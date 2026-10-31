Website đăng ký hiến tạng trực tuyến tạm dừng tiếp nhận để rà soát dịch vụ

Tạm dừng tiếp nhận đăng ký hiến mô, tạng

Từ chiều ngày 30/10, website của Trung tâm Điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người có thông báo tạm dừng tiếp nhận đăng ký hiến mô, tạng.

Thông báo nêu rõ: “Hiện tại chúng tôi đang tạm dừng tiếp nhận đăng ký mới để rà soát và nâng cao chất lượng dịch vụ. Chức năng đăng ký sẽ sớm được mở lại. Rất mong bạn thông cảm và quay lại sau!”.

Động thái này diễn ra sau khi người dân thử sử dụng họ tên và số CCCD của người khác đăng ký hiến mô, tạng trên website của Trung tâm thành công.

Sau khi người dân phản ánh, dùng họ tên và số căn cước công dân (CCCD) của người khác vẫn đăng ký hiến tạng thành công, website của Trung tâm Điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người đã tạm dừng đăng ký hiến mô, tạng trực tuyến để rà soát dịch vụ. Ảnh chụp màn hình

Trước đó, mạng xã hội lan truyền thông tin người dân truy cập vào website của trung tâm, thử sử dụng số căn cước công dân cùng họ tên của người khác để đăng ký hiến tạng và đã đăng ký thành công.

Đặc biệt, quá trình đăng ký không yêu cầu xác thực người đăng ký có phải là chính chủ của số căn cước đó không, hay điện thoại, email có đúng của người đó không.

Về vấn đề trên, PGS.TS Dương Đức Hùng, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết, việc đăng ký nguyện vọng hiến tạng không đồng nghĩa với việc hiến tạng chắc chắn sẽ được thực hiện. Bởi không phải cứ đăng ký hiến là hiến tạng được. Bệnh viện vẫn phải xin ý kiến gia đình và chỉ cần một thành viên trong gia đình không đồng ý thì việc hiến tạng không thể thực hiện.

Trên thực tế, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức có trường hợp chết não, cha mẹ và người thân đồng ý hiến tạng, nhưng đến phút chót, chỉ 1 người trong gia đình không đồng ý, bệnh viện cũng không thể thực hiện lấy tạng.

Để hiến tạng của người chết não, người thân phải làm đơn xác nhận người đã mất tự nguyện hiến tạng vì mục đích khoa học, cứu chữa người bệnh; cam kết không vì lợi nhuận và ký xác nhận rõ ràng. Toàn bộ quá trình phải được lập hồ sơ, lưu trữ đầy đủ, không thể chỉ dựa vào thao tác đăng ký trực tuyến.

Quy trình xác định chết não có yêu cầu nghiêm ngặt về chuyên môn

Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức Dương Đức Hùng cho biết, quy trình xác định chết não tại bệnh viện được xây dựng trên cơ sở tham khảo các mô hình chuẩn quốc tế, với yêu cầu nghiêm ngặt về chuyên môn. Đây là vấn đề liên quan trực tiếp đến sinh mạng con người, không thể đánh giá cảm tính hoặc rút gọn các bước kiểm tra.

Các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức thực hiện lấy và ghép tạng từ người bệnh hiến. Ảnh: BVCC

Một trường hợp chỉ được xác định chết não khi đáp ứng đầy đủ các tiêu chí chuyên môn, trải qua các bước kiểm tra, xét nghiệm, siêu âm và chụp mạch não. Hội đồng chuyên môn độc lập phải cùng thống nhất kết luận qua 3 lần kiểm tra, mỗi lần cách nhau 6 giờ. Chỉ khi tất cả thành viên của Hội đồng chuyên môn độc lập cùng đồng thuận kết luận mới được xác định chết não.

Không riêng Việt Đức, tất cả các bệnh viện trên cả nước đều thực hiện quy trình chẩn đoán chết não nghiêm ngặt như trên. Việc hiến tạng và lấy tạng phải tuân thủ quy định của pháp luật.

Đồng thời, thành phần hội đồng cũng được quy định rõ nhằm bảo đảm tính độc lập, khách quan. Người làm công tác hồi sức không được tham gia hội đồng này; đồng thời, hội đồng phải có thành viên thuộc lĩnh vực giám định pháp y.