Chính phủ ban hành Nghị định số 412/2026/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, có hiệu lực thi hành từ ngày 14/11/2026. Trong đó, Nghị định quy định các mức xử phạt đối với hành vi xả rác, nước thải không đúng quy định tại khu dân cư, nơi công cộng, vỉa hè và lòng đường.

Cụ thể, tại khoản 2 Điều 25, Nghị định quy định phạt tiền 1 - 2 triệu đồng đối với hành vi vứt, thải, bỏ rác thải trên vỉa hè, lòng đường hoặc vào hệ thống thoát nước thải, hệ thống thoát nước mặt; đổ nước thải không đúng quy định trên vỉa hè, lòng đường; thải bỏ chất thải rắn phát sinh từ sinh hoạt vào ao hồ, kênh rạch, sông, suối, biển.

Đối với hành vi vứt, thải, bỏ rác thải hoặc đổ nước thải không đúng nơi quy định tại khu chung cư, thương mại, dịch vụ hoặc nơi công cộng, mức phạt từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng, trừ các trường hợp vi phạm quy định tại điểm d khoản 2 Điều 25 nêu trên.

Nghị định cũng quy định phạt tiền 100.000 - 150.000 đồng đối với hành vi vứt, thải, bỏ đầu, mẩu, tàn thuốc lá không đúng nơi quy định tại khu chung cư, thương mại, dịch vụ hoặc nơi công cộng.

Hành vi vệ sinh cá nhân (tiểu tiện, đại tiện) không đúng nơi quy định tại các khu vực này bị phạt 150.000 - 250.000 đồng.

Ngoài ra, hành vi vận chuyển nguyên liệu, vật liệu không che chắn hoặc để rơi vãi ra môi trường trong quá trình tham gia giao thông bị phạt 2 - 4 triệu đồng.

Không phân loại rác thải sinh hoạt có thể bị phạt đến 1 triệu đồng

Bên cạnh các hành vi xả rác, nước thải không đúng quy định, Nghị định số 412/2026/NĐ-CP cũng quy định mức xử phạt đối với hành vi vi phạm về phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt.

Theo khoản 1 Điều 27, phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với hộ gia đình, cá nhân, cơ quan, tổ chức, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp có phát sinh chất thải rắn sinh hoạt với tổng khối lượng dưới 300 kg/ngày mà không phân loại chất thải rắn sinh hoạt theo quy định của chính quyền địa phương hoặc không sử dụng bao bì chứa chất thải rắn sinh hoạt theo quy định.

Nghị định số 412/2026/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 14/11/2026.