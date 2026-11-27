Ngày 27/11, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) tổ chức Hội thảo "Tăng cường sự tham gia của các Hội thành viên trong việc triển khai dịch vụ công".

Hội thảo "Tăng cường sự tham gia của các Hội thành viên trong việc triển khai dịch vụ công".

Phát huy thế mạnh tri thức trong cung ứng dịch vụ công

Phát biểu khai mạc Hội thảo, GS.TS. Trương Xuân Lam, Phó chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam cho hay, trong bối cảnh khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang trở thành động lực trọng yếu của phát triển đất nước, yêu cầu cung ứng dịch vụ công cũng đang thay đổi mạnh mẽ.

GS.TS. Trương Xuân Lam, Phó chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam phát biểu tại Hội thảo.

Các dịch vụ dựa trên tri thức, dữ liệu, công nghệ mới, tư vấn chuyên môn, đánh giá, kiểm định, đào tạo và chuyển giao công nghệ ngày càng có vai trò thiết yếu. Đây chính là những lĩnh vực mà đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ, các tổ chức khoa học và công nghệ và các Hội thành viên của VUSTA có nhiều tiềm năng, lợi thế để tham gia.

Theo GS.TS. Trương Xuân Lam, thực tiễn cho thấy các Hội thành viên có thể tham gia trực tiếp vào nhiều hoạt động dịch vụ công thuộc các lĩnh vực khoa học - công nghệ, phát triển nguồn nhân lực, tài nguyên môi trường, tiêu chuẩn đo lường chất lượng, sức khỏe, nông nghiệp, xây dựng và giao thông.

Tuy nhiên, không phải mọi hoạt động chuyên môn, tư vấn, phản biện của các Hội đều đương nhiên được xác định là dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước; việc giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu phải tuân thủ đúng quy định pháp luật.

Bên cạnh lợi thế, Phó chủ tịch VUSTA thẳng thắn chỉ ra 5 rào cản hiện nay: nhận thức chưa đồng bộ ở một số tổ chức hội; năng lực cung ứng giữa các Hội còn chênh lệch về nhân lực và cơ sở vật chất; kết nối với cơ quan quản lý nhà nước chưa thường xuyên; cơ chế phối hợp nội bộ chưa khai thác hết hiệu quả; và mức độ ứng dụng chuyển đổi số còn hạn chế.

Để tháo gỡ khó khăn, GS.TS. Trương Xuân Lam đề nghị hội thảo tập trung vào 6 định hướng trọng tâm, đi thẳng vào những vấn đề mà các Hội thành viên đang quan tâm và cần tháo gỡ. Đồng thời phải Đề xuất những nhiệm vụ cụ thể mà các Hội có thể tham gia trong thời gian tới, gắn với nhu cầu của cơ quan nhà nước, địa phương, doanh nghiệp và người dân.

Gỡ nút thắt cơ chế, rạch ròi vai trò khi chuyển giao dịch vụ công

Phát biểu đề dẫn Hội thảo, TS. Lê Như Quân, Phó Trưởng Ban Tư vấn, phản biện (VUSTA) cho hay, hành lang chính trị và pháp lý tạo điều kiện để các hội trí thức tham gia cung ứng dịch vụ công ngày càng được cụ thể hóa.

Thực tiễn đã xuất hiện những mô hình hoạt động hiệu quả. Tiêu biểu như Tổng hội Y học Việt Nam tổ chức hàng trăm khóa đào tạo chuyên sâu, cập nhật kiến thức y khoa liên tục cho đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng. Tổng hội Xây dựng Việt Nam đã xét, cấp hơn 10.186 chứng chỉ hành nghề cho cá nhân và 161 chứng chỉ năng lực cho tổ chức trong giai đoạn 2018 đến giữa năm 2026.

TS. Lê Như Quân, Phó Trưởng Ban Tư vấn, phản biện (VUSTA).

Nhiều hội khác cũng tham gia khảo nghiệm giống cây trồng, thuốc bảo vệ thực vật; huấn luyện an toàn vệ sinh lao động; đánh giá tác động môi trường; tư vấn, phản biện quy hoạch thủy lợi và phòng, chống thiên tai.

Tuy nhiên, khảo sát sơ bộ tại các hội thành viên cho thấy chỉ 54,8% đơn vị được hỏi từng thực hiện hoặc phối hợp thực hiện dịch vụ công trong 5 năm qua, còn 45,2% chưa từng tham gia. Hoạt động chủ yếu tập trung vào đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn (88,2%) và dịch vụ khoa học và công nghệ như tư vấn, phản biện, thẩm định quy hoạch, dự án (82,4%). Tỷ lệ tham gia theo phương thức đặt hàng và đấu thầu cạnh tranh mới đạt 35,3%.

Ông Quân cho rằng, những điểm nghẽn chính hiện nay là chính sách chuyển giao chưa đồng bộ, thiếu ổn định; cơ chế tài chính, định mức kinh tế - kỹ thuật chưa phù hợp với đặc thù tổ chức hội; tâm lý e ngại chuyển giao từ một bộ phận cơ quan quản lý nhà nước; cùng những hạn chế về nhân lực, cơ sở vật chất và năng lực quản trị của các hội.

Đáng chú ý, có tới 92,9% trong nhóm chưa từng thực hiện dịch vụ công khẳng định xác định mục tiêu sẽ tham gia cung ứng dịch vụ công trong thời gian tới nếu có hành lang pháp lý và hướng dẫn cụ thể.

Từ đó, TS. Lê Như Quân kiến nghị hoàn thiện hành lang pháp lý, cụ thể hóa danh mục dịch vụ công có thể chuyển giao cho tổ chức hội; đổi mới cơ chế tài chính, định mức và đơn giá phù hợp. Đồng thời, cần lựa chọn các hội đủ năng lực để thí điểm, đánh giá và nhân rộng mô hình hiệu quả, gắn với tiêu chuẩn chất lượng, giám sát và hậu kiểm.

TS. Phan Đăng Sơn, Viện Khoa học Tổ chức nhà nước và Lao động, Bộ Nội vụ.

TS. Phan Đăng Sơn, Viện Khoa học Tổ chức nhà nước và Lao động, Bộ Nội vụ cho hay, hội hoạt động không vì lợi nhuận nên có lợi thế về tính khách quan so với doanh nghiệp. Tuy nhiên, đồng thời hội có mục đích bảo vệ quyền lợi của hội viên nên khi được giao quyết định những việc liên quan đến quyền lợi của chính hội viên, hội dễ rơi vào xung đột quyền và lợi ích với chính hội viên.

Từ việc phân tích thực trạng, chỉ ra những hạn chế, TS Sơn cho rằng, việc tham gia xã hội hóa dịch vụ công của hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam cần theo một số nguyên tắc chủ đạo. Trong đó, Liên hiệp hội chỉ nhận dịch vụ, nhiệm vụ thuộc chuyên môn, nghề nghiệp; không nhận việc cấp phép hay không cho phép doanh nghiệp, hội viên tham gia thị trường.

Cơ quan nhà nước phải là đơn vị giữ quyền quyết định pháp lý (ký duyệt, cấp giấy tờ, cưỡng chế); Liên hiệp hội chỉ thực hiện phần xử lý chuyên môn (tiếp nhận, kiểm tra, thẩm định kỹ thuật, chứng nhận chuyên môn).

Cơ quan nhà nước sau khi chuyển giao vẫn phải chịu trách nhiệm giải trình về kết quả trước Chính phủ và người dân; Liên hiệp hội chỉ chịu trách nhiệm về chất lượng, tính minh bạch của các nhiệm vụ, dịch vụ đã thực hiện.

Nhiệm vụ, dịch vụ sau chuyển giao phải có chất lượng bằng hoặc tốt hơn khi cơ quan nhà nước thực hiện, các tiêu chí có thể đo bằng thời gian, chi phí, mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp

Lựa chọn tổ chức nhận chuyển giao một cách công khai và cạnh tranh; khi có từ hai tổ chức trở lên đủ năng lực thì thực hiện theo cơ chế đặt hàng hoặc đấu thầu, không chỉ định một hội trong thời gian dài.

Cuối cùng, việc giao nhiệm vụ, dịch vụ cần nêu rõ thời hạn thực hiện, điều kiện chấm dứt (nếu có) và các phương án chuyển tiếp rõ ràng.