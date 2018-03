Watford chốt giá bán 'máy quét' cho Liverpool?

Khả năng Liverpool mua Abdoulaye Doucoure của Watford thành công ở kỳ chuyển nhượng Hè 2018 đang là cực cao. Liverpool quan tâm Abdoulaye Doucoure Watford sẵn sàng bán Doucoure cho Liverpool

Emre Can đã từ chối gia hạn hợp đồng với Liverpool, cầu thủ người Đức muốn tìm kiếm một đội bóng mới thay vì tiếp tục gắn bó với đội chủ sân Anfield. The Kop lúc này đang lên kế hoạch tìm người thay thế Emre Can.

Liverpool mua Abdoulaye Doucoure

của Watford để thay thế Emre Can, thông tin này đã được rất nhiều những tờ báo của nước Anh đăng tải. Khả năng The Kop có được điều mình cần đang là rất cao. Đích thân ngôi sao của Watford khẳng định muốn đầu quân cho đội bóng thành phố Cảng.

Doucoure chia sẻ: “Liverpool là một câu lạc bộ có truyền thống và có khả năng cạnh tranh những danh hiệu lớn. Đối với tôi được thi đấu ở sân Anfield là một niềm mơ ước, bầu không khí ở đó thực sự khiến tôi choáng ngợp. Tôi muốn được chơi trong màu áo Liverpool, tôi muốn được tham dự Champions League”.

Khi mà Doucoure đã tỏ tình với , sẽ rất khó để Watford giữ cầu thủ này ở lại. Nhiệm vụ của họ là cố gắng thu về số tiền lớn nhất từ thương vụ này.

Watford sẵn sàng bán Abdoulaye Doucoure cho Liverpool

Khả năng Liverpool mua Abdoulaye Doucoure của Watford thành công ở kỳ chuyển nhượng Hè 2018 đang là cực cao. Theo đó, đội chủ sân Vicarage Road chấp nhận bán ngôi sao của mình với giá 40 triệu bảng, chỉ cần chồng đủ số tiền này Lữ đoàn đỏ sẽ có được điều mình cần.

HLV Hornet Javi Garcia đã ca ngợi tài năng của Doucoure, khi được hỏi về tương lai của học trò ông khẳng định: “Nếu có một lời đề nghị cho cậu ấy, tất nhiên chúng tôi sẽ xem xét. Mọi cầu thủ đều muốn chơi ở Champions League, đó là một giải đấu lớn. Nếu Doucoure muốn rời Watford để cập bến một đội bóng được tham dự Champions League cũng là nguyện vọng chính đáng.

Doucoure là một tiền vệ cực kỳ đa năng, anh có thể đảm nhiệm cùng lúc nhiều vai trò. Ngôi sao sinh năm 1993 hỗ trợ tấn công tốt khi ghi tới 7 bàn thắng ở Premier League mùa này, khả năng phòng ngự và phân phối bóng của anh cũng được đánh giá cao. Liverpool sẽ cải thiện chiều sâu đội hình nếu sở hữu cầu thủ này.

Phong độ của Doucoure ở Premier League 2017/18

Lê Hường (Bóng Đá 24h)