Watson Nguyễn đoạt Huy chương vàng, lập cú đúp kỷ lục Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X và kỷ lục quốc gia bơi 50m ếch nam (Ảnh BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI)

Sinh ngày 7/9/2005 tại bang Texas (Mỹ), Watson Nguyễn lớn lên ở Plano, phía bắc thành phố Dallas. Cha mẹ anh đều là người Việt Nam, quê gốc Thành phố Hồ Chí Minh. Được tiếp xúc với môi trường bơi lội có tính cạnh tranh cao từ nhỏ, Watson sớm bộc lộ năng khiếu và được đào tạo tại câu lạc bộ Metroplex Aquatics. Hiện anh là sinh viên Đại học Pennsylvania, và tiếp tục theo đuổi sự nghiệp thể thao. Sở trường của Watson là các nội dung bơi ếch, đặc biệt ở cự ly 50m và 100m.

Năm 2023, Watson giành bốn huy chương tại Giải vô địch bơi trẻ thế giới, bao gồm hai Huy chương vàng (HCV) tiếp sức và hai Huy chương đồng (HCĐ) cá nhân. Đến tháng 7/2026, anh gây tiếng vang tại Giải vô địch bơi quốc gia Mỹ khi giành Huy chương vàng bơi 50m ếch với thành tích 26 giây 65, vượt qua Michael Andrew, nhà vô địch Olympic nội dung tiếp sức hỗn hợp. Ở cự ly 100m ếch, Watson cũng giành Huy chương đồng với thành tích 59 giây 79. Chiến thắng tại Mỹ mang ý nghĩa đặc biệt với kình ngư gốc Việt. Nhớ lại lần đầu đến xem Giải vô địch quốc gia Mỹ khi mới 11 tuổi, Watson chia sẻ: “Tôi đã mơ về khoảnh khắc này từ khi còn là một cậu bé”. Giấc mơ ấy được nuôi dưỡng qua nhiều năm tập luyện, với không ít nỗ lực và hy sinh.

Trở về Việt Nam thi đấu tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 trong màu áo An Giang, Watson nhanh chóng chứng minh năng lực. Ở vòng loại 50m ếch nam ngày 22/11, anh đạt 27 giây 16, phá kỷ lục Đại hội (28 giây 39) của cố vận động viên Nguyễn Hữu Việt và cũng phá luôn kỷ lục quốc gia (27 giây 70). Đến chung kết môn bơi Đại hội này, Watson tiếp tục cải thiện thành tích xuống 27 giây 09, giành Huy chương vàng và xác lập kỷ lục quốc gia mới mà mình vừa lập trước đó.

Sau chiến thắng, Watson đã có phát biểu dành sự tôn trọng cho vận động viên cạnh tranh Huy chương vàng với anh là Thanh Bảo - người về nhì với 27 giây 50: “Thanh Bảo là người bơi rất tốt. Tôi nghĩ rằng cuộc cạnh tranh tại giải lần này rất thú vị, tạo sức hấp dẫn về chuyên môn cho những tay bơi đã tham dự chung kết”. Anh cũng bày tỏ niềm hạnh phúc khi lần đầu giành Huy chương vàng tại Đại hội Thể thao toàn quốc ở Việt Nam.

An Giang đoạt hai Huy chương vàng đua xe, Thúy Hiền lập tiếp kỷ lục bơi

Ngày 23/11, hai cua-rơ của An Giang đã đoạt trọn Huy chương vàng ở nội dung đua xe đạp đường trình tính điểm đầu tiên. Trên lộ trình thực tế dài 27,58 km của nội dung tính điểm nữ, vận động viên Nguyễn Thị Thật của An Giang tiếp tục khẳng định đẳng cấp của tay đua hàng đầu Việt Nam. Bước vào kỳ Đại hội này, Nguyễn Thị Thật có khởi động hoàn hảo khi tích lũy tới 36 điểm để mang về Huy chương vàng đầu tiên.

Trên đường đua nam cự ly 41,52km, tay đua kỳ cựu Lê Ngọc Sơn của An Giang cán đích ở vị trí đầu tiên với 34 điểm, vượt xa hai vận động viên đoạt Huy chương bạc và Huy chương đồng của Đồng Nai và Hà Nội có lần lượt 19 điểm và 12 điểm. Từ nay đến hết ngày 29/11, vận động viên của các đoàn tiếp tục thi đấu đua tranh 18 bộ huy chương của môn xe đạp đường trường tương ứng cho nam và nữ.

Hôm qua, nội dung Quyền thuật môn Võ cổ truyền tại Đại hội đã khép lại với những màn tranh tài ở 10 nội dung nam, nữ. Kết quả chung cuộc, đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã về Nhất toàn đoàn với năm Huy chương vàng thuộc về các vận động viên: Lê Thanh Hải (Độc Lư Thương nam), Nguyễn Thị Tuyết Nhung (Song Tuyết Kiếm nữ), Nguyễn Thành Lộc (Lão Hổ Thượng Sơn nam), Dương Thị Thanh Đào ( Hùng Kê Quyền nữ) và Nguyễn Hồng Nhung (Lão Mai Quyền nữ). Đội tuyển chủ nhà cũng là đơn vị dẫn đầu cả về số Huy chương vàng lẫn tổng số huy chương trong bảng thành tích. Xếp thứ nhì là đoàn Quân đội và thứ ba là đoàn Gia Lai. Từ ngày 25/11, bộ môn Võ cổ truyền sẽ bước vào tranh tài ở nội dung đối kháng.

★ Ở môn bơi, ngày 23/11, Nguyễn Thúy Hiền (Quân đội) giành thêm hai Huy chương vàng trong ngày 23/11, nâng tổng số Huy chương vàng cá nhân lên con số 4 sau hai ngày tranh tài. Vận động viên sinh năm 2009 lần lượt vô địch 50m tự do nữ với 25,85 giây và 100m ếch nữ với 1 phút 10,24 giây, đồng thời phá kỷ lục Đại hội ở cả hai nội dung. Trước đó, Thúy Hiền cũng giành Huy chương vàng 50m ếch và 100m tự do nữ cùng hai kỷ lục Đại hội.

Môn bóng chuyền bãi biển đã khép lại sau 7 ngày tranh tài tại Hồ Tràm với chức vô địch nam thuộc về đội Khánh Hòa và vô địch nữ thuộc về đội Cần Thơ. Ở bảng nam, Khánh Hòa đánh bại đội chủ nhà Thành phố Hồ Chí Minh để bảo vệ thành công Huy chương vàng từng giành được tại Đại hội năm 2022. Bảng nữ chứng kiến bất ngờ khi Cần Thơ vượt qua ứng viên vô địch Khánh Hòa sau loạt trận chung kết căng thẳng.

Ở môn billiards-snooker, tay cơ Chu Việt Hoàng (Bắc Ninh) giành Huy chương vàng pool 9 bi nam (Huy chương vàng đầu tiên của môn này tại Đại hội) sau khi đánh bại Nguyễn Hoàng Phong (Đà Nẵng) với tỷ số 9-6 trong trận chung kết.

Bảng xếp hạng thành tích huy chương năm đoàn dẫn đầu Đại hội