Vượt trội Kia K5, sedan hạng D công suất 286 mã lực, trang bị tiên tiến, giá 464 triệu đồng

Sedan hạng D công suất 286 mã lực, trang bị tiên tiến

Changan Qiyuan A06 2027

Thông tin trên Tạp chí công nghệ Techz, Changan Qiyuan A06 2027 là phiên bản nâng cấp giữa vòng đời, tập trung hoàn thiện trang bị thay vì thay đổi toàn diện thiết kế.

Một trong những điểm mới của Qiyuan A06 2027 là màu sơn đỏ nổi bật, hướng đến nhóm khách hàng trẻ yêu thích phong cách khác biệt. Xe được trang bị cụm đèn pha liền mạch tích hợp 236 nguồn sáng LED, hỗ trợ tín hiệu chiếu sáng tùy chỉnh và hiệu ứng chuyển động. Đây là hướng tiếp cận thiết kế khác với phong cách truyền thống trên Toyota Camry và Kia K5.

Qiyuan A06 2027 có kích thước dài 4.885 mm, rộng 1.916 mm và cao 1.496 mm, cùng chiều dài cơ sở 2.922 mm, gần tương đồng với Toyota Camry và Kia K5. Các thông số này tạo nên dáng xe trường hơn, đồng thời mở ra không gian nội thất rộng rãi. Cản sau được tạo hình theo phong cách thể thao, kết hợp bộ khuếch tán và cánh gió kiểu đuôi vịt hướng lên. Phía sau, cụm đèn hậu hình sao cũng sử dụng 236 đèn LED, tạo sự đồng nhất với thiết kế đầu xe.

Khả năng chở hành lý cũng là một điểm đáng chú ý. Phiên bản thuần điện có khoang chứa đồ phía trước dung tích 108 lít, mở bằng cảm ứng. Khoang hành lý phía sau đạt 656 lít, trong đó có ngăn chứa đồ ẩn 81 lít. Khi gập hàng ghế sau, dung tích có thể tăng lên 1.770 lít, giúp xe linh hoạt hơn khi cần vận chuyển đồ cồng kềnh.

Qiyuan A06 2027 có kích thước dài 4.885 mm

Bên trong cabin, Changan Qiyuan A06 2027 được thiết kế theo phong cách buồng lái bao quanh người lái. Bảng đồng hồ kỹ thuật số LCD có kích thước 10,17 inch, đi cùng màn hình trung tâm 15,6 inch. Hệ thống giải trí sử dụng chip MTK8676 sản xuất trên tiến trình 4 nm dành cho ô tô, với năng lực xử lý được giới thiệu ở mức tương đương Qualcomm 8295. So với cách bố trí nội thất trên Toyota Camry và Kia K5, mẫu xe Trung Quốc nhấn mạnh màn hình cỡ lớn và khả năng tích hợp các chức năng thông minh.

Trang bị ghế ngồi là một trong những điểm nhấn của mẫu sedan này. Cả bốn vị trí ghế đều có chức năng sưởi ấm, thông gió và massage. Ghế trước có thể gập xuống để kết nối với hàng ghế thứ hai, trong khi hàng ghế sau hỗ trợ điều chỉnh góc ngả liên tục lên đến 145 độ. Những tính năng này hướng đến việc cải thiện sự thoải mái cho hành khách, đặc biệt trong các hành trình dài.

Ở khía cạnh hỗ trợ lái, các phiên bản tiêu chuẩn được trang bị 5 camera độ nhạy cao, 12 radar siêu âm và 5 radar sóng milimét. Hệ thống hỗ trợ chuyển làn bằng cần gạt và lùi xe theo quỹ đạo đã ghi nhận. Các phiên bản cao cấp có cấu hình cảm biến khác biệt, gồm một lidar, 11 camera độ nhạy cao, 12 radar siêu âm và 3 radar sóng milimét, kết hợp chip TC399. Cấu hình này hỗ trợ dẫn đường kết hợp lái trên đường cao tốc và ghi nhớ vị trí đỗ xe. Đây là điểm nhấn công nghệ của Qiyuan A06 khi đặt cạnh những mẫu sedan quen thuộc như Toyota Camry và Kia K5, song không đồng nghĩa mọi tính năng đều vượt trội hơn các đối thủ.

Trang bị ghế ngồi là một trong những điểm nhấn của mẫu sedan này.

Về hệ thống truyền động, Changan Qiyuan A06 2027 có hai lựa chọn là thuần điện và mở rộng phạm vi hoạt động. Phiên bản mở rộng phạm vi sử dụng động cơ xăng 4 xi-lanh hút khí tự nhiên dung tích 1,5 lít, công suất tối đa 98 mã lực. Theo công bố của hãng, xe có thể di chuyển thuần điện tối đa 240 km và đạt tổng phạm vi hoạt động hơn 2.120 km khi pin và bình xăng được nạp đầy. Cấu hình này hướng đến người dùng cần khả năng di chuyển bằng điện hằng ngày nhưng vẫn muốn linh hoạt trên hành trình dài, khác với cách tiếp cận hệ thống truyền động động cơ đốt trong hoặc hybrid (tùy phiên bản) trên Toyota Camry và Kia K5.

Trong khi đó, phiên bản thuần điện sử dụng nền tảng điện áp cao 800V, công nghệ bán dẫn SiC và động cơ điện đặt phía sau. Hai mức công suất được cung cấp là 163 mã lực và 286 mã lực, tương ứng phạm vi hoạt động 510 km và 630 km theo tiêu chuẩn CLTC. Công nghệ sạc nhanh 6C cho phép pin tăng dung lượng từ 30% lên 80% trong 9 phút, hoặc từ 10% lên 80% trong 12 phút trong điều kiện sạc phù hợp.

Giá sedan hạng D Changan Qiyuan A06 2027

Sedan hạng D Changan Qiyuan A06 2027 đã chính thức ra mắt tại Trung Quốc với 5 phiên bản, giá niêm yết từ 119.900-159.900 Nhân dân tệ (tương đương 463,66-618,34 triệu đồng).

Xe ô tô dưới 500 triệu đồng 'bao sang', giá hấp dẫn nhất thị trường

Xe ô tô nhỏ gọn có giá thành cực hấp dẫn và là lựa chọn hàng đầu của người dùng Việt, trong đó nhiều cái tên 'nổi trội' cũng góp mặt, được đánh giá không thua gì 'xe quốc dân' Hyundai Grand i10 hay Kia Morning.

VinFast VF 5 Plus

VinFast VF5 Plus.

Giá từ 442 triệu đồng.

VinFast VF 5 Plus nổi bật với thiết kế hiện đại, trẻ trung với dải đèn pha LED hình chữ V đặc trưng ở phía trước và phía sau. Đèn pha và đèn hậu đặt thấp hợp xu hướng mới.

Kích thước dài x rộng x cao lần lượt 3.967 x 1.723 x 1.578 mm, chiều dài cơ sở 2.514 mm, cho thấy VF 5 Plus là mẫu xe nhỏ gọn, hợp di chuyển đô thị, nhưng vẫn sở hữu không gian nội thất rộng rãi hơn các đối thủ đồng hạng.

Nội thất bên trong thiết kế theo phong cách tối giản, bao gồm các tiện nghi nổi bật như màn hình trung tâm 8 inch, bảng đồng hồ điện tử 7 inch, hệ thống lọc không khí PM2.5, cần số kiểu núm xoay.

Mẫu xe điện nhà VinFast đầy đủ các công nghệ an toàn và hỗ trợ lái hàng đầu phân khúc như 6 túi khí, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảnh báo giao thông phía sau, cảnh báo điểm mù…

Hiện tại, VinFast VF 5 Plus được phân phối với 2 phiên bản la-zăng lõi thép 16 inch và la-zăng hợp kim 17 inch. Áp dụng các ưu đãi hiện hành, khách hàng có thể nhận khoản ưu đãi tiền mặt lên tới gần 18 triệu đồng, đưa giá xe về chỉ từ 442 triệu đồng. Đây là lựa chọn số 1 với nhóm khách hàng mua ô tô lần đầu, hoặc đang có nhu cầu chuyển sang các phương tiện tiết kiệm chi phí, thân thiện với môi trường.

Giá xe Hyundai Grand i10

Hyundai Grand i10.

Từ 360 - 435 triệu đồng.

Đứng đầu trong danh sách này không thể không nhắc đến 'xe quốc dân' Hyundai Grand i10 có mức giá từ 360 đến 435 triệu đồng tùy từng phiên bản. Là một trong những mẫu xe giá rẻ bán chạy nhất phân khúc Sedan cỡ nhỏ bởi ngoại hình trẻ trung, hiện đại lại được trang bị nhiều tiện nghi.

Nội thất của Grand i10 được bố trí hài hòa, với vật liệu chủ đạo là nhựa và nỉ nhưng vẫn đem lại cảm giác cao cấp. Màn hình cảm ứng 8 inch đặt nổi, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto, mang lại trải nghiệm giải trí mượt mà cho người dùng. Không gian bên trong cũng khá rộng rãi, hàng ghế sau cho phép hành khách ngồi thoải mái ngay cả trên những hành trình dài.

Hyundai Grand i10 2024 được trang bị động cơ 1.2L, sản sinh công suất 83 mã lực và mô-men xoắn 114 Nm. Hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động 4 cấp, giúp xe vận hành êm ái và tiết kiệm nhiên liệu với mức tiêu thụ khoảng 5.4 lít/100 km. Các tiện nghi phải kể đến như: Khởi động bằng nút bấm, camera lùi và cảm biến đỗ xe phía sau.

Giá xe Kia Morning

Kia Morning.

Từ 349 đến 424 triệu đồng.

Kia Morning 2022 đã có sự lột xác đáng kể trong thiết kế. Lưới tản nhiệt được tinh chỉnh mới trên hình dạng mũi hổ truyền thống chính là sự thay đổi rõ rệt nhất trên mẫu xe này.

Về tổng thể, đại kình địch của Hyundai Grand i10 và VinFast Fadil có ngoại thất không quá nổi bật và xuất sắc nhưng mẫu xe này vẫn gây được ấn tượng tốt với khách hàng nhờ thiết kế đơn giản, nhỏ gọn nhưng cũng đầy tinh tế. Điểm nhấn đáng chú ý là cụm đèn sương mù gương cầu cùng với lưới tản nhiệt hình mũi hổ tạo nên sự kết hợp đầy cá tính. Chưa dừng ở đó, ngoại hình của xe cũng mang đậm chất thể thao với cản sau và sự xuất hiện của ống pô kép mạnh mẽ.

Kia Morning vẫn sử dụng hệ thống chiếu sáng bao gồm đèn sương mù và đèn pha Halogen Projector. Tuy nhiên, nhà sản xuất đã nâng cấp đèn định vị ban ngày cùng đèn hậu của xe lên bóng LED. Ngoài ra, ngoại thất của xe còn có thêm tính năng gương chiếu hậu chỉnh điện tích hợp tính năng sấy, đèn pha tự động bật/tắt.

Giá xe Toyota Wigo

Toyota Wigo.

Từ 352 - 385 triệu đồng.

Đứng ở vị trí thứ 2 là Toyota Wigo 2024 đang được bán với giá dao động từ 352 đến 385 triệu đồng. Đây cũng là mẫu xe giá rẻ bậc nhất phân khúc sedan/hatchback đô thị nhỏ, phù hợp với nhu cầu sử dụng hàng ngày hoặc các gia đình trẻ với thiết kế đơn giản, vận hành ổn định.

Nội thất Toyota Wigo sử dụng chất liệu nhựa cứng kết hợp với các chi tiết trang trí màu đen tạo nên cảm giác bền bỉ. Màn hình cảm ứng 7 inch, hỗ trợ kết nối Bluetooth và hệ thống điều hòa cơ. Không gian nội thất khá khiêm tốn nhưng Wigo vẫn cung cấp chỗ ngồi vừa đủ cho 4 người lớn.

Về vận hành, Toyota Wigo 2024 trang bị động cơ 1.2L, công suất 87 mã lực và mô-men xoắn 113 Nm, đi kèm hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động 4 cấp. Với ưu điểm bền bỉ và tiết kiệm, mẫu xe có mức tiêu thụ nhiên liệu khá ít, chỉ khoảng 5.2 lít/100 km.

Giá xe Mitsubishi Attrage

Từ 380 – 490 triệu đồng.

Cuối cùng là Attage 2024 đến từ nhà Mitsubishi đang được bán mức giá dao động từ 380 đến 490 triệu đồng, tùy từng phiên bản. Đây là mẫu xe 'ngon - bổ - rẻ' đúng nghĩa vì giá thành khá 'mềm' so với phân khúc Sedan cỡ B, tiết kiệm nhiên liệu và có nhiều trang bị thực tế đến người dùng.

Mitsubishi Attrage mang phong cách thiết kế Dynamic Shield đặc trưng của Mitsubishi, tạo cảm giác mạnh mẽ và hiện đại. Đầu xe được trang bị lưới tản nhiệt mạ chrome sáng bóng, kết hợp đèn pha LED cho cảm giác cao cấp dù thuộc phân khúc giá rẻ. Mâm xe hợp kim 15 inch giúp tôn lên vẻ năng động cho tổng thể chiếc xe.

Bên trong khoang cabin, Attrage 2024 được thiết kế khá tối giản, chủ yếu tập trung vào không gian rộng rãi cho cả hàng ghế trước và sau. Màn hình cảm ứng 7 inch là điểm nhấn chính, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto.

Mitsubishi Attrage vận hành với động cơ xăng 1.2L, cho công suất 78 mã lực và mô-men xoắn 100 Nm, đi kèm hộp số CVT. Mức tiêu thụ nhiên liệu ấn tượng chỉ khoảng 5 lít/100 km, phù hợp chi vệc di chuyển trong đô thị. Ngoài ra, xe cũng được trang bị hệ thống điều hòa tự động, camera lùi và hệ thống khởi động bằng nút bấm, mang lại tiện ích vượt trội trong phân khúc.