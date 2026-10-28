Washington chấn động vì rò rỉ tình báo

Theo Reuters, để thực hiện vụ bắt giữ, Cục điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã theo dõi hơn 800 cuộc gọi giữa nghi phạm 42 tuổi Ian Brinksman và bạn gái, nhà báo Aída Chávez.

Theo các công tố viên, nghi phạm Brinksman đến từ Washington, DC, từng có giấy phép an ninh tối mật khi làm việc cho một cơ quan Chính phủ Mỹ và sau đó là nhà phát triển tích hợp hệ thống cho một nhà thầu tư nhân. Giám đốc CIA John Ratcliffe xác nhận Brinksman đã cung cấp dịch vụ cho cơ quan này.

Giám đốc CIA John Ratcliffe thừa nhận nghi phạm đã cung cấp dịch vụ cho cơ quan này. Ảnh minh họa: Reuters

Trong nhiều tháng, Brinksman đã lợi dụng quyền truy cập vào hệ thống tình báo của Mỹ để xem xét các báo cáo mật không liên quan đến nhiệm vụ của mình rồi chuyển thông tin cho bạn gái, nhà báo người Mỹ Aída Chávez-người điều hành một ấn phẩm tin tức độc lập trên Substack, một nền tảng xuất bản trực tuyến cho phép người viết trực tiếp gửi tin bài đến hộp thư của độc giả, đồng thời lưu trữ trên một trang web cá nhân hóa.

Chávez trước đây từng làm việc cho nhiều trang tin tức như The Hill, The Washington Post, The Nation... Nhà báo này đã đăng 5 bài viết trên Substack chứa nhiều thông tin mật liên quan tới Israel, Iran và Trung Đông. Thời gian đăng tải các bài báo được cho là trùng khớp với các mốc thời gian rò rỉ tài liệu mật mà FBI nêu trong báo cáo điều tra.

Giám đốc FBI Kash Patel đã xác nhận vụ rò rỉ thông tin tình báo. Ảnh minh họa: Reuters

Một trong những bài báo quan trọng nhất của Chávez đăng hôm 28-5 với tiêu đề "Độc quyền: Israel bí mật gây sức ép với Mỹ để ám sát nhà đàm phán Iran và phát động các cuộc tấn công mới". Theo đó, các quan chức Israel đã thúc giục chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump bật đèn xanh cho việc ám sát Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf-nhân vật trung tâm trong các cuộc đàm phán giữa Tehran và Washington. Cũng theo bài báo, Israel đã tìm cách thuyết phục Mỹ từ bỏ đàm phán và nối lại các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Iran, bởi Tel Aviv tin rằng thiệt hại kinh tế nặng nề hơn có thể gây ra các cuộc biểu tình rộng khắp và từ đó giúp lật đổ chế độ Iran. Tác giả Chávez cho biết bài báo “dựa trên một bản đánh giá tình báo mật được lưu hành trong cộng đồng tình báo Mỹ”. Thời điểm xuất bản bài báo trùng khớp với thông tin FBI nắm được, rằng Brinksman đã truy cập một báo cáo mật vào ngày 26-5 và gọi cho bạn gái của mình 3 lần trong ngày hôm đó.

Một bài báo khác của Chávez đăng hôm 29-7 mô tả đánh giá của tình báo Mỹ về những nỗ lực của Tel Aviv nhằm duy trì mối quan hệ chiến lược với Washington, trong bối cảnh sự ủng hộ của công chúng Mỹ dành cho Israel suy yếu. Theo đó, các quan chức Israel đang triển khai chiến lược hội nhập “sâu hơn nữa vào quân đội, tình báo và ngành công nghiệp quốc phòng của Mỹ”, với mục tiêu buộc các chính quyền tương lai của Washington “không thể giảm bớt” sự hợp tác với Tel Aviv. Chiến lược này bao gồm khả năng xây dựng một căn cứ quân sự thường trực của Mỹ tại Israel, mở rộng phát triển vũ khí chung, tăng cường quan hệ với các giám đốc điều hành những tập đoàn công nghệ lớn của Mỹ. Theo các nhà điều tra, Brinksman đã tiếp cận một tài liệu tối mật vào ngày 28-7, nói chuyện với bạn gái của mình nhiều lần trong cùng ngày, và rồi bài báo chứa thông tin mật đã được xuất bản ngay ngày hôm sau.

Bài báo thứ ba xuất bản hôm 5-10, đề cập đến một báo cáo của CIA có tiêu đề "Rạn nứt từ bên trong". Báo cáo cảnh báo rằng cuộc khủng hoảng chính trị của Israel, tranh chấp về việc bắt buộc nhập ngũ đối với nam giới Do Thái theo phái Chính thống cực đoan, áp lực kinh tế, sự chia rẽ xã hội và hậu quả tâm lý của chiến tranh kéo dài có thể kết hợp với nhau và tạo ra xung đột nội bộ nghiêm trọng trên chính trường Israel. Báo cáo cũng nêu những lo ngại về việc các cựu binh trở về từ chiến trường với chấn thương tâm lý; sự phân cực chính trị ngày càng trầm trọng và sự bất mãn gia tăng liên quan đến nghĩa vụ quân sự; cũng như khả năng các công ty công nghệ nước ngoài rút khỏi Israel và mối quan hệ khu vực xấu đi. Brinksman được cho là đã truy cập một tài liệu mật nhiều lần trong tháng 8 và một lần nữa vào ngày 1-10. Nghi phạm đã có vài cuộc gọi dài hàng chục phút cho bạn gái. 4 ngày sau, bài báo về nguy cơ sụp đổ nội bộ của Israel được xuất bản.

Nghi phạm Ian Brinksman (bên phải) và bạn gái, nhà báo Aída Chávez. Ảnh: Ynet

Nghi phạm Brinksman bị buộc tội truyền tải trái phép thông tin quốc phòng, một tội danh có mức án tối đa 10 năm tù. Hiện chưa có thông tin về phiên tòa xét xử, tuy nhiên, vụ việc khiến CIA-cơ quan tình báo hàng đầu thế giới-phải xem xét lại các quy trình kiểm soát nhằm phòng ngừa khả năng thông tin tình báo bị rò rỉ qua những cách ít ai ngờ đến.

Giám đốc FBI Kash Patel cam kết sẽ truy tố bất kỳ ai lạm dụng quyền truy cập vào bí mật chính phủ, trong khi Giám đốc CIA John Ratcliffe cảnh báo việc tiết lộ thông tin trái phép có thể gây nguy hiểm cho các nguồn tin tình báo cũng như các hoạt động đang diễn ra.