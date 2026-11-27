Tính đến ngày 27/11, trang web chính thức tại địa chỉ cali.vn của hệ thống California Fitness & Yoga vẫn trong trạng thái không thể truy cập. Theo phản ánh của một số hội viên, trang chủ này đã ngừng hoạt động kể từ ngày 22/11.

Trong khi đó, một tên miền phụ là fit.cali.vn xuất hiện với giao diện tối giản, giới thiệu các gói tập theo tháng đi kèm khẩu hiệu "Tập đến đâu - trả tiền đến đó". Trang web này sử dụng hình ảnh của hệ thống California Fitness & Yoga, đồng thời niêm yết số đường dây nóng trùng khớp với số điện thoại liên hệ trên fanpage chính thức có tích xanh 1,6 triệu lượt theo dõi của thương hiệu.

Tại trang fit.cali.vn, các gói dịch vụ được niêm yết gồm gói tập 30 ngày cho một người giá 300.000 đồng, gói 30 ngày cho hai người giá 399.000 đồng cùng một gói tập theo kỳ chưa công bố mức phí. Tuy nhiên, khi người dùng nhấp vào mục tư vấn, hệ thống không hiển thị thêm thông tin hay biểu mẫu liên hệ. Trang này cũng không cung cấp các dữ liệu cụ thể về đơn vị vận hành, thời điểm bắt đầu hoạt động, danh sách cơ sở áp dụng, điều kiện sử dụng hay phương thức thanh toán.

CEO California Fitness & Yoga từng đến phòng tập xin lỗi khách hàng.

Gia nhập thị trường Việt Nam từ năm 2007 với câu lạc bộ đầu tiên tại khu vực Chợ Lớn (TP.HCM), California Fitness & Yoga từng sở hữu mạng lưới khoảng 35 câu lạc bộ trên toàn quốc. Tuy vậy, hệ thống này đã chứng kiến sự thu hẹp nhanh chóng về quy mô chỉ trong thời gian ngắn. Đến ngày 19/10, số cơ sở còn hoạt động giảm xuống còn 16. Từ ngày 25/10, toàn bộ phòng tập tại Hà Nội tạm ngừng đón khách, trong khi các cơ sở ở TP.HCM và nhiều địa phương khác cũng lần lượt đóng cửa.

Ngày 31/10, California Fitness & Yoga từng thông báo kế hoạch đưa hai câu lạc bộ tại Pegasus Plaza Biên Hòa và Lapen Center Vũng Tàu hoạt động trở lại từ ngày 5/11, làm dấy lên kỳ vọng về khả năng từng bước khôi phục hệ thống. Tuy nhiên, sau khi câu lạc bộ California Bình Dương Square tạm ngừng hoạt động từ ngày 15/11, Pegasus Plaza Biên Hòa trở thành cơ sở duy nhất trên toàn quốc được ghi nhận còn hoạt động. Đến nay, cơ sở này cũng đã hiển thị trạng thái "tạm thời đóng cửa" trên ứng dụng Google Maps.

Theo Bảo hiểm xã hội TP.HCM, tính đến cuối tháng 10/2026, Công ty TNHH Trung tâm Thể dục Thể hình & Yoga California có hai khoản chậm đóng bảo hiểm xã hội. Trong đó, một khoản trị giá 10,2 tỷ đồng bị chậm đóng 8 tháng cho 319 người lao động, khoản còn lại là hơn 1,7 tỷ đồng chậm đóng 9 tháng của 48 người lao động.

Chi nhánh tại Hà Nội cũng ghi nhận khoản chậm đóng hơn 5,1 tỷ đồng tính đến cuối tháng 10, liên quan đến 216 người lao động. Ngoài ra, theo danh sách do cơ quan thuế TP.HCM công bố, doanh nghiệp còn nợ hơn 4,35 tỷ đồng tiền thuế tính đến kỳ tháng 9/2026. Nhiều nhân viên và huấn luyện viên cá nhân cũng từng phản ánh tình trạng bị chậm thanh toán lương và hoa hồng kéo dài trong nhiều tháng.