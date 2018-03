Waymo tuyên bố xe tự lái của mình an toàn hơn Uber

Waymo, đơn vị xe tự lái của Alphabet, tuyên bố, các xe thử nghiệm của mình hoàn toàn an toàn và sẽ không xảy ra trường hợp như của Uber.

Một mẫu xe tự lái của Waymo. (Ảnh: Wired)

Tuyên bố này được đưa ra chỉ vài ngày sau vụ tai nạn chết người liên quan đến xe tự lái của Uber. AP dẫn lời Giám đốc điều hành của Waymo cho biết, Waymo tự tin rằng công nghệ của mình tiến bộ hơn và có khả năng xử lý các tình huống như vậy.

Theo tờ The New York Times, trong khi Uber đang vật lộn để đạt mục tiêu, sau hơn 20km, xe tự lái mới cần đến sự can thiệp của con người. Từ năm 2017, Waymo tiết lộ, các phương tiện của họ có thể tự vận hành trên quãng đường tới 9.000km. Waymo cũng từng tố cáo, Uber vi phạm bản quyền và sử dụng bí mật từ công ty con của Alphabet để phát triển công nghệ tự lái.

Trung tâm Tin tức VTV24