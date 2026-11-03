VUSTA bổ nhiệm các cán bộ chủ chốt

Lãnh đạo VUSTA trao các quyết định điều động, bổ nhiệm các cán bộ chủ chốt. Ảnh; VUSTA

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) vừa tổ chức Hội nghị công bố các quyết định quan trọng về công tác cán bộ. Tại Hội nghị, lãnh đạo VUSTA đã trao quyết định nghỉ hưu hưởng chế độ cho 2 cán bộ, chuyên viên, đồng thời trao các quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ chủ chốt.

Hội nghị đã công bố 3 quyết định của Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam về việc điều động và bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo cấp Ban và Văn phòng cơ quan VUSTA.

Cụ thể, Quyết định số 775/QĐ-LHHVN ngày 13/10/2026, điều động, bổ nhiệm ông Lê Thanh Tùng, Trưởng ban Phổ biến kiến thức giữ chức vụ Chánh Văn phòng VUSTA;

Tại Quyết định số 818/QĐ-LHHVN ngày 29/10/2026, bổ nhiệm ông Trần Xuân Việt, Quyền Trưởng ban Khoa học và Hợp tác quốc tế giữ chức vụ Trưởng ban Khoa học và Hợp tác quốc tế, VUSTA

Tại Quyết định số 819/QĐ-LHHVN 29/10/2026, bổ nhiệm bà Phạm Thị Bích Hồng, Phó Trưởng ban Phổ biến kiến thức giữ chức Trưởng ban Phổ biến kiến thức, VUSTA.

Các quyết định có hiệu lực từ ngày 01/11/2026, thời hạn giữ chức vụ là 5 năm.

Chủ tịch Châu Văn Minh và Phó Chủ tịch Phạm Ngọc Linh trao hoa, quà kỷ niệm, trân trọng ghi nhận những đóng góp của ông Phạm Hữu Duệ và bà Trần Quỳnh Nga. Ảnh: VUSTA

GS.VS Châu Văn Minh, Chủ tịch VUSTA phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ cho các cán bộ được điều động, bổ nhiệm. Ảnh: VUSTA

Chúc mừng ba cán bộ vừa được điều động, bổ nhiệm với sự tín nhiệm cao, GS.VS Châu Văn Minh, Chủ tịch VUSTA nhấn mạnh sự tin tưởng từ lãnh đạo, tập thể vừa là vinh dự, trách nhiệm và là động lực mạnh mẽ để các cán bộ phấn đấu trên cương vị mới.

Theo GS.VS Châu Văn Minh, bước vào nhiệm kỳ mới, VUSTA đứng trước nhiều yêu cầu đổi mới mạnh mẽ. Các cán bộ được bổ nhiệm lần này đều là những cán bộ trẻ. Lãnh đạo VUSTA tin tưởng đội ngũ cán bộ mới sẽ tập trung sức lực, trí tuệ, bám sát Nghị quyết Đại hội IX, lãnh đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Thay mặt các cán bộ được bổ nhiệm, ông Lê Thanh Tùng, tân Chánh Văn phòng bày tỏ nhận thức sâu sắc rằng nhiệm vụ mới vừa là niềm vinh dự, sự ghi nhận đối với quá trình công tác, vừa là trách nhiệm lớn đòi hỏi mỗi cá nhân cần tiếp tục nỗ lực và không ngừng hoàn thiện bản thân để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.

Ông Lê Thanh Tùng mong tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo, sự chia sẻ, phối hợp, hỗ trợ của các ban, đơn vị và toàn thể đồng nghiệp. Ông cũng khẳng định quyết tâm phát huy tinh thần trách nhiệm và những kinh nghiệm đã tích lũy cùng tập thể xây dựng môi trường làm việc đoàn kết, chuyên nghiệp, trách nhiệm; từng bước đổi mới phương thức tham mưu, phục vụ, nâng cao chất lượng và hiệu quả công việc, đóng góp thiết thực vào sự phát triển của cơ quan và VUSTA trong nhiệm kỳ IX.

Cũng tại Hội nghị, lãnh đạo VUSTA đã trao quyết định nghỉ hưu chế độ theo quy định của Đảng, Nhà nước và Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam từ ngày 01/11/2026 cho ông Phạm Hữu Duệ, Chánh Văn phòng và bà Trần Quỳnh Nga, Chuyên viên Ban Khoa học và Hợp tác quốc tế.

Thay mặt Lãnh đạo VUSTA, GS.VS Châu Văn Minh trân trọng ghi nhận những đóng góp của hai cán bộ trong thời gian công tác tại VUSTA, đồng thời khẳng định trên mọi cương vị công tác, ông Phạm Hữu Duệ và bà Trần Quỳnh Nga luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, sự tận tụy, chân thành và xây dựng tập thể đoàn kết.

Đại diện các cán bộ nghỉ hưu theo chế độ, ông Phạm Hữu Duệ bày tỏ niềm hạnh phúc khi đã hoàn thành trọn vẹn chặng đường công tác và cống hiến. Ông chúc tập thể VUSTA luôn giữ vững sự đoàn kết thống nhất; không ngừng đổi mới để xây dựng Liên hiệp Hội Việt Nam ngày càng phát triển, hoàn thành sứ mệnh làm cầu nối quan trọng giữa Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và đội ngũ trí thức.