Website quảng bá du lịch Việt Nam vượt Thái Lan, đứng thứ 2 Đông Nam Á

Website quảng bá du lịch quốc gia vietnam.travel của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam vừa vượt qua website du lịch Thái Lan, vươn lên vị trí thứ hai Đông Nam Á, chỉ sau Singapore.

Theo dữ liệu từ Similarweb, trong tháng 10/2026, vietnam.travel đạt 367.050 lượt truy cập trên toàn cầu, tăng 19,4% so với tháng trước. Trong khi đó, website quảng bá du lịch Thái Lan tourismthailand.org ghi nhận 338.308 lượt truy cập, giảm 20,02%.

Vietnam.travel ghi nhận hơn 367.000 lượt truy cập trong tháng 10/2026, vượt website quảng bá du lịch Thái Lan. (Ảnh: vietnam.travel).

Đứng đầu khu vực là website visitsingapore.com của Singapore với 423.953 lượt truy cập, tăng 5,57% so với tháng trước.

Không chỉ tăng về lượng truy cập, vietnam.travel còn ghi nhận một số chỉ số tương tác tích cực. Thời lượng truy cập trung bình đạt 53 giây mỗi lượt, cao hơn Singapore (44 giây) và Thái Lan (43 giây).

Số trang được xem trung bình trên mỗi lượt truy cập của website Việt Nam đạt 1,92, trong khi Singapore đạt 1,63 và Thái Lan đạt 1,76. Đáng chú ý, tỷ lệ truy cập từ nước ngoài vào vietnam.travel đạt 90,6%, cao hơn Singapore (86%) và Thái Lan (62%).

Mở rộng 11 ngôn ngữ, tích hợp dịch vụ du lịch trực tuyến

Cùng với kết quả về lượng truy cập, vietnam.travel đang được định hướng nâng cấp nội dung, giao diện và công nghệ, chuyển từ website giới thiệu điểm đến sang nền tảng tương tác, kết nối và hỗ trợ du khách trong quá trình lên kế hoạch cho chuyến đi.

Một trong những thay đổi đáng chú ý là mở rộng số ngôn ngữ từ tiếng Anh lên 11 ngôn ngữ, gồm tiếng Anh, Nhật, Trung, Hàn, Pháp, Đức, Nga, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Hindi và Thái.

Nội dung trên website cũng được phát triển theo hướng đa dạng hơn, kết hợp hình ảnh, video và thuyết minh đa phương tiện, tập trung giới thiệu các thế mạnh của du lịch Việt Nam như thiên nhiên, văn hóa, di sản, biển đảo, ẩm thực, nghỉ dưỡng và những trải nghiệm đặc sắc.

Website du lịch Việt Nam được định hướng nâng cấp với 11 ngôn ngữ, tích hợp AI và các tiện ích hỗ trợ du khách quốc tế. (Ảnh: vietnam.travel).

Đáng chú ý, nền tảng này được định hướng tích hợp các thông tin quảng bá với dịch vụ du lịch thực tế. Du khách có thể tìm kiếm tour, vé máy bay, khách sạn, dịch vụ nghỉ dưỡng, eSIM, vé tham quan, sân golf và phương tiện vận chuyển.

Các tiện ích đặt dịch vụ, gửi yêu cầu và thanh toán trực tuyến cũng được triển khai thông qua những kết nối tích hợp trên nền tảng. Bên cạnh đó, các dịch vụ về đặc sản địa phương, hướng dẫn viên và hỗ trợ du lịch sẽ từng bước được phát triển.

Trí tuệ nhân tạo (AI) cũng nằm trong kế hoạch nâng cấp website. Công nghệ này được kỳ vọng hỗ trợ dịch hội thoại trực tiếp, tìm kiếm thông tin, tư vấn và gợi ý hành trình, giúp du khách lựa chọn dịch vụ phù hợp với nhu cầu.

Trở thành nền tảng kết nối du khách quốc tế

Theo định hướng của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, việc nâng cấp vietnam.travel được triển khai theo từng giai đoạn. Những chức năng đã hoàn thiện sẽ được ưu tiên đưa vào khai thác, trong khi các dịch vụ mở rộng tiếp tục được hoàn thiện dựa trên tiến độ kết nối đối tác, chuẩn hóa dữ liệu và quy trình xử lý yêu cầu.

Các hoạt động quản lý dữ liệu, kết nối đối tác và xử lý giao dịch được thực hiện thông qua những phân hệ nghiệp vụ dùng chung của nền tảng Quản trị và Kinh doanh du lịch, hướng tới quản lý thống nhất thông tin đặt dịch vụ, thanh toán và tình trạng thực hiện.

Du khách quốc tế có thể khám phá vẻ đẹp và những trải nghiệm đặc sắc của Việt Nam qua các hành trình du lịch được giới thiệu trên vietnam.travel (Ảnh: vietnam.travel).

Với định hướng này, vietnam.travel không chỉ đóng vai trò cung cấp thông tin về điểm đến mà còn hướng tới trở thành cầu nối giữa du khách quốc tế với địa phương, doanh nghiệp và các nhà cung cấp dịch vụ du lịch trong nước.

Kết quả tăng trưởng lượng truy cập và thứ hạng trong khu vực là tín hiệu tích cực đối với hoạt động quảng bá du lịch Việt Nam trên môi trường số. Tuy nhiên, hiệu quả của nền tảng không chỉ được đo bằng số lượt truy cập mà còn nằm ở khả năng kết nối du khách với sản phẩm, dịch vụ thực tế, góp phần chuyển sự quan tâm của khách quốc tế thành những chuyến đi đến Việt Nam.