Website du lịch Việt vươn lên vị trí thứ hai Đông Nam Á

Theo đó, trang web quảng bá du lịch Việt Nam ghi nhận 367.050 lượt truy cập trên phạm vi toàn cầu, tăng 19,4% so với tháng trước. Trong khi đó, website quảng bá du lịch Thái Lan tourismthailand.org đạt 338.308 lượt truy cập, giảm 20,02%. Đứng đầu khu vực là visitsingapore.com của Singapore với 423.953 lượt truy cập, tăng 5,57%.

Không chỉ tăng về lượng truy cập, vietnam.travel còn ghi nhận các chỉ số tương tác tích cực. Thời lượng truy cập trung bình đạt 53 giây/lượt, cao hơn mức 44 giây của Singapore và 43 giây của Thái Lan.

Số trang xem trung bình của vietnam.travel đạt 1,92 trang/lượt, so với 1,63 trang của Singapore và 1,76 trang của Thái Lan. Đáng chú ý, tỷ lệ truy cập từ nước ngoài của vietnam.travel đạt 90,6%, cao hơn Singapore (86%) và Thái Lan (62%).

Website vietnam.travel. Ảnh chụp màn hình

Trong bối cảnh cạnh tranh điểm đến ngày càng mạnh mẽ trên môi trường số, việc vietnam.travel vươn lên vị trí thứ hai Đông Nam Á là dấu mốc đáng ghi nhận. Kết quả này ghi nhận sức hút ngày càng tăng của du lịch Việt Nam trên môi trường số, đồng thời cho thấy hiệu quả bước đầu của quá trình đổi mới, nâng cấp vietnam.travel trở thành nền tảng quảng bá, xúc tiến và kết nối dịch vụ du lịch toàn diện dành cho du khách quốc tế.

Những kết quả này cho thấy sức hút ngày càng lớn của vietnam.travel đối với người dùng quốc tế, góp phần khẳng định vai trò của nền tảng số trong hoạt động truyền thông, xúc tiến và quảng bá du lịch Việt Nam ra nước ngoài.

Có được kết quả trên một phần nhờ vietnam.travel đang được định hướng nâng cấp đồng bộ về nội dung, giao diện và công nghệ, chuyển từ website chủ yếu giới thiệu điểm đến sang nền tảng tương tác, kết nối và hỗ trợ du khách trong toàn bộ hành trình du lịch.

Một trong những thay đổi nổi bật là mở rộng từ website chủ yếu sử dụng tiếng Anh lên 11 ngôn ngữ, gồm Anh, Nhật, Trung, Hàn, Pháp, Đức, Nga, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Hindi và Thái. Điều này giúp vietnam.travel tiếp cận sâu hơn các thị trường khách quốc tế, giảm rào cản ngôn ngữ và mở rộng khả năng quảng bá hình ảnh du lịch Việt Nam. Nội dung được phát triển đa dạng với hình ảnh, video, thuyết minh đa phương tiện, tập trung vào các giá trị nổi bật như thiên nhiên, văn hóa, di sản, biển đảo, ẩm thực, nghỉ dưỡng và trải nghiệm đặc sắc.

Điểm khác biệt trong chiến lược nâng cấp vietnam.travel là sẽ tích hợp thông tin quảng bá với các tiện ích và dịch vụ du lịch thực tế. Công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ được tích hợp nhằm nâng cao khả năng hỗ trợ và cá nhân hóa trải nghiệm.