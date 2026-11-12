VWS trang bị kiến thức chủ động nhận diện rủi ro cho người lao động

Tại buổi tập huấn, học viên được trang bị kiến thức về hai nhóm công việc tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn là làm việc trên cao và trong không gian hạn chế. Thông qua các tình huống thực tế, người lao động được hướng dẫn cách kiểm tra, đánh giá môi trường trước khi vào không gian hạn chế; đo nồng độ oxy và các loại khí nguy hiểm; thông gió, làm sạch môi trường khi cần thiết. Quy trình cấp phép làm việc và bố trí người giám sát bên ngoài cũng được hướng dẫn cụ thể.

Các nội dung này giúp người lao động nắm rõ những yêu cầu cần tuân thủ, đồng thời biết cách xử lý khi phát hiện dấu hiệu bất thường tại nơi làm việc.

Anh Đỗ Minh Quang, phụ trách Bộ phận An toàn lao động Công ty VWS chia sẻ, việc lựa chọn nội dung tập huấn xuất phát từ đặc thù trong lĩnh vực môi trường là xử lý rác của VWS. Tại VWS, một số khu vực như khu xử lý nước và các khu vực thuộc bãi chôn lấp thường xuyên có công nhân di chuyển, làm việc tại những vị trí có nguy cơ trơn trượt, té ngã.

Vì vậy, bên cạnh việc trang bị đầy đủ phương tiện và biện pháp bảo vệ, công nhân cần nắm vững quy trình làm việc an toàn. Theo anh Quang, thông qua tập huấn và thực hành thường xuyên, VWS mong muốn người lao động hình thành thói quen chủ động nhận diện rủi ro, chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi làm việc tại những khu vực tiềm ẩn nguy hiểm.

Ông Đoàn Khánh Trọng, cán bộ huấn luyện đánh giá cao việc VWS tổ chức các khóa huấn luyện nhằm nâng cao kiến thức về an toàn, vệ sinh lao động, nhất là kỹ năng nhận diện các yếu tố nguy hiểm trong quá trình làm việc.

Qua các lớp tập huấn tại VWS, ông Trọng nhận thấy người lao động có những chuyển biến tích cực, thể hiện qua tinh thần tự giác, chăm chú và nhiệt tình tham gia học tập. Theo ông, mục tiêu quan trọng nhất của huấn luyện an toàn lao động là phòng ngừa, không để xảy ra tai nạn, sự cố và những ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động.

VWS xác định an toàn lao động là một trong những yếu tố quan trọng trong hoạt động tiếp nhận, vận hành và xử lý rác. Việc duy trì các hoạt động huấn luyện góp phần nâng cao ý thức chấp hành quy trình, hạn chế rủi ro trong quá trình sản xuất và vận hành.

Trước đó, VWS đã đón tiếp đoàn công tác từ Câu lạc bộ Báo chí và Truyền thông Xanh đến tham quan, trao đổi về giải pháp công nghệ bảo vệ môi trường bền vững. Tại đây, đại diện Ban giám đốc VWS đã giới thiệu quy trình xử lý hiện đại đang vận hành, đồng thời chia sẻ chiến lược và định hướng phát triển trong tương lai với dự án đốt rác phát điện. Hiện tại, VWS đã đề xuất dự án đốt rác phát điện và đang chờ hoàn tất các bước thẩm định, cấp phép. Dự án có công suất xử lý 3.000 tấn rác/ngày (sau khi phân loại), tạo nguồn điện lên đến 60MW với vốn đầu tư dự kiến gần 500 triệu USD. Đây là bước đi chiến lược nhằm chuyển hóa rác thải thành nguồn tài nguyên năng lượng tái tạo hữu ích, đóng góp thiết thực vào chiến lược giảm phát thải và tiến tới mục tiêu Net Zero của TPHCM giảm chôn lấp, tăng tái chế và thu hồi năng lượng từ rác.