế.

“Thông qua WEF, chúng ta tổ chức Diễn đàn Kinh tế mùa Thu gắn liền với Diễn đàn Kinh tế thế giới thường niên vào tháng 1 ở Davos (Thụy Sỹ) và Diễn đàn Kinh tế thế giới mùa Hè tại Thiên Tân (Trung Quốc) vào tháng 6. Mùa Thu là ở thành phố chúng ta”, ông Duy chia sẻ.

Với định hướng “Sự hội tụ của các cực tăng trưởng mới toàn cầu”, Diễn đàn dự kiến có 21 phiên và 16 hoạt động bên lề, khoảng 300 lượt trình bày của chuyên gia, diễn giả trong nước và quốc tế, cùng khoảng 20 cuộc tiếp xúc bên lề.

Đến nay, Ban tổ chức đã nhận được xác nhận tham dự của đại diện 22 đoàn khách cấp cao quốc tế. Trong số này có Bộ trưởng Bộ Kinh tế, Kế hoạch và Phát triển Philippines Arsenio M. Balisacan; Quốc vụ khanh Bộ Thương mại và Công nghiệp Qatar Ahmed bin Mohammed Al-Sayed; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao và phát triển Vương quốc Anh, nữ Nam tước Winterton; Thứ trưởng Bộ Điện tử và công nghệ thông tin Ấn Độ S. Krishnan.

Toàn cảnh buổi họp báo. (Ảnh: Thành Nam)

Các phiên thảo luận tập trung vào những vấn đề định hình động lực tăng trưởng mới, từ công nghệ chiến lược, trí tuệ nhân tạo, số hóa, đổi mới sáng tạo đến tài chính, kinh tế xanh, logistics và chuỗi giá trị toàn cầu. Ngày 26/10, chương trình CEO 500 với chủ đề “Sự hội tụ của FDI, công nghệ và dòng chảy tài chính toàn cầu” dự kiến quy tụ hơn 500 lãnh đạo doanh nghiệp.

Cùng ngày, triển lãm sản phẩm, dịch vụ tăng trưởng xanh GRECO 2026 giới thiệu các giải pháp, sản phẩm và mô hình thúc đẩy phát triển bền vững.

Ngày 27/10, diễn đàn tổ chức các phiên chuyên đề về kinh tế tuần hoàn, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản trị siêu đô thị, trung tâm tài chính quốc tế, công nghệ lượng tử, logistics xanh và sản xuất tiên tiến.

Không gian Rising Star Arena dự kiến có khoảng 30 đơn vị trình diễn công nghệ, sản phẩm và giải pháp, tạo cơ hội kết nối giữa doanh nghiệp, nhà nghiên cứu và nhà đầu tư.

Điểm nhấn ngày 28/10 là phiên toàn thể cấp cao “Sự hội tụ của các cực tăng trưởng mới toàn cầu”. Sau phiên này, Thủ tướng Lê Minh Hưng dự kiến đối thoại trong 60 phút với lãnh đạo cấp cao WEF về chủ đề “Định vị Việt Nam trong tương lai toàn cầu”. Phiên đối thoại hướng tới làm rõ vai trò của Việt Nam trong việc chủ động tham gia và đồng kiến tạo các cơ hội tăng trưởng mới.

Ngày 29/10, các hoạt động kết nối Việt Nam-Anh, Việt Nam-Trung Quốc, Bắc Âu-Việt Nam và Việt Nam-Israel tiếp tục được tổ chức, tập trung vào thương mại, đầu tư, sản xuất, logistics, khoa học và công nghệ. Thông qua diễn đàn, TP. Hồ Chí Minh kỳ vọng tăng cường hợp tác quốc tế, thu hút nguồn lực đầu tư, tiếp cận công nghệ và mở rộng mạng lưới đối tác, góp phần hình thành những động lực tăng trưởng mới cho thành phố và Việt Nam.