Có thể tự làm một trò chơi luyện phân biệt âm L và N bằng AI mà không cần biết lập trình. Quy trình gồm bốn câu lệnh: một câu để dựng toàn bộ game trong một tệp HTML, ba câu còn lại để sửa lỗi và bổ sung tính năng. Điều kiện duy nhất là người làm phải tự chơi thử và đọc soát từng từ trước khi đưa cho trẻ.

Cách làm này xuất phát từ webgame “Nón lá” của Trung Hiếu (sinh năm 2001, cựu sinh viên Trường đại học Ngoại thương). Trò chơi lấy cảm hứng từ game “khủng long mất mạng” trên trình duyệt Chrome, người chơi phải phân biệt và đọc đúng hai âm L, N. Chỉ sau gần một ngày, bài giới thiệu trên Threads đạt hơn 1,5 triệu lượt xem và gần 70.000 lượt yêu thích. Tác giả cho biết web có khoảng 50.000 người chơi.

Vì sao anh giao phần lớn việc viết mã cho AI?

Trung Hiếu giao phần lớn việc viết mã cho AI, còn anh đưa ra yêu cầu, điều chỉnh tính năng và kiểm thử sản phẩm. Để kiểm chứng cách làm này, người viết đã làm lại một phiên bản riêng mang tên Lúa Non.

Bản này giữ ý tưởng gốc nhưng thay phần đọc bằng bấm nút. Các tấm bảng thiếu chữ cái đầu như “_òng lợn”, “_ước mắm” chạy về phía nhân vật đội nón lá, người chơi bấm L hoặc N trước khi bảng chạm tới. Theo tác giả Nón lá, nhiều công cụ nhận diện giọng nói tự sửa theo ngữ cảnh: người nói “nòng nợn”, máy vẫn ghi thành “lòng lợn”. Đó là lý do phần đọc được thay bằng bấm nút.

Trò chơi Lúa Non trên điện thoại: bấm đúng thì nhân vật đội nón lá nhảy qua bảng “Nước mắm” (trái); bấm sai thì mất một tim và hiện đáp án “Đúng là: Nỗi buồn” (phải).

Cần chuẩn bị gì trước khi nhờ AI viết game?

Người làm cần một máy tính, một điện thoại để chơi thử và tài khoản của một công cụ AI như ChatGPT, Claude hoặc Gemini. Cả trò chơi nằm trong một tệp đuôi .html. Bấm đúp vào tệp, trình duyệt (Chrome, Safari, Cốc Cốc...) sẽ mở ra như một trang web, không phải cài đặt gì.

Câu lệnh đầu tiên: nói cụ thể thì AI mới dựng đúng

Đây là bước nặng nhất. AI phải cùng lúc tính cách bảng chạy, cách chấm đúng sai, điểm, số tim, tốc độ và kho từ. Các bản nhẹ dễ trả về mã thiếu đoạn hoặc tính sai va chạm, nên nên dùng các mô hình mạnh.

Câu lệnh của người viết yêu cầu một webgame trong một tệp HTML duy nhất, chỉ dùng HTML, CSS và JavaScript thuần, không thư viện, không ảnh ngoài. Lối chơi giống game khủng long của Chrome, nhân vật đội nón lá đứng bên trái, các bảng chữ khuyết chạy từ phải sang. Bấm đúng thì nhảy qua và cộng 1 điểm, sai hoặc không bấm thì mất 1 trong 3 tim. Tốc độ tăng dần theo điểm, có sẵn 40 từ hay bị ngọng chia gần đều đáp án L và N, giao diện dọc với hai nút to, còn máy tính dùng phím L và N.

Câu lệnh đầu tiên dùng để yêu cầu AI dựng toàn bộ trò chơi trong một tệp HTML.

Câu lệnh hiệu quả vì cụ thể: nêu một trò ai cũng biết, đưa ví dụ và đặt luật bằng con số. AI trả về khoảng 250 dòng mã. Trên Claude, trò chơi hiện ngay ở khung xem trước. Nếu công cụ không có khung này, người dùng chép mã vào Notepad (Windows) hoặc TextEdit ở chế độ văn bản thuần (Mac), lưu thành luanon.html với bảng mã UTF-8 để giữ dấu tiếng Việt, rồi bấm đúp để mở.

Việc máy không làm thay: chơi thử và đọc soát từng từ

Kiểm thử cần chơi đủ các tình huống: bấm đúng, bấm sai, không bấm và chơi đến hết tim. Quan trọng hơn là đọc lại kho từ. Trong 42 từ AI tạo ra có một từ vô nghĩa là “_á tháng”, điền L hay N đều không thành từ có nghĩa. Với trò chơi dạy chính tả cho trẻ, chỉ một từ sai cũng đủ gây phản tác dụng.

Kho 42 từ do AI tạo trong mã nguồn trò chơi. Từ vô nghĩa “_á tháng” đã được thay bằng “_ửa tháng” (đánh dấu vàng) sau khi người làm đọc soát.

Lỗi trên điện thoại: chỉ cần tả đúng hiện tượng

Game chạy tốt trên máy tính chưa chắc ổn trên điện thoại. Bản đầu tiên gặp lỗi: chạm nút một lần nhưng trò chơi tính hai lần, bảng kế tiếp bị chấm sai và người chơi mất tim oan.

Người dùng không cần hiểu nguyên nhân. Câu lệnh sửa lỗi chỉ mô tả hiện tượng, gồm cả việc bấm nhanh làm màn hình bị phóng to, và yêu cầu AI chỉ gửi lại đoạn mã cần thay, nói rõ thay ở đâu. Sau khi sửa, mỗi lần chạm chỉ ghi nhận một câu trả lời và người chơi giữ đủ ba tim. Nguyên tắc khi báo lỗi cho AI là nói mình đã làm gì, thấy gì và mong thấy gì.

Cùng một lần chạm nút L: bản lỗi chấm luôn cả bảng kế tiếp và trừ một tim (trái); bản đã sửa chỉ chấm bảng đang tới, người chơi giữ đủ ba tim (phải).

Thêm âm thanh, kỷ lục và xử lý lỗi xoay màn hình

Câu lệnh thứ ba bổ sung những chi tiết khiến trẻ thích chơi:

Tiếng “ting” khi đúng và tiếng “bụp” khi sai, tạo bằng Web Audio, không dùng tệp âm thanh.

Sai thì rung điện thoại nhẹ và hiện chữ đỏ “Đúng là: ...” trong khoảng một giây.

Lưu điểm cao nhất vào máy, hiện “Kỷ lục” ở góc trên.

Thay từ “_á tháng” bằng “_ửa tháng”.

Web Audio là tính năng có sẵn của trình duyệt để tạo âm thanh bằng mã nên game không cần kèm tệp nhạc. Về rung, điện thoại Android rung được, còn iPhone không cho trang web điều khiển rung.

Câu lệnh thứ tư xử lý lỗi cuối cùng phát hiện khi chơi thử: đang ở màn hình hết tim mà xoay ngang điện thoại thì nền trò chơi trắng xóa. Chỉ cần mô tả đúng như vậy, AI sẽ thêm một dòng mã để game vẽ lại hình khi màn hình đổi kích thước.

Đưa game lên mạng miễn phí bằng Netlify Drop

Netlify Drop cho phép kéo thả tệp để có ngay một trang web. Người làm đổi tên tệp thành index.html, đặt vào một thư mục riêng rồi kéo thả thư mục lên trang này. Sau vài giây sẽ có đường link đuôi netlify.app.

Cần tạo tài khoản Netlify miễn phí và đăng nhập trước. Theo hướng dẫn chính thức của Netlify, nếu tải lên khi chưa đăng nhập, trang sẽ bị khóa bằng mật khẩu tạm và bị xóa sau một giờ nếu không được nhận về một tài khoản. Bản Lúa Non làm theo các bước trên đã được đưa lên Netlify, bạn đọc có thể chơi thử tại lua-non.netlify.app.

Màn hình bắt đầu và màn hình hết tim của Lúa Non. Trò chơi không cần đăng nhập, kỷ lục chỉ lưu trên thiết bị.

Lưu ý về dữ liệu trẻ em và độ chính xác

Với trò chơi tự làm, người lớn là người làm việc với AI và kiểm duyệt nội dung, trẻ chỉ chơi một trò không có AI bên trong. Bản Lúa Non không yêu cầu đăng nhập và không thu thập dữ liệu. Khi ra lệnh cho AI, người lớn không nên nhập tên, ảnh hay thông tin cá nhân của trẻ.

Khung trò chơi này có thể đổi cho nhiều nhu cầu khác: luyện S và X (“_ản xuất”), CH và TR (“_ân trời”), dấu hỏi và dấu ngã, hay từ vựng tiếng Anh cho trẻ nhỏ. Chỉ cần đổi hai nút và kho từ trong câu lệnh đầu tiên. Tuy nhiên, bài học từ từ “_á tháng” cho thấy AI viết mã rất nhanh, còn trách nhiệm về độ chính xác của từng chữ vẫn thuộc về người lớn.