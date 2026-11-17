Tại COP31 đang diễn ra ở Thổ Nhĩ Kỳ (từ ngày 09-20/11/2026), Nhóm Ngân hàng Thế giới cùng các đối tác công bố loạt sáng kiến đầu tư trong các lĩnh vực nông nghiệp, sản xuất, hạ tầng đô thị và năng lượng tái tạo. Nhóm Ngân hàng Thế giới dự kiến tài trợ 6,9 tỷ USD vốn đầu tư và và huy động 10,7 tỷ USD vốn tư nhân, hướng nguồn lực vào những lĩnh vực vừa mang lại lợi ích về môi trường, vừa tạo thêm giá trị kinh tế và cơ hội việc làm.

COP31 đang diễn ra ở Thổ Nhĩ Kỳ từ ngày 09-20/11/2026 (Nguồn ảnh: undp.org)

Theo Nhóm Ngân hàng Thế giới, ứng phó với biến đổi khí hậu không chỉ là giảm thiểu thiệt hại do thời tiết cực đoan mà còn cần tạo ra những chuyển biến tích cực đối với hoạt động sản xuất và đời sống người dân. Khi được triển khai gắn với cải thiện điều kiện sản xuất, đổi mới công nghệ và sử dụng hiệu quả tài nguyên, các dự án khí hậu có thể giúp doanh nghiệp duy trì hoạt động, mở rộng sản xuất, đồng thời tạo thêm việc làm và cơ hội sinh kế cho cộng đồng.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Nhóm Ngân hàng Thế giới xác định huy động và kết hợp nguồn lực tài chính công - tư là một trong những giải pháp quan trọng. Trong năm tài chính 2026, tổ chức này đã cung cấp 48 tỷ USD vốn tài trợ cho các hoạt động mang lại lợi ích về khí hậu, đồng thời huy động thêm 48 tỷ USD từ khu vực tư nhân. Tổng nguồn lực đạt 96 tỷ USD, tăng 21% so với năm trước.

Việc mở rộng hợp tác với khu vực tư nhân cũng nhằm đưa dòng vốn đến những lĩnh vực có khả năng tạo ra tác động đồng thời đối với môi trường và kinh tế. Qua đó, Nhóm Ngân hàng Thế giới đặt kỳ vọng tiếp cận đầu tư khí hậu toàn diện hơn, không chỉ chú trọng các mục tiêu giảm phát thải hay thích ứng với biến đổi khí hậu mà còn quan tâm đến hiệu quả kinh tế, khả năng tạo việc làm và cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân.