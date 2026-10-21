Wall Street Journal: Tỷ phú Elon Musk chỉ đạo làm chậm dịch vụ Starlink cho quân đội Ukraine

Tỷ phú Elon Musk. (Ảnh: Reuters)

Tỷ phú Musk, SpaceX và Nhà Trắng chưa phản hồi đề nghị bình luận về thông tin này.

Ukraine sử dụng Starlink để liên lạc trên chiến trường và vận hành máy bay không người lái (UAV). Việc hạn chế dịch vụ vệ tinh này đã cản trở các nhiệm vụ sử dụng UAV của Ukraine nhằm tấn công Nga và thực hiện hoạt động phòng không.

Theo bài viết của WSJ, tỷ phú Musk và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thảo luận về quyết định liên quan đến Starlink trong cuộc điện đàm ngay sau khi thông tin về việc làm chậm dịch vụ được công khai, trong lúc ông Trump đang vận động tranh cử tuần trước. Bài báo cũng nói rằng hai người đã trao đổi về vấn đề này trước khi quyết định hạn chế tốc độ Starlink được đưa ra.

Trước đó, Reuters đưa tin lệnh hạn chế hệ thống vệ tinh xuất phát từ Nhà Trắng.

Tuần trước, Tổng thống Mỹ Trump nói ông không cho rằng bản thân mình hay ông Musk phải chịu trách nhiệm về việc Ukraine mất quyền truy cập Starlink. Trong khi đó, ông Musk phát biểu rằng mọi giới hạn về tốc độ hoặc việc sử dụng Starshield đều do quân đội Mỹ hoặc tổng thống quyết định.

Quan hệ giữa Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky và Washington lao dốc sau khi Tổng thống Trump công bố thỏa thuận mua dầu diesel của Nga và miễn áp dụng các biện pháp trừng phạt mới với Mátxcơva. Ông Trump cũng yêu cầu Kiev ngừng tấn công các nhà máy lọc dầu của Nga và kêu gọi người Ukraine thay thế ông Zelensky.

Đang ở Oslo trong nỗ lực cải thiện quan hệ với Mỹ, ngày 20/10, Tổng thống Zelensky cho biết đã thảo luận với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio về nhiều vấn đề, trong đó có “tình hình liên quan đến Starlink/Starshield, vốn cần được khôi phục”.

Cùng ngày, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth khẳng định Washington không cắt giảm quyền tiếp cận mạng lưới vệ tinh Starlink của Ukraine. Tuy nhiên, ông ám chỉ vấn đề nằm ở các điều khoản sử dụng dịch vụ mà Kiev cần tuân thủ.

Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff sẽ gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin trong ngày 21/10, sau cuộc đàm phán được quan chức Mỹ đánh giá là “mang tính xây dựng” với ông Zelensky tại Na Uy.

Một quan chức Mỹ cho biết, Ukraine đã đưa ra những ý tưởng và đề xuất mới tại cuộc đàm phán ở Oslo. Cuộc gặp còn có sự tham gia của lãnh đạo Na Uy, Phần Lan cùng các đại diện châu Âu và NATO. Các bên đã đạt được “những tiến triển đáng kể” hướng tới cách tiếp cận phối hợp trong việc đối thoại với Nga.

Quan chức giấu tên tiết lộ rằng các cuộc thảo luận bao gồm “những yếu tố then chốt của một khuôn khổ hòa bình toàn diện”, trong đó có bảo đảm an ninh cho Ukraine, kế hoạch kinh tế hậu chiến và cấu trúc an ninh châu Âu rộng lớn hơn.

Theo quan chức trên, ông Witkoff sẽ tìm cách “vạch ra lộ trình hướng tới các cuộc đàm phán trực tiếp ba bên và các cuộc đàm phán đa phương rộng hơn”.