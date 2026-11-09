Website quảng bá du lịch Việt Nam đứng thứ 2 Đông Nam Á

Bước tiến đột phá của hạ tầng số trong ngành du lịch Việt Nam vừa ghi nhận một cột mốc quan trọng khi website quảng bá du lịch quốc gia vietnam.travel chính thức vươn lên vị trí thứ hai tại khu vực Đông Nam Á về lượng truy cập.

Theo dữ liệu từ Similarweb (chuyên trang xếp hạng website toàn cầu), trong tháng 10/2026, vietnam.travel ghi nhận 367.050 lượt truy cập trên phạm vi toàn cầu, tăng 19,4% so với tháng trước. Trong khi đó, website quảng bá du lịch Thái Lan tourismthailand.org đạt 338.308 lượt truy cập, giảm 20,02%. Đứng đầu khu vực là visitsingapore.com của Singapore với 423.953 lượt truy cập.

Trang vietnam.travel vươn lên vị trí thứ hai Đông Nam Á về lượng truy cập trong tháng 10/2026. Ảnh: Similarweb.

Không chỉ tăng về lượng truy cập, vietnam.travel còn ghi nhận các chỉ số tương tác tích cực. Thời gian truy cập trung bình đạt 53 giây/lượt, cao hơn Singapore (44 giây) và Thái Lan (43 giây). Bên cạnh đó, số trang xem trung bình của trang web Việt Nam đạt 1,92 trang/lượt, vượt qua chỉ số tương ứng của Singapore (1,63 trang) và Thái Lan (1,76 trang). Đặc biệt, tỷ lệ người truy cập từ nước ngoài vào vietnam.travel đạt tới 90,6%, áp đảo so với con số 86% của Singapore và 62% của Thái Lan.

Một trong những cải tiến mang tính bước ngoặt là vietnam.travel mở rộng hệ ngôn ngữ hỗ trợ. Thay vì chỉ sử dụng tiếng Anh như trước đây, giao diện mới của website đã bổ sung thêm 10 ngôn ngữ mới bao gồm tiếng Trung, Nhật, Hàn, Pháp, Đức, Nga, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Hindi và Thái. Sự đa dạng hóa này giúp xóa bỏ rào cản ngôn ngữ, tạo điều kiện thuận lợi để các thông tin văn hóa, di sản, thiên nhiên, ẩm thực và dịch vụ nghỉ dưỡng Việt Nam tiếp cận sâu rộng hơn tới nhiều vùng địa lý trọng điểm trên thế giới.

Song song với việc đa dạng hóa ngôn ngữ, chiến lược đổi mới còn tập trung vào việc gia tăng tính tiện ích và khả năng tương tác thương mại.

Hệ sinh thái du lịch số vietnam.travel cho phép người dùng quốc tế dễ dàng tra cứu, kết nối và thực hiện giao dịch đặt dịch vụ trực tuyến. Ảnh: vietnam.travel.

Nền tảng được thiết kế để tích hợp trực tiếp các dịch vụ du lịch thực tế, cho phép khách quốc tế chủ động tìm kiếm, lựa chọn và thực hiện giao dịch thanh toán trực tuyến đối với tour du lịch, vé máy bay, phòng khách sạn, eSIM, vé tham quan, trải nghiệm sân golf cũng như các phương tiện vận chuyển. Hệ sinh thái này cũng mở rộng sang việc cung cấp thông tin đặc sản địa phương và kết nối lực lượng hướng dẫn viên du lịch chuyên nghiệp.

Đặc biệt, công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ được tích hợp nhằm nâng cao khả năng hỗ trợ và cá nhân hóa trải nghiệm. Du khách có thể sử dụng công cụ dịch hội thoại trực tiếp, tìm kiếm thông tin, nhận tư vấn và gợi ý hành trình, tra cứu dịch vụ phù hợp với nhu cầu, đồng thời được hỗ trợ kiểm tra thông tin trước khi gửi yêu cầu đặt dịch vụ.

Việc nâng cấp vietnam.travel được thực hiện theo lộ trình bài bản, từng bước thử nghiệm và hoàn thiện để bảo đảm tính ổn định cũng như độ an toàn trong quản lý dữ liệu.

Trong bối cảnh ngành du lịch toàn cầu đang bước vào giai đoạn cạnh tranh gay gắt trên các nền tảng kỹ thuật số, sự vươn lên vị thế thứ hai Đông Nam Á của vietnam.travel không chỉ là sự ghi nhận về mặt chỉ số truy cập. Đây còn là nền tảng quan trọng giúp nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, khẳng định vị thế của du lịch Việt Nam trên bản đồ du lịch thế giới và tạo đà bứt phá cho việc thu hút dòng khách quốc tế trong thời gian tới.