WB nâng dự báo tăng trưởng kinh tế Malaysia

Một người lớn tuổi bán hàng tại chợ đêm ở Kuala Lumpur, Malaysia. Ảnh: Thanh Bình – PV TTXVN tại Malaysia

Trong Báo cáo giám sát kinh tế Malaysia, WB cho biết sự điều chỉnh tăng này xuất phát từ các hoạt động kinh tế diễn ra mạnh mẽ hơn dự kiến trong nửa đầu năm 2026. Theo báo cáo, nhu cầu nội địa tiếp tục là động lực chính thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nhờ vào việc tạo việc làm ổn định, các khoản trợ cấp tài khóa có mục tiêu và việc triển khai từng bước các dự án đầu tư dài hạn đã được phê duyệt.

Về thương mại quốc tế, tăng trưởng xuất khẩu dự báo sẽ giảm tốc khi tác động tích cực tạm thời từ các đợt giao hàng sớm - nhằm né tránh các biện pháp thuế quan của Mỹ - suy giảm dần. Tuy nhiên, thặng dư hàng hóa và dịch vụ dự kiến vẫn mở rộng do sự chững lại của đầu tư tư nhân khiến nhu cầu nhập khẩu giảm bớt. WB cũng dự báo tăng trưởng kinh tế của Malaysia sẽ hạ nhiệt xuống mức 4,7% vào năm 2027 khi tiêu dùng, đầu tư và chi tiêu công đồng loạt giảm tốc.

Ngân hàng này nhận định lạm phát toàn phần sẽ tăng nhẹ lên khoảng 2% trong năm nay. Xu hướng này chủ yếu do hiệu ứng nền khi tác động từ các đợt giảm giá do nhà nước quản lý năm 2025 mờ nhạt dần trong nửa cuối năm, qua đó đưa lạm phát toàn phần tiệm cận hơn với lạm phát cơ bản. Áp lực giá cả nhìn chung vẫn được kiểm soát nhờ cơ chế trợ giá nhiên liệu có mục tiêu, giúp hạn chế sự truyền dẫn của giá năng lượng toàn cầu tăng cao tới các hộ gia đình trong nước.

Dù có triển vọng tích cực, nền kinh tế Malaysia vẫn chịu ảnh hưởng lớn từ các rủi ro bên ngoài. Những nguy cơ suy giảm bao gồm nhu cầu toàn cầu yếu đi, sự sụt giảm nhanh hơn dự kiến của hàng xuất khẩu giao sớm, các biện pháp thuế quan mở rộng đối với hàng điện - điện tử và sự gián đoạn phát sinh từ xung đột tại Trung Đông. Trong khi tại thị trường nội địa, mối lo chi phí sinh hoạt, điều kiện thời tiết bất lợi và sự bất định kéo dài có thể gây áp lực lên tiêu dùng hộ gia đình cũng như chi tiêu vốn của doanh nghiệp. Tuy nhiên, nếu nhu cầu công nghệ toàn cầu tăng mạnh, hoạt động du lịch khởi sắc và có thêm các chính sách hỗ trợ hộ gia đình, tăng trưởng thực tế có thể bứt phá vượt mức dự báo cơ sở.