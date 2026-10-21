Waymo dự kiến tăng quy mô đội xe tự lái 5 lần lên 20.000 chiếc

Trang web tin tức Semafor của Mỹ ngày 19/10 dẫn lời các nguồn tin thân cận cho biết, Waymo, bộ phận phát triển xe tự lái thuộc Alphabet, dự định tăng số lượng xe 5 lần từ mức hiện nay lên 20.000 chiếc vào cuối năm tới, sau khi huy động được 5 tỷ USD vào đầu tháng này.

Xe tự hành của Waymo. Ảnh: starspost

Đầu tháng này, Waymo đã huy động được nguồn vốn nói trên từ các bên cho vay bao gồm PIMCO, Blackstone và Sixth Street. Công ty cho biết sẽ sử dụng nguồn vốn này để mở rộng dịch vụ trên khắp nước Mỹ và ở nước ngoài. Trước đó, trong năm nay, công ty đã hoàn tất vòng gọi vốn cổ phần trị giá 16 tỷ USD, với mức định giá doanh nghiệp đạt 126 tỷ USD.

Waymo hiện đang hoạt động tại 15 thành phố ở Mỹ. Công ty đang đẩy mạnh mở rộng hoạt động tại nước này, trong bối cảnh thị trường taxi tự lái mới hình thành đang ngày càng phát triển. Waymo, công ty đang dẫn đầu trên thị trường Mỹ, cho biết hiện đã cung cấp dịch vụ cho khách hàng tại San Diego và Tampa ở bang Florida và Denver ở bang Colorado. Đây là lần đầu tiên công ty triển khai hoạt động thương mại tại bang Colorado.

Waymo đã công bố kế hoạch triển khai dịch vụ tại London, Tokyo, Singapore (Xinh-ga-po) và Canada (Ca-na-đa). Waymo cho biết sẽ triển khai dịch vụ gọi xe tự lái sử dụng xe điện hoàn toàn tại Singapore vào năm 2028, đánh dấu lần đầu tiên Waymo gia nhập thị trường Đông Nam Á. Công ty dự kiến triển khai dịch vụ tại Đức vào năm 2027, đánh dấu thị trường quốc tế thứ ba và cũng là thị trường đầu tiên của doanh nghiệp này tại Liên minh châu Âu.