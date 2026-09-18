Waymo mở đường vào thị trường robotaxi Đông Nam Á

Robotaxi của Waymo di chuyển tại California (Mỹ). Video: Waymo

Ngày 18-9, Waymo cho biết đã bắt đầu triển khai chuẩn bị và dự kiến đưa dịch vụ taxi tự hành vào Singapore từ năm 2028.

Theo kế hoạch, hãng công nghệ Mỹ chuyên phát triển xe tự hành sẽ đưa những chiếc Jaguar I-Pace thuần điện tới Singapore trong những tháng tới. Từ năm 2027, các chuyên gia được đào tạo về công nghệ tự hành của hãng sẽ trực tiếp điều khiển những phương tiện này trên đường phố Singapore.

Việc con người trực tiếp lái xe trong giai đoạn đầu không chỉ nhằm thử nghiệm phương tiện mà còn giúp Waymo thu thập dữ liệu về môi trường giao thông địa phương. Công nghệ xe tự hành được phát triển và huấn luyện dựa trên dữ liệu thực tế, do đó mỗi thị trường mới đòi hỏi doanh nghiệp phải điều chỉnh hệ thống để phù hợp với đặc điểm đường sá, quy tắc giao thông và điều kiện tự nhiên tại địa phương.

Singapore có những đặc điểm giao thông riêng mà Waymo cần tính đến. Hệ thống đường phố của quốc đảo này có mật độ giao thông cao, nhiều loại phương tiện cùng hoạt động trong không gian tương đối hạn chế. Bên cạnh đó, điều kiện thời tiết nhiệt đới, đặc biệt là những trận mưa lớn trong mùa gió mùa, cũng đặt ra yêu cầu đối với khả năng nhận diện và xử lý tình huống của xe tự hành.

Waymo chưa công bố chi tiết về quy mô đội xe hoặc khu vực hoạt động khi dịch vụ thương mại bắt đầu vào năm 2028.

Theo giới chuyên môn, việc Waymo chọn Singapore để mở đường vào Đông Nam Á một phần do quốc gia này đang tích cực phát triển hệ sinh thái giao thông thông minh và thử nghiệm các công nghệ tự hành. Với diện tích không lớn, hệ thống đường sá được quy hoạch và quản lý tương đối đồng bộ, cùng môi trường pháp lý chú trọng đến công nghệ mới, Singapore là một thị trường có điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp đánh giá khả năng triển khai phương tiện tự hành.

Trong khu vực, Việt Nam, Indonesia, Malaysia và Thái Lan cũng là những nước đang thúc đẩy thử nghiệm các hệ thống hỗ trợ lái và tự hành ở những mức độ khác nhau.

Tuy nhiên, việc Waymo đưa robotaxi vào Singapore nói riêng và các nước Đông Nam Á nói chung sẽ đối mặt thách thức. Trong đó, phức tạp nhất là việc công nghệ đã được phát triển và tối ưu hóa trong các môi trường giao thông khác phải thích ứng với một thị trường mới, nơi phương tiện có thể phải xử lý những tình huống đặc trưng của khu vực Đông Nam Á. Mưa lớn, mặt đường ướt, mật độ phương tiện cao và sự đa dạng của các tình huống giao thông là những yếu tố có thể ảnh hưởng đến khả năng vận hành.

Kế hoạch của Waymo cũng cho thấy xu hướng mở rộng quốc tế của ngành robotaxi. Sau nhiều năm tập trung phát triển và thử nghiệm tại Mỹ, các doanh nghiệp xe tự hành đang tìm kiếm những thị trường có điều kiện phù hợp để mở rộng dịch vụ.