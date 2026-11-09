Website quảng bá du lịch Việt Nam đứng thứ 2 Đông Nam Á về lượng truy cập

Theo dữ liệu từ Similarweb, trong tháng 10/2026, website quảng bá du lịch quốc gia vietnam.travel ghi nhận 367.050 lượt truy cập trên toàn cầu, tăng 19,4% so với tháng trước. Với kết quả này, website quảng bá du lịch quốc gia Việt Nam đã vượt website du lịch Thái Lan và vươn lên vị trí thứ 2 Đông Nam Á, chỉ sau Singapore.

Cụ thể, trong tháng 10/2026, website visitsingapore.com của Singapore đứng đầu khu vực với 423.953 lượt truy cập, tăng 5,57%. Trong khi đó, vietnam.travel đạt 367.050 lượt, tăng 19,4%; còn website tourismthailand.org của Thái Lan ghi nhận 338.308 lượt, giảm 20,02%.

Website quảng bá du lịch quốc gia Việt Nam bổ sung thêm 10 ngôn ngữ, mở rộng phạm vi kết nối thị trường khách quốc tế. Ảnh: vietnam.travel

Không chỉ tăng về lượng truy cập, vietnam.travel còn có những chỉ số tương tác tích cực. Thời lượng truy cập trung bình đạt 53 giây/lượt, cao hơn Singapore (44 giây) và Thái Lan (43 giây). Số trang xem trung bình đạt 1,92 trang/lượt, so với 1,63 trang của Singapore và 1,76 trang của Thái Lan. Đáng chú ý, tỷ lệ truy cập từ nước ngoài của website đạt 90,6%, cao hơn Singapore (86%) và Thái Lan (62%).

Kết quả này cho thấy sức hút ngày càng tăng của hình ảnh du lịch Việt Nam trên môi trường số, đồng thời phản ánh những chuyển biến trong hoạt động truyền thông, xúc tiến và quảng bá du lịch quốc gia.

Cùng với việc cải thiện thứ hạng, vietnam.travel đang được nâng cấp theo hướng chuyển từ website giới thiệu điểm đến sang nền tảng tương tác, kết nối và hỗ trợ du khách trong toàn bộ hành trình du lịch.

Theo đó, một trong những thay đổi đáng chú ý là mở rộng từ website chủ yếu sử dụng tiếng Anh lên 11 ngôn ngữ, gồm Anh, Nhật, Trung, Hàn, Pháp, Đức, Nga, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Hindi và Thái. Nội dung quảng bá cũng được phát triển đa dạng thông qua hình ảnh, video và thuyết minh đa phương tiện, tập trung vào các giá trị nổi bật của du lịch Việt Nam như thiên nhiên, văn hóa, di sản, biển đảo, ẩm thực, nghỉ dưỡng và trải nghiệm đặc sắc.

Đặc biệt, nền tảng định hướng tích hợp các tiện ích tìm kiếm tour, vé máy bay, khách sạn, dịch vụ nghỉ dưỡng, eSIM, vé tham quan, vui chơi, sân golf và vận chuyển. Du khách có thể lựa chọn dịch vụ, gửi yêu cầu đặt và thanh toán trực tuyến thông qua các kết nối được tích hợp.

Công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) cũng sẽ được ứng dụng nhằm cá nhân hóa trải nghiệm, hỗ trợ dịch hội thoại trực tiếp, tìm kiếm thông tin, tư vấn và gợi ý hành trình, tra cứu dịch vụ phù hợp với nhu cầu của từng du khách.

Trên giao diện website tích hợp tiện ích hỗ trợ du khách quốc tế có thể đặt dịch vụ du lịch trực tuyến. Ảnh: vietnam.travel

Việc nâng cấp vietnam.travel được triển khai theo từng giai đoạn, gắn với tiến độ kết nối đối tác, chuẩn hóa dữ liệu và hoàn thiện quy trình xử lý yêu cầu. Các hoạt động quản lý dữ liệu, kết nối đối tác và xử lý giao dịch được thực hiện thông qua các phân hệ nghiệp vụ dùng chung của nền tảng Quản trị và Kinh doanh du lịch.

Trong bối cảnh cạnh tranh điểm đến ngày càng mạnh mẽ trên không gian số, việc website quảng bá du lịch quốc gia Việt Nam vietnam.travel vươn lên vị trí thứ 2 Đông Nam Á là dấu mốc đáng ghi nhận, góp phần khẳng định vai trò của nền tảng số trong chiến lược xúc tiến, quảng bá du lịch quốc gia và tăng cường khả năng tiếp cận du khách quốc tế.