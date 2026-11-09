Washington đề nghị Iraq đóng hầu hết các cửa khẩu với Iran

Trong cuộc phỏng vấn với Al Jazeera, ông Hussein cho biết Washington tiếp tục thúc đẩy yêu cầu này như một phần trong chính sách tăng cường sức ép kinh tế đối với Tehran. Tuy nhiên, hai cửa khẩu được đề xuất duy trì hoạt động vẫn chưa được xác định cụ thể.

Ngoại trưởng Iraq nhấn mạnh nước này có nhiều cửa khẩu chính thức và không chính thức dọc biên giới với Iran. Việc đóng cửa trên diện rộng không chỉ ảnh hưởng đến hoạt động thương mại và đi lại giữa hai nước mà còn gây tổn thất trực tiếp cho nền kinh tế Iraq.

Ngoại trưởng Iraq Fuad Hussein. Ảnh: Rudaw

Ông Hussein làm rõ rằng Baghdad đang tiếp tục thảo luận với Washington về vấn đề này. Hiện vẫn chưa rõ các biện pháp hạn chế được đề xuất sẽ áp dụng đối với hoạt động thương mại, việc đi lại của người dân hay toàn bộ hoạt động qua biên giới.

Trước đó, hồi tháng 10, Iraq đã đóng cửa khẩu Sheeb, một trong những tuyến giao thương quan trọng với Iran, để rà soát an ninh và lắp đặt thiết bị phát hiện nhằm ngăn chặn hoạt động buôn lậu.

Yêu cầu mới của Washington được đưa ra trong bối cảnh Mỹ đang mở rộng các biện pháp gây sức ép đối với Iran. Mới đây, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) thông báo thành lập lực lượng đặc nhiệm Iron Gate, có nhiệm vụ phối hợp với các cơ quan liên bang nhằm ngăn chặn hoạt động vận chuyển vũ khí tiên tiến, công nghệ lưỡng dụng và hàng hóa thuộc diện trừng phạt tới Iran qua các tuyến đường bộ và Biển Caspi.

Trong một diễn biến liên quan, Ngoại trưởng Hussein thông tin, Iraq đã đạt được những thỏa thuận sơ bộ với Mỹ nhằm tạo điều kiện cho hoạt động xuất khẩu dầu mỏ của Baghdad qua eo biển Hormuz, sử dụng tuyến hàng hải gần Oman.

Theo ông Hussein, xung đột liên quan đến Iran và tình trạng gián đoạn xuất khẩu dầu mỏ đã khiến Iraq chịu thiệt hại khoảng 60 tỷ USD. Hoạt động xuất khẩu dầu của nước này đã phục hồi trong tháng 10, đạt khoảng 3,5 triệu thùng/ngày, so với 2,65 triệu thùng/ngày trong tháng 9.