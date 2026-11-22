Quyên góp 5,47 tỷ USD cho bốn quỹ gia đình, ấn định mốc phân phối hơn 155 tỷ USD trước năm 2034

Theo thông cáo công bố nhân dịp Lễ Tạ ơn từ Tập đoàn Berkshire Hathaway, ông Warren Buffett đã thực hiện chuyển đổi 6.150 cổ phiếu hạng A sang 9.225.000 cổ phiếu hạng B, tương ứng giá trị khoảng 5,47 tỷ USD. Toàn bộ số cổ phiếu này được trao cho bốn tổ chức từ thiện gồm Susan Thompson Buffett Foundation, Sherwood Foundation, Howard G. Buffett Foundation và NoVo Foundation, do ba người con của ông là Susie (73 tuổi), Howard (71 tuổi) và Peter (68 tuổi) trực tiếp quản lý. Theo hãng tin Reuters, đợt trao tặng mới nhất nâng tổng giá trị cổ phiếu Berkshire Hathaway mà ông Buffett đã quyên góp cho bốn quỹ từ thiện gia đình vượt mốc 29 tỷ USD.

Tính chung cả năm 2026, tổng giá trị tài sản ông Warren Buffett dành cho hoạt động thiện nguyện đạt khoảng 11,4 tỷ USD, tăng thêm 4 tỷ USD so với năm trước đó. Vị tỷ phú đặt mục tiêu để ba người con hoàn tất việc phân phối toàn bộ khối tài sản Berkshire Hathaway còn lại, hiện trị giá hơn 155 tỷ USD, trước khi năm 2034 khép lại. Dù đã trao tặng phần lớn tài sản tích lũy, ước tính của Forbes cho thấy ông Buffett hiện vẫn nắm giữ khoảng 13% cổ phần Berkshire Hathaway và xếp thứ bảy trên bảng xếp hạng người giàu nhất thế giới với tổng tài sản 168,4 tỷ USD.

Một thay đổi đáng chú ý trong cơ cấu phân bổ nguồn tiền từ thiện của ông Buffett là quyết định dừng đóng góp cho Gates Foundation kể từ sau năm 2025. Theo Reuters, nhà đầu tư kỳ cựu từng rót hơn 47 tỷ USD cho quỹ này tính từ năm 2006 nhưng đã rút lui sau các thông tin liên quan giữa tỷ phú Bill Gates và Jeffrey Epstein. Thay vì duy trì các cam kết bên ngoài, ông chuyển hướng dòng vốn từ thiện về các quỹ do gia đình quản lý. Trong thông điệp gửi cổ đông, ông Buffett nêu rõ các con ông đã dành nhiều thập kỷ để đóng góp thận trọng cho những mục đích xứng đáng và ông hoàn toàn tin tưởng vào năng lực cũng như sự tận tâm của họ.

Cũng trong bức thư gửi cổ đông dịp này, ông Buffett gửi lời cảm ơn tới những người có ảnh hưởng lớn trong sự nghiệp của ông như Ben Graham, Joe Rosenfield và Tom Murphy. Nhắc lại người cộng sự quá cố Charlie Munger, ông chia sẻ rằng lòng tốt không tốn kém nhưng có giá trị lớn và sở hữu khả năng tự tích lũy, sinh sôi nhanh hơn bất kỳ khoản đầu tư tài chính sinh lời nào mà hai người từng thực hiện. Vị tỷ phú cho biết phần lớn may mắn trong cuộc đời ông xuất phát từ những người đối xử tốt mà không đòi hỏi đền đáp, đồng thời nhắn nhủ giới đầu tư biết tri ân những người âm thầm hỗ trợ mình và chủ động giúp đỡ người khác.

Bộ máy mới chi kỷ lục 9,6 tỷ USD mua cổ phiếu quỹ, cổ phiếu Berkshire tăng 18% dưới thời CEO Greg Abel

Cùng với tiến độ chuyển giao tài sản cá nhân, quá trình chuyển đổi quyền điều hành tại Berkshire Hathaway cũng được thực hiện theo lộ trình. Ông Warren Buffett đã rời cương vị Tổng giám đốc (CEO) vào cuối năm 2025 và chính thức chuyển giao chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị cho con trai là ông Howard Buffett vào tháng 9/2026 để lui về đảm nhận vai trò Chủ tịch danh dự. Hoạt động điều hành tập đoàn hiện đặt dưới sự phụ trách của tân CEO Greg Abel.

Dù có sự thay đổi ở vị trí điều hành cao nhất, nguyên tắc phân bổ vốn kỷ luật của Berkshire Hathaway vẫn được duy trì ổn định. Theo Business Insider, báo cáo danh mục đầu tư quý III/2026 cho thấy tập đoàn chỉ mua vào 2,4 tỷ USD và bán ra 2,8 tỷ USD cổ phiếu, tỷ trọng rất nhỏ so với tổng quy mô danh mục vượt mức 335 tỷ USD. Trong kỳ, Berkshire Hathaway tiếp tục thu hẹp tỷ trọng đầu tư tại Bank of America và Capital One, đồng thời giữ nguyên các khoản đầu tư trụ cột dài hạn gồm Apple, Coca-Cola, American Express và Moody's. Đây đều là những doanh nghiệp đã mang lại mức tăng giá từ 10 đến 50 lần so với số vốn ban đầu mà ông Warren Buffett giải ngân.

Điểm nhấn trong hoạt động quản trị vốn của ban lãnh đạo mới là việc chi mức kỷ lục 9,6 tỷ USD để mua lại cổ phiếu quỹ. Quyết định khôi phục chương trình mua lại cổ phiếu từ tháng 3/2026 cho thấy cả ông Warren Buffett lẫn ông Greg Abel đều đánh giá thị giá cổ phiếu Berkshire Hathaway đang thấp hơn giá trị thực tế của doanh nghiệp.

Thị trường chứng khoán đã phản hồi tích cực trước sự ổn định trong quá trình chuyển giao lãnh đạo và kỷ luật đầu tư của tập đoàn. Cổ phiếu Berkshire Hathaway tăng khoảng 15% trong quý vừa qua và ghi nhận mức tăng 18% tính từ thời điểm ông Greg Abel chính thức tiếp quản ghế Tổng giám đốc. Nhờ diễn biến này, vốn hóa thị trường của Berkshire Hathaway đạt mốc khoảng 1.260 tỷ USD, thiết lập vùng đỉnh mới dù thị trường chứng khoán nói chung ghi nhận nhiều biến động.