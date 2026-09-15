WB cho vay gần 667 triệu USD 'tiếp sức' hạ tầng và sinh kế ven biển Việt Nam

Các tàu cá đồng loạt rẽ sóng ra khơi. (Ảnh: Lê Phước Ngọc - TTXVN)

Ban Giám đốc Điều hành Ngân hàng Thế giới vừa phê duyệt 3 dự án mới nhằm hỗ trợ Việt Nam tăng cường các hành lang thương mại kết nối các mặt hàng nông nghiệp và công nghiệp chế biến, chế tạo với thị trường, đồng thời củng cố ngành thủy sản ven biển.

Ba dự án được tài trợ bằng các khoản vay có tổng trị giá 666,74 triệu USD từ Ngân hàng Tái thiết và Phát triển Quốc tế (IBRD), thành viên thuộc Nhóm Ngân hàng Thế giới chuyên cung cấp vốn vay cho chính phủ các quốc gia có thu nhập trung bình.

Các dự án bao gồm: Dự án Phát triển Thành phố Hải Phòng Thích ứng với Biến đổi Khí hậu trị giá 260,1 triệu USD; Dự án Tăng cường Kết nối Vùng Đồng bằng sông Cửu Long Thích ứng Biến đổi Khí hậu trị giá 251,12 triệu USD và Dự án Phát triển Thủy sản Bền vững trị giá 155,52 triệu USD.

Các dự án trên nhằm hỗ trợ Việt Nam tăng cường hành lang thương mại vận chuyển các mặt hàng nông sản, chế biến chế tạo ra thị trường, đồng thời thúc đẩy ngành thủy sản ven biển.

Cụ thể, Dự án Phát triển Thành phố Hải Phòng thích ứng với biến đổi khí hậu sẽ xây dựng một đoạn mới của đường Vành đai 3, qua đó rút ngắn thời gian di chuyển của xe tải giữa các đầu mối quan trọng. Dự án cũng sẽ mở rộng năng lực xử lý nước thải và bảo vệ khu trung tâm lịch sử của thành phố trước nguy cơ ngập lụt, mang lại lợi ích cho hơn 311.000 người dân. Hoạt động xây dựng dự kiến tạo việc làm cho khoảng 10.700 lao động phổ thông và 2.300 lao động chuyên môn.

Tại Đồng bằng sông Cửu Long, Dự án Tăng cường kết nối vùng Đồng bằng sông Cửu Long thích ứng biến đổi khí hậu sẽ nâng cấp 251 km đường quốc lộ trọng yếu theo các tiêu chuẩn quốc tế về an toàn đường bộ. Các hạng mục cải thiện sẽ bảo đảm kết nối ổn định quanh năm cho 856.800 người sử dụng trực tiếp, đồng thời giúp nông dân đưa hàng hóa ra thị trường trong điều kiện mưa lớn. Hoạt động xây dựng dự kiến tạo ra khoảng 10.900 việc làm mỗi năm.

Tại các khu vực miền Bắc, miền Trung và Đồng bằng sông Cửu Long, Dự án Phát triển thủy sản bền vững sẽ hiện đại hóa 9 cảng cá, đồng thời xây dựng mạng lưới hạ tầng và nâng cao năng lực nhằm thúc đẩy các hoạt động khai thác và nuôi trồng thủy sản bền vững, có khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu.

Hơn 525.000 ngư dân, người nuôi trồng thủy sản và cư dân ven biển dự kiến sẽ được hưởng lợi nhờ thu nhập cao hơn, chất lượng thủy sản được cải thiện và tổn thất sau thu hoạch giảm xuống. Phụ nữ sẽ chiếm ít nhất một nửa số người thụ hưởng trực tiếp.

Các tàu cá đồng loạt rẽ sóng ra khơi. (Ảnh: Lê Phước Ngọc - TTXVN)

Thông qua các hoạt động của mình, Nhóm Ngân hàng Thế giới hỗ trợ các quốc gia tạo ra nhiều việc làm tốt hơn bằng cách xây dựng nền tảng cho tăng trưởng, thúc đẩy khu vực tư nhân phát triển và huy động vốn đầu tư.

Chia sẻ về quyết định này của World Bank, bà Mariam J. Sherman - Giám đốc Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, Campuchia và Lào nhấn mạnh: "Việc cải thiện hành lang giao thông và dịch vụ đô thị sẽ giảm chi phí kinh doanh, và đó là cách mà cơ sở hạ tầng chuyển hóa thành tăng trưởng và việc làm. Những hoạt động này sẽ giúp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh đồng thời quản lý rủi ro khí hậu và sử dụng tài nguyên thiên nhiên một cách bền vững."

Cùng với các khoản vay của Ngân hàng Thế giới, đầu tháng Chín, ADB và Chính phủ Việt Nam đã ký kết gói tài trợ trị giá 42,76 triệu USD cho dự án hiện đại hóa thủy lợi thích ứng biến đổi khí hậu tại Đồng Nai, Gia Lai và Quảng Ngãi.

Gói tài trợ gồm 40,66 triệu USD từ quỹ nguồn vốn thông thường của ADB và hai khoản viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Nhật Bản do ADB quản lý. Trong đó, 1,5 triệu USD đến từ Quỹ Nhật Bản vì châu Á và Thái Bình Dương thịnh vượng và thích ứng, còn 600.000 USD từ Quỹ Công nghệ cao.

Theo ADB, dự án sẽ hiện đại hóa 7 hệ thống thủy lợi và cải thiện quản lý nước, qua đó hỗ trợ người dân ứng phó với tình trạng hạn hán, thay đổi về lượng mưa và sự cạnh tranh ngày càng gia tăng đối với nguồn nước. Khoảng 295.500 người dự kiến được hưởng lợi trực tiếp từ dự án./.