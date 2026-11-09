Warren Buffett: Tích lũy tiền lớn không mang lại vĩ đại, vẫn sống tại căn nhà 31.500 USD và dùng phiếu giảm giá

Warren Buffett, nhà đầu tư hàng đầu thế giới, phản bác quan niệm rằng sự vĩ đại đến từ việc tích lũy tài sản khổng lồ, khi ông vẫn sống trong căn nhà trị giá 31.500 USD và dùng phiếu giảm giá tại McDonald’s.

Warren Buffett chia sẻ quan điểm về sự vĩ đại không đến từ việc tích lũy tài sản khổng lồ. Ảnh: Fortune

Warren Buffett, 96 tuổi, được biết đến là một trong những nhà đầu tư thành công nhất mọi thời đại với khối tài sản 163 tỷ USD, xếp thứ 10 giàu nhất thế giới. Tuy nhiên, ông không tiêu xài phung phí vào những biệt thự xa hoa hay xe sang trọng mà vẫn giữ lối sống tiết kiệm suốt hơn bảy thập kỷ sự nghiệp.

Ông nổi tiếng với thói quen ăn tại McDonald’s, lái một chiếc xe cũ và sống trong căn nhà khiêm tốn tại Nebraska mà ông mua từ năm 1958 với giá 31.500 USD, hiện có giá trị khoảng 1,4 triệu USD. Buffett cho biết ông không muốn đổi căn nhà này vì những kỷ niệm gắn bó với gia đình hơn là giá trị vật chất.

Trong thư gửi cổ đông Berkshire Hathaway cuối năm ngoái, Buffett nhấn mạnh rằng sự vĩ đại không đến từ việc tích lũy tiền bạc, danh tiếng hay quyền lực chính trị. Ông cho rằng lòng tốt và sự giúp đỡ người khác mới là giá trị thực sự, đồng thời nhắc nhở mọi người đối xử bình đẳng với tất cả mọi người, từ người lao công đến chủ tịch công ty.

Buffett còn nổi tiếng với thói quen dùng phiếu giảm giá khi ăn tại McDonald’s, nơi ông thường gọi các món như bánh xúc xích, trứng và phô mai với giá dưới 4 USD. Ông từng dẫn Bill Gates đến ăn tại đây thay vì nhà hàng sang trọng, thể hiện quan điểm tiết kiệm và giản dị của mình.

Ông cũng không hứng thú với những chiếc xe đắt tiền mà từng lái một chiếc xe cũ 20 năm tuổi vì cảm thấy an toàn hơn. Thậm chí, biển số xe của ông một thời gian còn ghi chữ “THRIFTY” (tiết kiệm). Buffett cho rằng việc sống xa hoa không giúp cuộc sống hạnh phúc hơn mà có thể gây ra áp lực và phiền toái.

Quan điểm của Buffett cho thấy sự khác biệt giữa giá trị tài sản và cách sống, ông ưu tiên những giá trị phi vật chất và sự khiêm tốn trong cuộc sống dù sở hữu khối tài sản khổng lồ.