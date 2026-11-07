Website 'bcavneid.com' giả mạo VNeID, người dân cần cảnh giác

Một website có tên miền “bcavneid.com” được phát hiện giả mạo Hệ thống định danh điện tử (VNeID) của Bộ Công an, nhằm đánh cắp thông tin cá nhân, chiếm quyền kiểm soát tài khoản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân.

Theo cảnh báo của cơ quan Công an, website giả mạo này được thiết kế với giao diện gần giống hệ thống VNeID chính thức. Đáng chú ý, tên miền được ghép từ chữ viết tắt “bca” (Bộ Công an) và tên ứng dụng VNeID, khiến người dùng dễ nhầm lẫn, mất cảnh giác.

Giao diện website giả mạo hệ thống định danh điện tử VNeID.

Khi truy cập và đăng nhập vào website, người dùng có nguy cơ để lộ hàng loạt thông tin quan trọng như số căn cước công dân, số điện thoại, mật khẩu và mã xác thực OTP. Những dữ liệu này có thể bị các đối tượng thu thập, sử dụng để chiếm quyền truy cập tài khoản định danh điện tử, xâm nhập các tài khoản ngân hàng, ví điện tử và dịch vụ tài chính liên kết để thực hiện giao dịch trái phép.

Không dừng lại ở việc đánh cắp thông tin, một số kịch bản lừa đảo còn yêu cầu người dùng tải tập tin không rõ nguồn gốc hoặc cấp quyền truy cập thiết bị. Đây có thể là cách thức để các đối tượng phát tán mã độc, kiểm soát thiết bị từ xa và tiếp tục thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Đáng chú ý, thủ đoạn này thường được kết hợp với hình thức giả danh cán bộ Công an hoặc cơ quan hành chính, gọi điện thông báo tài khoản định danh điện tử mức 2 bị lỗi, yêu cầu đồng bộ hồ sơ hoặc kích hoạt tài khoản khẩn cấp. Sau đó, các đối tượng gửi đường dẫn qua tin nhắn SMS hoặc mạng xã hội, dẫn dụ người dân truy cập website giả mạo để đánh cắp dữ liệu.

Trước tình trạng trên, cơ quan Công an khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, chỉ thực hiện các dịch vụ công trực tuyến trên những cổng thông tin chính thức có tên miền “.gov.vn”.

Đối với VNeID, người dân chỉ sử dụng ứng dụng chính thức được phát hành trên các kho ứng dụng App Store, Google Play hoặc truy cập thông qua các kênh thông tin chính thức của Bộ Công an.

Tuyệt đối không truy cập đường dẫn lạ được gửi qua tin nhắn, mạng xã hội; không cung cấp mật khẩu, mã OTP, thông tin cá nhân cho bất kỳ cá nhân, tổ chức nào qua các website không rõ nguồn gốc. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, người dân cần chủ động thông báo cho cơ quan Công an để được hướng dẫn, xử lý kịp thời.