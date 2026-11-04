Watkins lập cú đúp, Al-Hilal hạ Shabab Al-Ahli 2-0

Watkins lập cú đúp cho Al Hilal. Ảnh: Abdullah Ahmed/Getty Images

Bước vào cuộc tiếp đón Shabab Al-Ahli trên sân nhà Kingdom Arena, Al-Hilal mang theo áp lực phải thắng sau cú sốc để thua Al-Shamal ở vòng đấu trước. Quyết tâm đó nhanh chóng được cụ thể hóa bằng sức ép liên tục ngay sau tiếng còi khai cuộc.

Ngay phút thứ 6, mành lưới của đội khách đã phải rung lên. Tiền đạo Ollie Watkins thể hiện bản năng sát thủ khi đón đường kiến tạo chuẩn xác từ Kalidou Koulibaly. Chân sút người Anh khống chế gọn gàng trước khi dứt điểm hiểm hóc để khai thông thế bế tắc.

Nắm lợi thế sớm, nhưng HLV Simone Inzaghi lại bất ngờ đối mặt với những cơn đau đầu về mặt nhân sự. Chiến lược gia người Italy buộc phải thực hiện hai sự thay đổi người bất đắc dĩ chỉ trong vòng chưa đầy 35 phút đầu tiên.

Phút 28, Mohammed Mahzari được tung vào sân thế chỗ Sabri Dahl bên hành lang phải. Sáu phút sau, Saimon Bouabre dính chấn thương trong một pha dốc bóng ở khu trung tuyến và phải nhường vị trí cho Nasser Al-Dawsari. Dẫu vậy, những xáo trộn đội hình không làm suy giảm thế trận áp đảo mà đội chủ nhà tạo ra.

Ngay ở phút đầu tiên của hiệp hai, Watkins một lần nữa gieo sầu cho hàng thủ đối phương. Tiền đạo này tận dụng triệt để đường chuyền chéo góc của hậu vệ Yusuf Akcicek, ra chân quyết đoán nhân đôi cách biệt.

Quãng thời gian còn lại là không đủ để đại diện UAE tìm kiếm bàn gỡ và đành chấp nhận thất bại đầu tiên tại giải đấu năm nay. Trận thắng trọn vẹn giúp Al-Hilal vươn lên vị trí thứ hai bảng Tây với 9 điểm. Họ hiện xếp trên chính Shabab Al-Ahli và chỉ còn kém đội đầu bảng Al-Ain đúng 3 điểm.

Kết quả chung cuộc: Al-Hilal 2-0 Shabab Al-Ahli

Cầu thủ ghi bàn:

Al-Hilal: Ollie Watkins (6', 46')