Vy Nguyễn Anh Thư trở lại 'Sơn Ca Vàng' sau tấm vé Vàng

Tại vòng bán kết cuộc thi tìm kiếm giọng hát Thanh thiếu nhi toàn quốc "Sơn Ca Vàng – Thế hệ mới 2026" diễn ra tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Vy Nguyễn Anh Thư xuất hiện với vai trò khách mời biểu diễn. Không còn đứng trước ban giám khảo để chờ đợi kết quả như ở vòng tuyển chọn, cô học trò lớp 6A10, Trường THCS Trọng Điểm, Quảng Ninh, trở lại trong tâm thế khác khi được gặp gỡ bạn bè, chia sẻ niềm vui và tiếp thêm sự tự tin cho những thí sinh đang bước vào chặng đua quan trọng.

Vy Nguyễn Anh Thư tham gia biểu diễn với vai trò khách mời tại vòng bán kết "Sơn Ca Vàng – Thế hệ mới 2026"

Sinh năm 2015, mang số báo danh 208, Anh Thư từng tham gia vòng tuyển chọn diễn ra ngày 9/8/2026 tại Hà Nội. Phần thể hiện của em giúp em nhận được “Vé Vàng”, tấm vé đưa thẳng thí sinh vào vòng chung kết mà không phải trải qua vòng Bán kết. Đây cũng là một trong ba “Vé Vàng” được trao tại cuộc thi năm nay.

Với một thí sinh nhỏ tuổi, kết quả ấy là dấu mốc đáng nhớ trên hành trình theo đuổi niềm yêu thích ca hát. Tuy nhiên, việc không phải tranh tài ở vòng bán kết không đồng nghĩa với việc Anh Thư vắng mặt trong không khí của cuộc thi. Em cùng hai thí sinh khác nhận “Vé Vàng” trở lại chương trình với tư cách khách mời, có cơ hội gặp gỡ những gương mặt đang tiếp tục chinh phục ban giám khảo và khán giả.

Cuộc hội ngộ lần này vì thế mang ý nghĩa khác với một lần biểu diễn thông thường. Nếu vòng tuyển chọn là trải nghiệm để Anh Thư thử sức và đón nhận kết quả, thì buổi gặp gỡ tại Bán kết mở ra cơ hội để em giao lưu, chia sẻ cảm xúc với những người bạn có chung niềm đam mê. Trước các thí sinh chuẩn bị bước vào phần thi của mình, Anh Thư gửi lời chúc, mong các bạn giữ được sự tự tin, thể hiện hết khả năng và có những phần trình diễn đáng nhớ.

Sinh năm 2015, Anh Thư giành “Vé Vàng” tại vòng tuyển chọn, qua đó được vào thẳng vòng chung kết cuộc thi

Ở lứa tuổi thiếu nhi, hành trình đến với âm nhạc không chỉ được tạo nên bởi những lần đứng trên sân khấu hay kết quả của một cuộc thi. Đó còn là quá trình làm quen với môi trường biểu diễn, học cách vượt qua hồi hộp, lắng nghe những người cùng sở thích và tích lũy kinh nghiệm qua từng lần xuất hiện trước khán giả. Những cuộc gặp gỡ như tại vòng bán kết "Sơn Ca Vàng - Thế hệ mới 2026" có thể trở thành một phần trong hành trang ấy, giúp các em hiểu rằng bên cạnh sự cạnh tranh, âm nhạc còn là cầu nối của tình bạn và sự sẻ chia.

Đồng hành cùng Anh Thư trong hành trình ấy là gia đình, thầy cô và đặc biệt là cô giáo chủ nhiệm. Sự quan tâm, động viên từ những người thân yêu giúp em thêm tự tin, có động lực rèn luyện và nuôi dưỡng tình yêu ca hát. Ở lứa tuổi còn nhỏ, mỗi lần được biểu diễn, mỗi cuộc gặp gỡ và mỗi lời khích lệ đều là những trải nghiệm quý giá, giúp em trưởng thành hơn trong âm nhạc cũng như trong cuộc sống.

Vy Nguyễn Anh Thư có thêm trải nghiệm đáng nhớ khi trở lại sân khấu "Sơn Ca Vàng" trong vai trò khách mời biểu diễn

Sơn Ca Vàng – Thế hệ mới 2026 do Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Thời báo Văn học Nghệ thuật và Truyền thông Tri Thức Số (TTS) phối hợp tổ chức, hướng tới việc tìm kiếm, tạo cơ hội biểu diễn cho các giọng ca thanh thiếu nhi. Bên cạnh việc đánh giá khả năng ca hát, sân chơi này còn tạo điều kiện để các thí sinh trải nghiệm không khí biểu diễn, rèn luyện sự tự tin và giao lưu với những người bạn cùng sở thích.

Từ tấm “Vé Vàng” ở vòng tuyển chọn đến lần trở lại tại vòng bán kết, hành trình của Vy Nguyễn Anh Thư có thêm một kỷ niệm đáng nhớ. Chặng đường phía trước vẫn còn nhiều trải nghiệm để em tiếp tục học hỏi, hoàn thiện bản thân và nuôi dưỡng tình yêu âm nhạc. Với một giọng ca đang ở tuổi đến trường, những bước đi đầu tiên ấy có ý nghĩa không chỉ ở kết quả đạt được, mà còn ở niềm vui được hát và trưởng thành qua từng trải nghiệm.

Một số hình ảnh của Vy Nguyễn Anh Thư tại vòng bán kết cuộc thi với vai trò khách mời biểu diễn: