Website du lịch Việt Nam vào top 2 Đông Nam Á về lượng truy cập

Theo dữ liệu từ Similarweb (chuyên trang phân tích, xếp hạng website toàn cầu), trong tháng 10-2026, vietnam.travel ghi nhận 367.050 lượt truy cập trên toàn thế giới, tăng 19,4% so với tháng 9. Trong khi đó, website quảng bá du lịch Thái Lan tourismthailand.org đạt 338.308 lượt, giảm 20,02%. Dẫn đầu khu vực là visitsingapore.com của Singapore với 423.953 lượt truy cập, tăng 5,57%.

Giao diện chính của vietnam.travel. Ảnh chụp màn hình

Không chỉ tăng về lượng truy cập, vietnam.travel còn ghi nhận các chỉ số tương tác tích cực. Thời gian truy cập trung bình đạt 53 giây/lượt, cao hơn Singapore (44 giây) và Thái Lan (43 giây). Số trang xem trung bình đạt 1,92 trang/lượt, so với 1,63 trang của Singapore và 1,76 trang của Thái Lan. Đáng chú ý, tỷ lệ truy cập từ nước ngoài của vietnam.travel đạt 90,6%, vượt Singapore (86%) và Thái Lan (62%).

Những con số này cho thấy website ngày càng thu hút sự quan tâm của người dùng quốc tế, đồng thời phản ánh hiệu quả bước đầu trong đổi mới phương thức truyền thông, xúc tiến và quảng bá du lịch Việt Nam.

Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), vietnam.travel đang được nâng cấp đồng bộ về nội dung, giao diện và công nghệ, hướng đến chuyển đổi từ website giới thiệu điểm đến thành nền tảng tương tác, kết nối và hỗ trợ du khách trong hành trình khám phá Việt Nam.

Một trong những thay đổi đáng chú ý là mở rộng từ một ngôn ngữ tiếng Anh lên 11 ngôn ngữ, gồm: Anh, Nhật, Trung, Hàn, Pháp, Đức, Nga, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Hindi và Thái. Nội dung cũng được phát triển đa dạng thông qua hình ảnh, video và các sản phẩm đa phương tiện, tập trung giới thiệu thiên nhiên, văn hóa, di sản, biển đảo, ẩm thực, nghỉ dưỡng và trải nghiệm đặc sắc.

Tuần lễ hoa dã quỳ ở núi lửa Chư Đang Ya (tỉnh Gia Lai) cũng được giới thiệu trên website. Ảnh chụp màn hình

Bên cạnh hoạt động quảng bá, website được định hướng tích hợp các tiện ích phục vụ nhu cầu thực tế của du khách như tìm kiếm tour, vé máy bay, khách sạn, dịch vụ nghỉ dưỡng, eSIM, vé tham quan, vui chơi, sân golf và vận chuyển. Du khách có thể lựa chọn dịch vụ, gửi yêu cầu đặt và thanh toán trực tuyến thông qua các kết nối được tích hợp trên nền tảng.

Đặc biệt, công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) dự kiến được ứng dụng để hỗ trợ tìm kiếm thông tin, dịch hội thoại, tư vấn và gợi ý lịch trình phù hợp với nhu cầu cá nhân. Các tiện ích về đặc sản địa phương, hướng dẫn viên và dịch vụ hỗ trợ du lịch cũng từng bước được phát triển.

Việc vietnam.travel vươn lên vị trí thứ 2 Đông Nam Á là dấu mốc đáng chú ý đối với du lịch Việt Nam. Đây cũng là cơ hội để tăng cường nhận diện thương hiệu, tiếp cận khách quốc tế và kết nối du khách với các sản phẩm, dịch vụ du lịch trong nước.