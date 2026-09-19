WB duyệt kế hoạch hợp tác, hỗ trợ Thái Lan bứt phá kinh tế

Hàng hóa được xếp tại cảng ở Bangkok, Thái Lan. Ảnh: AFP/TTXVN

Kế hoạch này hướng tới mục tiêu giúp Thái Lan đẩy nhanh tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm chất lượng cao, nâng cao năng lực cạnh tranh và củng cố khả năng chống chịu của nền kinh tế trước các biến động, qua đó hỗ trợ nước này chuyển dịch thành công sang nhóm quốc gia có thu nhập cao.

Được xây dựng trên nền tảng hơn 75 năm hợp tác, khung chiến lược mới sẽ kết hợp tư vấn chính sách, thúc đẩy cải cách thể chế với các khoản tài trợ khu vực công có chọn lọc và thu hút đầu tư tư nhân, trong đó chiến lược phát triển việc làm tập trung vào 4 lĩnh vực trọng điểm có tiềm năng cao gồm sản xuất tiên tiến, du lịch bền vững, chuỗi giá trị số và nông nghiệp công nghệ cao.

Ưu tiên hàng đầu của kế hoạch là nâng cao sức cạnh tranh của khu vực tư nhân thông qua việc hỗ trợ doanh nghiệp tăng năng suất, đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ số và mở rộng thị phần tại thị trường khu vực cũng như toàn cầu. Bên cạnh đó, chương trình cũng chú trọng cải thiện khả năng tiếp cận nguồn vốn cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, đào tạo kỹ năng lao động và phát triển tài chính bền vững.

Ông Stephen N. Ndegwa, Giám đốc Quốc gia WB phụ trách Thái Lan và Myanmar, nhận định khung hợp tác mới sẽ biến các cam kết chiến lược thành các dự án đầu tư cụ thể, mang lại nhiều việc làm hơn, giúp doanh nghiệp vững vàng hơn trước những rủi ro có thể xảy ra.

Ưu tiên lớn thứ hai của khung hợp tác là xây dựng nền tảng tăng trưởng bền vững thông qua việc củng cố hạ tầng kỹ thuật và năng lực tài chính công. WB sẽ hỗ trợ Thái Lan đầu tư vào hạ tầng giao thông, năng lượng và tài nguyên nước, đặc biệt là các dự án quản lý rủi ro lũ lụt và hạn hán tại lưu vực sông Chao Phraya.

Các dự án giao thông chiến lược được kỳ vọng sẽ kết nối các vùng kinh tế chậm phát triển với các trung tâm thương mại lớn, giúp thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các địa phương thông qua việc đánh thức tiềm năng của các thành phố phụ cận và các hành lang kinh tế vùng.

Ngoài ra, chương trình cũng hỗ trợ Thái Lan củng cố nền tảng tài khóa bằng cách nâng cao hiệu quả thu ngân sách, tối ưu hóa chi tiêu công, đồng thời tăng cường hệ thống an sinh xã hội và khả năng chủ động ứng phó với các thảm họa do biến đổi khí hậu gây ra.

Kế hoạch hợp tác được thông qua trong bối cảnh Thái Lan đang tích cực chuẩn bị đăng cai Hội nghị Thường niên Hội đồng Thống đốc WB và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) diễn ra tại Bangkok từ ngày 12-18/10/2026. Đây sẽ là diễn đàn quan trọng để Thái Lan quảng bá tầm nhìn phát triển và thúc đẩy hợp tác quốc tế.