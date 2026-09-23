Washington D.C thay đổi ra sao dưới thời Tổng thống Trump?

Quang cảnh bên ngoài Nhà Trắng ở thủ đô Washington DC., Mỹ ngày 20/4/2026. Ảnh: THX/TTXVN

Theo truyền thông Mỹ, chính quyền Tổng thống Donald Trump đang triển khai một loạt thay đổi tại thủ đô Washington, từ cải tạo khu vực Nhà Trắng, tăng cường lực lượng Vệ binh Quốc gia đến xây dựng các công trình mới, trong đó lý do an ninh quốc gia được đưa ra như một trong những cơ sở chính.

Một trong những thay đổi đáng chú ý là kế hoạch xây dựng lại Cánh Đông Nhà Trắng. Chính quyền cho biết dự án nhằm tăng cường không gian và cơ sở hạ tầng phục vụ hoạt động của Nhà Trắng. Theo CNN, chi phí dự án có thể lên tới khoảng 400 triệu USD từ nguồn ngân sách liên bang.

Việc tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh cũng diễn ra ở nhiều khu vực khác của thủ đô. Lực lượng Vệ binh Quốc gia được triển khai tại một số khu vực tập trung đông du khách và kế hoạch triển khai đã được kéo dài đến hết nhiệm kỳ của Tổng thống Trump. CNN ước tính phần chi phí bổ sung có thể lên tới khoảng 1,4 tỷ USD, bên cạnh hàng trăm triệu USD đã được chi trước đó.

Một dự án khác thu hút sự chú ý là công trình hình vòm chiến thắng được đề xuất tại Washington. Trong một bài đăng trên mạng xã hội, ông Trump mô tả công trình này có thể kết hợp các chức năng liên quan đến quân sự, bao gồm nơi bố trí thiết bị bay không người lái, lực lượng bắn tỉa và đạn dược. Những mô tả này cho thấy yếu tố an ninh được tính đến trong thiết kế và công năng dự kiến của công trình.

Tăng cường an ninh quanh Nhà Trắng

Những thay đổi trên diễn ra trong bối cảnh khu vực Nhà Trắng vốn đã được bảo vệ bằng hệ thống an ninh nhiều tầng. Từ nhiều thập niên qua, khu phức hợp này có các cơ sở phục vụ ứng phó khẩn cấp, trong đó có nơi trú ẩn và trung tâm chỉ huy được xây dựng từ những năm 1940.

Một số khu vực công cộng quanh Nhà Trắng và National Mall cũng được đóng cửa hoặc hạn chế tiếp cận trong thời gian nhất định. Bãi cỏ tại Ellipse được tạm thời đóng cửa để phục hồi, đồng thời khu vực này được sử dụng cho hoạt động của trực thăng. Một phần National Mall dự kiến đóng cửa đến năm 2027 để sửa chữa thảm cỏ và cây xanh. Quảng trường Lafayette cũng được dựng hàng rào trong thời gian sửa chữa đài phun nước, trong khi khả năng duy trì một số biện pháp kiểm soát lâu dài đang được xem xét.

Các biện pháp này một phần liên quan đến yêu cầu bảo đảm an ninh cho các hoạt động cấp cao tại thủ đô. Trong chuyến thăm Washington từ ngày 24/9 của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, lực lượng an ninh cũng từng đề xuất những biện pháp hạn chế tiếp cận nhất định tại các khu vực xung quanh Nhà Trắng.

Cùng với việc bảo vệ các địa điểm trọng yếu, chính quyền cũng nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm an ninh cho không phận thủ đô. Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) đã phê duyệt chiều cao khoảng 250 feet cho công trình hình vòm nói trên để phù hợp với các quy định về giao thông hàng không. Tuy nhiên, quyết định này không đề cập cụ thể đến các vấn đề liên quan đến thiết bị bay không người lái hoặc những hoạt động an ninh khác mà ông Trump từng đề cập.

An ninh trở thành một phần trong ưu tiên chi tiêu quốc phòng

Các dự án tại Washington diễn ra cùng thời điểm chính quyền ông Trump thúc đẩy tăng chi tiêu cho quốc phòng và an ninh.

Một trong những sáng kiến lớn được chính quyền thúc đẩy là hệ thống phòng thủ tên lửa mang tên Golden Dome (Vòm Vàng). Ông Trump cũng đề xuất nâng chi tiêu quốc phòng của Mỹ lên khoảng 1.500 tỷ USD, tương đương mức tăng khoảng 40% so với hiện nay. Tuy nhiên, đề xuất này vẫn cần được Quốc hội Mỹ thông qua.

Việc nhấn mạnh an ninh tại thủ đô cũng có cơ sở từ lịch sử của Washington. Thành phố từng bị quân đội Anh tấn công và đốt phá trong cuộc chiến năm 1814. Trong thời Nội chiến Mỹ, một hệ thống công sự được xây dựng để bảo vệ thủ đô. Đến năm 2001, Lầu Năm Góc, nằm trong khu vực Washington, trở thành một trong những mục tiêu của vụ khủng bố ngày 11/9.

Trong những năm gần đây, vấn đề an ninh cá nhân của Tổng thống Mỹ cũng nhận được sự chú ý sau một số vụ việc liên quan đến ông Trump. Ông từng là mục tiêu của các vụ ám sát hụt trong chiến dịch tranh cử năm 2024. Năm 2020, trong các cuộc biểu tình gần Nhà Trắng, ông cũng từng được đưa xuống một khu vực trú ẩn an toàn bên trong khu phức hợp.

Một vấn đề khác liên quan đến an ninh là cách Nhà Trắng quản lý hoạt động tiếp cận của báo chí. Một số hãng truyền thông bị hạn chế tiếp cận Nhà Trắng, trong khi ông Trump cho rằng việc chống lại các cơ quan truyền thông mà ông coi là đưa tin sai lệch có liên quan đến an ninh quốc gia. Một số cơ quan báo chí đã khởi kiện, cho rằng các hạn chế này ảnh hưởng đến quyền được bảo vệ theo Tu chính án thứ nhất của Hiến pháp Mỹ.

Tranh luận pháp lý cũng xuất hiện quanh dự án cải tạo Cánh Đông. Một số thẩm phán bảo thủ tại Tòa án Tối cao Mỹ đã ủng hộ việc cho phép triển khai ngay dự án với lập luận liên quan đến an ninh. Trong khi đó, Chánh án John Roberts cùng các thẩm phán theo khuynh hướng tự do cho rằng dự án có khả năng vi phạm pháp luật do Quốc hội chưa phê chuẩn việc xây dựng.

Nhìn tổng thể, những thay đổi đang diễn ra tại Washington cho thấy yêu cầu bảo đảm an ninh ngày càng được lồng ghép vào quy hoạch, hoạt động và các dự án xây dựng quanh những địa điểm quan trọng của thủ đô. Các dự án này đồng thời đặt ra những vấn đề về chi phí ngân sách, quyền tiếp cận không gian công cộng và thẩm quyền của các cơ quan liên bang.