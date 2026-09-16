WB phê duyệt 3 dự án hỗ trợ Việt Nam phát triển hạ tầng và sinh kế

Trụ sở Nhóm Ngân hàng Thế giới. (Ảnh: World Bank)

Ban Giám đốc Điều hành Ngân hàng Thế giới (WB) vừa phê duyệt ba dự án mới tại Việt Nam, với tổng vốn vay 666,74 triệu USD, nhằm tăng cường kết nối thương mại, cải thiện hạ tầng đô thị và hỗ trợ sinh kế cho người dân ven biển.

Tại Hải Phòng, Dự án Phát triển Thành phố Hải Phòng thích ứng với biến đổi khí hậu trị giá 260,1 triệu USD sẽ xây dựng một đoạn mới của đường Vành đai 3, góp phần rút ngắn thời gian di chuyển của xe tải giữa các đầu mối quan trọng. Dự án đồng thời mở rộng năng lực xử lý nước thải và bảo vệ khu trung tâm lịch sử trước nguy cơ ngập lụt.

Theo WB, dự án dự kiến mang lại lợi ích cho hơn 311.000 người dân, đồng thời tạo việc làm cho khoảng 10.700 lao động phổ thông và 2.300 lao động chuyên môn trong quá trình xây dựng.

Tại Đồng bằng sông Cửu Long, Dự án Tăng cường kết nối Vùng Đồng bằng sông Cửu Long thích ứng biến đổi khí hậu trị giá 251,12 triệu USD sẽ nâng cấp 251 km đường quốc lộ trọng yếu theo các tiêu chuẩn quốc tế về an toàn đường bộ. Các hạng mục này dự kiến bảo đảm kết nối ổn định quanh năm cho 856.800 người sử dụng trực tiếp và hỗ trợ nông dân đưa hàng hóa ra thị trường trong điều kiện mưa lớn. Hoạt động xây dựng dự kiến tạo khoảng 10.900 việc làm mỗi năm.

Trong lĩnh vực thủy sản, Dự án Phát triển thủy sản bền vững trị giá 155,52 triệu USD sẽ hiện đại hóa chín cảng cá tại miền Bắc, miền Trung và Đồng bằng sông Cửu Long, đồng thời phát triển hạ tầng và nâng cao năng lực phục vụ khai thác, nuôi trồng thủy sản bền vững.

Hơn 525.000 ngư dân, người nuôi trồng thủy sản và cư dân ven biển dự kiến hưởng lợi từ dự án thông qua thu nhập cao hơn, chất lượng thủy sản được cải thiện và giảm tổn thất sau thu hoạch. Phụ nữ sẽ chiếm ít nhất một nửa số người thụ hưởng trực tiếp.

Ba dự án được tài trợ bằng các khoản vay tổng trị giá 666,74 triệu USD từ Ngân hàng Tái thiết và Phát triển Quốc tế (IBRD), thành viên thuộc Nhóm WB chuyên cung cấp vốn vay cho chính phủ các quốc gia có thu nhập trung bình.

Trong đó, dự án tại Hải Phòng được WB phê duyệt ngày 4/9; dự án kết nối vùng Đồng bằng sông Cửu Long được phê duyệt ngày 9/9; dự án phát triển thủy sản bền vững được phê duyệt ngày 14/9/2026.