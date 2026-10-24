Vượt xe trên cầu, tài xế bị xử lý từ tin gửi fanpage cảnh sát giao thông

Ngày 24/10, Công an TP. Đồng Nai thông tin, Trạm Cảnh sát giao thông (CSGT) Ngã ba Thái Lan đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông N.V.H. (71 tuổi, ngụ Đồng Nai) về hành vi điều khiển xe ô tô vượt xe không đúng quy định.

Hình ảnh tài xế xe con điều khiển phương tiện vượt ngay trên cầu vượt nơi có vạch liền.

Trước đó, Fanpage Phòng CSGT Công an TP. Đồng Nai tiếp nhận tin nhắn phản ánh của người dân về việc xe ô tô biển số 60K-600.xx vượt tại nơi có vạch kẻ đường liền và vượt trên cầu vượt tại nút giao giữa đường Long Đức - Lộc An với đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Theo phản ánh, vụ việc xảy ra lúc 7 giờ 13 phút ngày 7/9/2026.

Sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng CSGT tiến hành xác minh, làm rõ vụ việc và lập biên bản vi phạm hành chính đối với người điều khiển phương tiện theo quy định.

Qua vụ việc, Phòng CSGT Công an thành phố Đồng Nai khuyến cáo người điều khiển phương tiện chấp hành nghiêm quy tắc giao thông đường bộ, tuân thủ hệ thống báo hiệu đường bộ; chỉ vượt xe khi bảo đảm điều kiện an toàn và không thuộc trường hợp bị cấm, góp phần phòng ngừa tai nạn giao thông.