Walmart cam kết đầu tư 6 tỷ USD mở rộng hợp tác tự động hóa chuỗi cung ứng với Symbotic

Ngày 29/10, tập đoàn bán lẻ Walmart của Mỹ thông báo mở rộng thỏa thuận hợp tác với công ty công nghệ robot Symbotic, với khoản chi dự kiến khoảng 6 tỷ USD trong vài năm tới nhằm tăng cường tự động hóa mạng lưới phân phối tại Mỹ và hỗ trợ hoạt động chuỗi cung ứng toàn cầu.

Một cửa hàng của Walmart ở phía Tây Bắc thủ đô Washington D.C. Ảnh: Đoàn Hùng - P/v TTXVN tại Mỹ

Theo thỏa thuận, Symbotic sẽ triển khai thêm các công nghệ tự động hóa tại 25 trung tâm phân phối khu vực của Walmart ở Mỹ, đồng thời nâng cao khả năng quản lý hàng tồn kho phục vụ thương mại điện tử, mở rộng sức chứa kho và cải thiện quy trình vận chuyển hàng hóa. Walmart kỳ vọng khoản đầu tư sẽ giúp tăng chủng loại sản phẩm cung cấp cho khách hàng, rút ngắn thời gian giao hàng và bảo đảm bổ sung hàng hóa ổn định hơn trên toàn hệ thống.

Walmart và Symbotic đã hợp tác từ năm 2015, ký thỏa thuận tự động hóa ban đầu vào năm 2017 và từng mở rộng hợp tác vào năm 2022, hướng tới triển khai hệ thống robot tại toàn bộ 42 trung tâm phân phối khu vực của Walmart ở Mỹ.

Theo báo chí Mỹ, động thái mới nằm trong chiến lược đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và robot vào hoạt động kho vận, phân phối và xử lý đơn hàng trực tuyến. Tháng 8/2026, Symbotic bắt đầu lắp đặt hệ thống SymMicro tại một cửa hàng Walmart để tự động hóa khâu xử lý đơn hàng thương mại điện tử, phục vụ nhu cầu nhận hàng tại cửa hàng và giao hàng tận nhà.

Lãnh đạo Walmart cho biết việc mở rộng hợp tác nhằm tăng năng lực phục vụ khách hàng, đơn giản hóa quy trình làm việc và giảm chi phí. Trong bối cảnh các nhà bán lẻ Mỹ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ để nâng cao hiệu quả hoạt động và cạnh tranh trong thương mại điện tử, khoản đầu tư mới cho thấy tự động hóa đang trở thành một trọng tâm trong quá trình hiện đại hóa chuỗi cung ứng của Walmart.