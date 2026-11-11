Website quảng bá du lịch Việt Nam đứng thứ hai Đông Nam Á

Theo dữ liệu của Similarweb công bố ngày 8/11, tháng 3/2024, website vietnam.travel xếp thứ 132.676 toàn cầu, đứng thứ hai Đông Nam Á, sau Singapore. Đến tháng 3/2025, thứ hạng tăng lên 120.809 và tiếp tục đạt vị trí 104.698 vào tháng 10/2025. Dữ liệu tháng 7/2026 ghi nhận website giữ vị trí thứ hai khu vực, sau Thái Lan và trên các website du lịch quốc gia của Singapore, Indonesia, Malaysia và Philippines.

Không chỉ cải thiện thứ hạng, các chỉ số tương tác cũng ghi nhận kết quả tích cực. Tháng 10/2025, website đạt trung bình 1,92 trang xem mỗi lượt truy cập, thời gian truy cập 44 giây, tỷ lệ thoát trang 49,8%. Lượng người dùng từ các thị trường Mỹ, Singapore và Indonesia lần lượt tăng 40,8%, 34% và 41,6% so với tháng trước.

Đáng chú ý, website đã bổ sung 10 ngôn ngữ mới, nâng tổng số lên 11 ngôn ngữ và hướng tới 15 ngôn ngữ vào cuối năm 2026. Nội dung quảng bá được phát triển theo nhu cầu du khách, tập trung vào văn hóa, thiên nhiên, ẩm thực, nghỉ dưỡng và các trải nghiệm đặc trưng.

Đối với Đà Nẵng, việc tăng cường quảng bá du lịch quốc gia trên nền tảng số tạo thêm cơ hội giới thiệu các điểm đến như Hội An, Mỹ Sơn, Ngũ Hành Sơn và những sản phẩm du lịch văn hóa, sinh thái, nghỉ dưỡng đến thị trường quốc tế. Thời gian tới, ngành du lịch cần tiếp tục kết nối hoạt động quảng bá với hệ thống đặt dịch vụ, nâng cao chất lượng trải nghiệm và khả năng chuyển đổi sự quan tâm của du khách thành các chuyến đi thực tế.