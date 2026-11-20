Vào ngày 20/11, SM Entertainment thông báo rằng WayV sẽ tổ chức các buổi hòa nhạc cá nhân tại bốn thành phố ở Bắc Mỹ vào năm tới. Chuỗi sự kiện sẽ bắt đầu tại Los Angeles vào ngày 4/2 (giờ địa phương), tiếp nối bằng các đêm diễn tại San Jose vào ngày 6/2, Grand Prairie vào ngày 9/2 và New York vào ngày 11/2. Theo áp phích chính thức, các địa điểm tổ chức lần lượt là Shrine Auditorium, San Jose Civic, Texas Trust CU Theatre và Infosys Theater tại MSG.

Các buổi diễn tại Bắc Mỹ là chặng cuối trong chuyến lưu diễn thứ ba của nhóm, mang tên 2026 WayV CONCERT TOUR [BORN THIS Way], vốn đã khởi động tại Seoul vào tháng 9/2026. WayV đã hoàn thành các đêm diễn tại Hàng Châu, Thành Đô, Hạ Môn, Quảng Châu và Bắc Kinh... nhóm sẽ tiếp tục biểu diễn tại Thượng Hải vào ngày 12/12 và Vô Tích vào ngày 19/12, sau đó là Yokohama (Nhật Bản) vào ngày 30 và 31/1 năm tới, trước khi lên đường đến Bắc Mỹ.

Nhóm cũng liên tục đạt được những thành tích ấn tượng trên các bảng xếp hạng. Mini album thứ tám Vision Wings, phát hành vào tháng 8/2026, đã đứng đầu cả hạng mục tổng hợp lẫn hạng mục EP trên bảng xếp hạng album kỹ thuật số của QQ Music, nền tảng âm nhạc lớn nhất Trung Quốc, đồng thời đạt chứng nhận 'Gold Album' (dành cho các sản phẩm có doanh số vượt mốc 250.000 nhân dân tệ). Album này cũng giành vị trí số 1 trên bảng xếp hạng album kỹ thuật số của KuGou Music, đứng đầu bảng xếp hạng 'Top Albums' của iTunes tại 10 khu vực và lọt vào top 10 tại tổng cộng 18 khu vực.

Bên cạnh các hoạt động nhóm, các thành viên cũng tích cực tham gia vào những dự án cá nhân. Thành viên Xiaojun đã ra mắt với tư cách nghệ sĩ solo, vào tháng 10/2026, thông qua mini album đầu tay Hey, Somebody. Trước đó, hai thành viên Ten và Xiaojun cũng đã được xác nhận góp mặt trong đội hình tham gia D AWARDS 2027 in PARIS, sự kiện dự kiến ​​diễn ra vào ngày 15 và 16/1/2027 (giờ địa phương), tại Plenitude Arena, Paris, Pháp.