VUS nhận chứng nhận NEAS, lập kỷ lục Việt Nam với 100.000 học viên đạt chứng chỉ Quốc tế

Ngày 25.3, Hệ thống Anh văn Hội Việt Mỹ (VUS) tổ chức lễ đón nhận chứng nhận NEAS - Trung tâm đạt tiêu chuẩn chất lượng trong giảng dạy Anh ngữ quốc tế, do Tổ chức NEAS cấp. Đồng thời, VUS cũng đón nhận kỷ lục “Hệ thống Anh ngữ có số lượng học viên đạt chứng chỉ Anh ngữ quốc tế nhiều nhất Việt Nam” do Tổ chức Kỷ lục Việt Nam cấp.

Lễ trao chứng chỉ cho học viên VUS thuộc chương trình liên kết đào tạo với The City University of New York.

Được thành lập từ năm 1999, VUS là đơn vị đào tạo tiếng Anh chuyên nghiệp quy mô lớn tại TP.HCM cũng như trên cả nước với 24 trung tâm, hơn 55.000 học viên thường xuyên, gần 1.700 giáo viên nước ngoài và Việt Nam cùng trợ giảng với 45% là thạc sĩ, tiến sĩ.

VUS có chương trình đào tạo phong phú, được xây dựng trên cơ sở chương trình liên kết đào tạo với The City University of New York (Đại học CUNY), hệ thống trường đại học công lập quy mô lớn thứ ba tại Hoa Kỳ với 26 trường trực thuộc, 1.400 chương trình đào tạo và trên 550.000 sinh viên.

Ngoài ra VUS còn kéo ETS vào Việt Nam để lần đầu tiên học viên VUS được thi kỳ thi TOEFL được tổ chức tại Việt Nam năm 1999. Đây cũng là thời điểm đưa VUS được nhiều người biết đến. Cũng từ đây, VUS trở thành đối tác tin cậy của hơn 200.000 gia đình hang năm lựa chọn để theo học.

VUS giúp cho 100.000 học viên đạt được kết quả cao trong các kỳ thi lấy chứng chỉ Anh ngữ Quốc tế, là một kỷ lục rất đáng tự hào của một hệ thống đào tạo Anh ngữ như VUS cũng như với các bạn học viên.

Nhân dịp "song hỷ" với việc đón nhận chứng nhận NEAS cùng kỷ lục Việt Nam, VUS cũng tổ chức lễ trao chứng chỉ quốc tế Cambridge cho 2.320 học viên. Đại diện VUS cho biết: "Với phương châm “nền tảng vững vàng, tươi lai tươi sáng”, chúng tôi tin rằng với nền tảng tiếng Anh vững vàng, thế hệ trẻ Việt Nam sẽ được trang bị một công cụ sắc bén để tự tin hội nhập. Đây cũng là nền tảng đầy vững chắc để các bạn tiếp tục trên con đường chinh phục các đỉnh cao khác trong học tập, công việc và cuộc sống".

* NEAS: Hệ thống chứng nhận các cơ sở giảng dạy tiếng Anh quốc gia uy tín của Úc.