Website Công ty Đấu giá Hợp danh Sao Việt bị nhóm tin tặc Chinafans tấn công thay đổi giao diện

Trang thông tin điện tử chính thức của Công ty Đấu giá Hợp danh Sao Việt tại địa chỉ daugiasaoviet.com vừa bị tin tặc tấn công mạng làm thay đổi toàn bộ giao diện (defacement). Sự cố này khiến các hoạt động tra cứu thông báo đấu giá tài sản bị gián đoạn nghiêm trọng, đồng thời đặt ra báo động về vấn đề an toàn thông tin tại các đơn vị quản lý tài sản công và dân sự.

Giao diện bị chiếm quyền kiểm soát và phát tán liên kết lạ

Ghi nhận thực tế cho thấy hệ thống website của đơn vị này đã bị can thiệp sâu vào tầng hiển thị. Ngay phía dưới logo của công ty xuất hiện dòng chữ xác nhận thủ phạm "hacked by chinafans". Không dừng lại ở đó, hàng loạt tiêu đề của các bài thông báo đấu giá tài sản giá trị cao—điển hình như thông báo đấu giá quyền sử dụng đất trên đường Võ Văn Kiệt cùng các tài sản doanh nghiệp khác—đều bị thay thế bằng nội dung của tin tặc.

Đáng chú ý, nhóm hacker còn gắn kèm các liên kết chuyển hướng sang nền tảng nhắn tin Telegram gồm t.me/Hack_0xTeam và t.me/Hello_root. Động thái này thường được các nhóm tin tặc sử dụng nhằm mục đích phô trương thanh thế hoặc thiết lập các kênh tiếp xúc, điều hướng người truy cập đến các bẫy lừa đảo trực tuyến.

Hồ sơ đơn vị vận hành và rủi ro rò rỉ dữ liệu tài sản

Hệ thống website bị tấn công thuộc quyền quản lý của Công ty Đấu giá Hợp danh Sao Việt. Doanh nghiệp này chính thức đi vào hoạt động từ ngày 04/07/2018, mã số thuế ******1229, do ông Lê Văn Hòe làm người đại diện pháp luật. Trụ sở chính đặt tại Tầng 1 nhà chữ U, số 6 Nguyễn Công Trứ, Phường Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.

Đây là tổ chức thường xuyên điều hành các phiên đấu giá tài sản quy mô lớn bao gồm bất động sản, nhà xưởng và quyền sử dụng đất. Do đó, việc hệ thống bị xâm nhập gây lo ngại không nhỏ cho các nhà đầu tư và đối tác tham gia đấu giá về nguy cơ toàn vẹn dữ liệu hồ sơ.

Khuyến cáo an toàn thông tin cho người dùng và nhà đầu tư

Trước tình trạng trang web bị chiếm quyền hiển thị, giới chuyên môn an ninh mạng khuyến cáo các cá nhân, doanh nghiệp tuyệt đối không nhấn vào bất kỳ liên kết bất thường nào trên website, đặc biệt là các đường dẫn Telegram do tin tặc để lại. Việc tương tác với các đường link này tiềm ẩn rủi ro lây nhiễm mã độc vào thiết bị cá nhân hoặc trở thành nạn nhân của các chiêu trò đánh cắp danh tính.

Sự việc lần này là hồi chuông cảnh tỉnh về tầm quan trọng của việc rà soát lỗ hổng bảo mật và xây dựng cơ chế phòng vệ mạng nhiều lớp cho các doanh nghiệp lưu trữ thông tin giao dịch tài sản quan trọng. Hiện khách hàng và các bên liên quan vẫn đang chờ các biện pháp xử lý triệt để cũng như phản hồi chính thức từ ban điều hành doanh nghiệp.