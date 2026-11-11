Web Summit 2026: AI vượt giới hạn phần mềm, châu Âu tự chủ công nghệ

Bên cạnh những màn trình diễn công nghệ mới, hội nghị năm nay cũng dành sự quan tâm đáng kể cho bài toán tăng cường năng lực tự chủ công nghệ của châu Âu trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng gay gắt.

Web Summit 2026 khai mạc ngày 9/11 tại thủ đô Lisbon của Bồ Đào Nha và kéo dài đến ngày 12/11, quy tụ khoảng 70.000 đại biểu đến từ 164 quốc gia, cùng hơn 900 diễn giả và 1.500 nhà đầu tư. Một trong những điểm khác biệt đáng chú ý của hội nghị năm nay là sự nổi lên của AI vật lý (Physical AI), lĩnh vực kết hợp phần mềm trí tuệ nhân tạo với máy móc và robot có khả năng thực hiện các hoạt động trong môi trường thực tế. Đặc biệt, lần đầu tiên robot hình người được đưa vào chương trình với vai trò diễn giả.

Sự chuyển dịch này được xem là bước phát triển mới so với thế hệ AI chủ yếu tương tác thông qua văn bản, hình ảnh và các ứng dụng trực tuyến. Tại hội nghị, các doanh nghiệp giới thiệu robot có khả năng thực hiện công việc tại cửa hàng, nhà máy và những môi trường khác, trong khi các hệ thống AI tác nhân (AI agents) có thể tự thực hiện một chuỗi nhiệm vụ cũng thu hút sự quan tâm. Các chủ đề khác gồm an ninh mạng, tác động của tự động hóa đối với việc làm và khả năng chuyển những khoản đầu tư lớn vào AI thành hiệu quả kinh doanh bền vững.

Hội nghị cũng phản ánh sự mở rộng vai trò của các trung tâm công nghệ châu Á trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo toàn cầu. Nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực AI, robot, xe tự hành và điện toán lượng tử tham gia giới thiệu sản phẩm, giải pháp mới. Trong đó, các doanh nghiệp Trung Quốc gây chú ý với những mẫu robot hình người có khả năng trình diễn các động tác võ thuật, thái cực quyền và thực hiện một số công việc trong môi trường sản xuất, kinh doanh. Các mô hình AI có trọng số mở với chi phí thấp của nước này cũng thu hút sự quan tâm của một số tập đoàn châu Âu như Siemens, Renault, Orange và Revolut. Mô hình AI có trọng số mở là các mô hình AI mà nhà phát triển công khai toàn bộ tệp chứa “trọng số” (weights), cho phép bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào có thể tải về, cài đặt và chạy trên hạ tầng phần cứng cá nhân và máy chủ riêng.

Phát biểu tại lễ khai mạc, nhà đồng sáng lập kiêm Giám đốc điều hành Web Summit Paddy Cosgrave nhận định những trung tâm công nghệ và các doanh nghiệp có triển vọng hàng đầu đang ngày càng xuất hiện nhiều tại Trung Quốc, thay vì chỉ tập trung ở Thung lũng Silicon (bang California của Mỹ).

Trong khi đó, sự tham gia của các đại diện Liên minh châu Âu (EU) cho thấy vấn đề tự chủ công nghệ đang trở thành một chủ đề quan trọng tại hội nghị. Bà Henna Virkkunen, Phó Chủ tịch điều hành Ủy ban châu Âu (EC) phụ trách về chủ quyền công nghệ, an ninh và dân chủ, cùng các nhà hoạch định chính sách và chuyên gia quốc tế tham gia thảo luận về khả năng giảm sự phụ thuộc của châu Âu vào công nghệ, nguồn vốn và hạ tầng tài chính nước ngoài. Các diễn giả cũng thảo luận những cơ hội thương mại và thách thức pháp lý mà nền kinh tế số châu Âu đang phải đối mặt.

Được thành lập năm 2009 tại Dublin (Ireland) và chuyển địa điểm tổ chức đến Lisbon từ năm 2016, Web Summit hiện là một trong những hội nghị công nghệ lớn nhất châu Âu. Sự kiện năm nay không chỉ phản ánh những bước tiến mới trong lĩnh vực AI và robot mà còn cho thấy yêu cầu ngày càng rõ nét về năng lực làm chủ công nghệ, xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và bảo đảm sức cạnh tranh của các nền kinh tế trong kỷ nguyên số.