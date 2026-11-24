Ngày 23/11, website chính thức của Bamboo Airways gặp sự cố truy cập. Khi mở trang, hệ thống trả về thông báo lỗi 502 Bad Gateway, khiến người dùng không thể truy cập theo cách thông thường.

Sự việc xảy ra trong bối cảnh hoạt động khai thác của Bamboo Airways đã thu hẹp đáng kể, khi chiếc máy bay cuối cùng được ghi nhận trong đội bay của hãng chưa thực hiện chuyến bay mới trong hơn hai tuần.

Website chính thức của Bamboo Airways gặp sự cố truy cập.

Theo dữ liệu từ các nền tảng theo dõi hàng không quốc tế, chiếc Airbus A321-211 mang số đăng ký VN-A227 của Bamboo Airways có chuyến bay gần nhất được ghi nhận vào ngày 6/11/2026.

Cụ thể, máy bay thực hiện chuyến QH9589 từ Ma Cao đến Đà Nẵng, hạ cánh lúc 21h29. Kể từ đó đến ngày 23/11, các nền tảng trên chưa ghi nhận chuyến bay mới của VN-A227, tương đương 17 ngày.

Trước khi ngừng xuất hiện trên hệ thống theo dõi, tần suất hoạt động của chiếc máy bay này đã giảm mạnh. Theo Flightera, VN-A227 thực hiện 228 chuyến trong tháng 7, giảm xuống 69 chuyến vào tháng 8, 66 chuyến trong tháng 9 và tháng 10. Riêng tháng 11, hệ thống ghi nhận 16 chuyến, đều diễn ra trước ngày 7/11.

Theo thống kê từ Cục Hàng không Việt Nam, trong tháng 6/2026, Bamboo Airways vẫn thực hiện khoảng 725 chuyến bay. Tuy nhiên, sang tháng 8, số chuyến khai thác của hãng giảm đột ngột 94% so với tháng 6. Đến tháng 9, Bamboo Airways chỉ thực hiện 38 chuyến bay, mức thấp nhất trong số các hãng hàng không được thống kê.

Việc Bamboo Airways không phát sinh chuyến bay trong nhiều ngày diễn ra trong bối cảnh doanh nghiệp đang đối mặt với nhiều khó khăn tài chính. Tính đến ngày 3/9/2026, hãng còn nợ thuế 441 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, tính đến cuối tháng 9/2026, theo Bảo hiểm xã hội tỉnh Gia Lai, tổng số tiền Bamboo Airways chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp 48 tỷ đồng, với thời gian nợ là 30 tháng, gây ảnh hưởng đến quyền lợi của 318 người lao động trong nước. Ngoài ra, hãng cũng nợ hơn 33 triệu đồng tiền bảo hiểm của một lao động nước ngoài trong thời gian 9 tháng.

Bamboo Airways được thành lập ngày 31/5/2017 với vốn điều lệ ban đầu 700 tỷ đồng, do FLC góp 100%. Hãng chính thức khai thác chuyến bay thương mại đầu tiên ngày 16/1/2019, với hành trình TP.HCM – Hà Nội.

Bamboo Airways từng sở hữu đội bay lên tới 44 chiếc ở thời kỳ đỉnh cao, trước khi liên tục thu hẹp quy mô trong quá trình tái cơ cấu.

Tháng 9/2025, Tập đoàn FLC, doanh nghiệp do ông Trịnh Văn Quyết sáng lập, tiếp quản trở lại quyền điều hành Bamboo Airways sau hơn hai năm. Thời điểm đó, hãng vẫn khai thác 7 máy bay Airbus A320/A321 cùng 12 đường bay nội địa và công bố kế hoạch tái cơ cấu, phục hồi hoạt động.

Theo thông tin đăng ký doanh nghiệp cập nhật ngày 30/9, ông Lê Thái Sâm trở lại đảm nhiệm chức Chủ tịch HĐQT Bamboo Airways, đồng thời là người đại diện theo pháp luật của hãng, thay ông Trương Phương Thành ở vị trí đại diện pháp luật.