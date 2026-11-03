Wall Street Journal: Mỹ không kích đảo Qeshm của Iran

Tàu thuyền neo tại cảng trên đảo Qeshm của Iran trên eo biển Hormuz. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Tờ Wall Street Journal ngày 2/11 dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết nước này đã tấn công đảo Qeshm của Iran.

Thông tin trên được đưa ra sau khi hãng thông tấn nhà nước Iran IRNA đưa tin xảy ra một số vụ nổ trên hòn đảo nằm tại eo biển Hormuz.

Theo báo trên, đây là vụ tấn công mới nhất trong một loạt cuộc không kích hạn chế mà Washington tiến hành trong những tuần gần đây.

Các cuộc tấn công được tiến hành ở quy mô nhỏ và chủ ý giữ bí mật nhằm tránh phát đi tín hiệu rằng Mỹ có ý định nối lại chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm vào Iran.

Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) chưa đưa ra phản hồi ngay lập tức trước đề nghị bình luận.

Cùng ngày, Tổng thống Trump bày tỏ tin tưởng Iran và Mỹ có thể đạt được một thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột tại Trung Đông. Mới đây, nhà lãnh đạo Mỹ tuyên bố Washington không có ý định tấn công Tehran trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Quốc hội.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cũng cho biết đã đạt được “một số tiến triển” trong các cuộc tham vấn giữa Mỹ và Iran nhằm chấm dứt xung đột.

Phát biểu với báo giới tại căn cứ không quân Andrews gần Washington, ông Vance nhấn mạnh cả Tổng thống và ông đều cảm thấy lạc quan về triển vọng đạt được một thỏa thuận thông qua đàm phán, đồng thời sẽ tiếp tục nỗ lực trong vấn đề này.

Tuy nhiên, ông Vance cũng lưu ý tình hình khó đoán định và Tổng thống Trump không loại trừ khả năng nối lại các cuộc tấn công nhằm vào Iran trong tương lai, cũng như áp dụng các biện pháp khác đối với nước Cộng hòa Hồi giáo này.

Trước đó, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết các cuộc tham vấn giữa Tehran và Washington thông qua trung gian Qatar và Pakistan đang diễn ra rất khẩn trương, đồng thời nhấn mạnh mọi việc phụ thuộc vào ý chí chính trị của Washington.

Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei đã cho phép chính phủ đàm phán với Mỹ về một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột./.