Sáng 22/11, tại CLB bơi - lặn Phú Thọ (Thành phố Hồ Chí Minh), Watson Nguyễn trở thành tâm điểm chú ý trong ngày thi đấu mở màn môn bơi Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026.

Watson Nguyễn làm dậy sóng đường đua xanh.

Khoác áo đoàn An Giang, kình ngư sinh năm 2005 không mất nhiều thời gian để chứng minh năng lực của mình. Anh cán đích đầu tiên ở vòng loại 50m ếch nam với thành tích 27 giây 16, tạo nên cột mốc đáng nhớ cho bơi lội Việt Nam.

Thông số này vượt qua kỷ lục quốc gia 27 giây 70 do Phạm Thanh Bảo thiết lập năm 2024. Đặc biệt, Watson Nguyễn còn xô đổ kỷ lục Đại hội Thể thao toàn quốc đã đứng vững suốt 16 năm, thuộc về cố kình ngư Nguyễn Hữu Việt với thành tích 28 giây 39 được thiết lập năm 2010.

Khoảng cách 1,23 giây là con số thực sự ấn tượng ở cự ly bơi tốc độ chỉ 50m, nơi cuộc cạnh tranh đôi khi được quyết định bằng vài phần trăm giây.

Không dừng lại ở đó, thành tích của Watson Nguyễn còn tốt hơn cả thông số kỷ lục SEA Games 27 giây 56, cho thấy tiềm năng rất lớn của kình ngư Việt kiều trên đường đua khu vực.

Đáng chú ý, Phạm Thanh Bảo, người được mệnh danh là "hoàng tử ếch" của bơi lội Việt Nam, chỉ đạt 28 giây 80 ở vòng loại, kém Watson Nguyễn tới 1,64 giây. Khoảng cách ấy phần nào phản ánh sự khác biệt về phong độ giữa hai kình ngư trong lượt bơi mở màn.

Thực tế, màn trình diễn của Watson Nguyễn không phải bất ngờ quá lớn. Trước khi trở về Việt Nam, anh từng giành Huy chương Vàng nội dung 50m ếch tại Giải vô địch bơi lội quốc gia Mỹ năm 2026 với thành tích 26 giây 65, nhanh hơn đáng kể so với những gì vừa thể hiện tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Tâm điểm chú ý lúc này sẽ là phần thi chung kết 50m ếch nam, diễn ra lúc 18 giờ ngày 22/11. Sau màn trình diễn bùng nổ ở vòng loại, Watson Nguyễn được kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo nên dấu ấn trong cuộc đua tranh huy chương.

Nếu tái hiện phong độ từng giúp anh chinh phục đường đua tại Mỹ, kình ngư khoác áo An Giang hoàn toàn có khả năng tiếp tục cải thiện thành tích, thậm chí đưa kỷ lục quốc gia xuống một cột mốc mới.

Tuy nhiên, cuộc đua chung kết vẫn hứa hẹn nhiều hấp dẫn khi Phạm Thanh Bảo cùng các đối thủ khác chắc chắn không dễ dàng chấp nhận thất bại. Màn đối đầu giữa hai gương mặt nổi bật của bơi ếch Việt Nam vì thế càng đáng chờ đợi.

Sự xuất hiện của Watson Nguyễn không chỉ mang đến sức cạnh tranh mới cho các nội dung bơi ếch nam mà còn mở ra những kỳ vọng về bước tiến chuyên môn của bơi lội Việt Nam trong tương lai.

Phá hai kỷ lục ngay lần đầu ra mắt, Watson Nguyễn đã có màn chào sân không thể ấn tượng hơn. Và vào lúc 18 giờ tối nay, người hâm mộ sẽ chờ xem liệu kình ngư Việt kiều có thể biến màn trình diễn lịch sử ở vòng loại thành tấm Huy chương Vàng cùng một kỷ lục mới tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 hay không.

Ở vòng loại 200 m hỗn hợp nữ, Nguyễn Thị Ánh Viên xếp nhì sau Võ Thị Mỹ Tiên (Tây Ninh). 2 kình ngư này sẽ tranh chấp Huy chương Vàng ở chung kết diễn ra tối nay.