Vượt trội Honda SH, xe ga 180cc giá 56,8 triệu đồng sẵn camera hành trình, màn hình TFT 7 inch, phanh ABS 2 kênh và TCS

Xe ga 180cc giá có sẵn camera hành trình, màn hình TFT 7 inch, phanh ABS 2 kênh và TCS

Aveta Falcon 180

Thương hiệu Aveta của Malaysia vừa chính thức giới thiệu mẫu xe tay ga mang phong cách địa hình Aveta Falcon 180 mới tại sự kiện Aveta Mega Gathering, diễn ra ở Trung tâm Triển lãm Setia City, Malaysia.

Aveta Falcon 180 mang ngôn ngữ thiết kế adventure-style khỏe khoắn

Thông tin từ Tạp chí Người đưa tin, về thiết kế, Aveta Falcon 180 mang ngôn ngữ thiết kế adventure-style khỏe khoắn, khác hẳn phong cách sang trọng, lịch lãm của Honda SH. Xe có phần đầu được thiết kế hầm hố, có kính chắn gió có thể điều chỉnh độ cao và các điểm chờ sẵn để lắp đặt thùng chứa đồ phía sau phục vụ những chuyến đi xa.

Hệ thống chiếu sáng trên Aveta Falcon 180 sử dụng hoàn toàn công nghệ LED hiện đại, kết hợp cùng đèn sương mù hỗ trợ tầm nhìn trong điều kiện thời tiết bất lợi. Không gian chứa đồ của mẫu xe tay ga này đáp ứng tốt nhu cầu thực tế với cốp dung tích lớn dưới yên ngồi, cùng một hộc chứa đồ tiện lợi ngay phía dưới tay lái tích hợp sẵn cổng sạc USB Type-A Và USB Type-C. Bên cạnh đó, xe còn được trang bị hệ thống khóa thông minh smart key hiện đại.

Hệ thống chiếu sáng trên Aveta Falcon 180 sử dụng hoàn toàn công nghệ LED

Sức mạnh vận hành của Aveta Falcon 180 2026 đến từ khối động cơ dung tích 174 cc, xi-lanh đơn, SOHC, tương tự như các dòng xe “anh em cùng nhà” là Aveta Vanguard 180 và Viper 180. Động cơ này kết hợp với hộp số tự động vô cấp CVT, sản sinh công suất tối đa 18 mã lực tại tua máy 8.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 17,2 Nm tại 6.500 vòng/phút, mạnh mẽ hơn hẳn Honda Air Blade. Để đảm bảo những hành trình dài không bị gián đoạn, xe sở hữu bình xăng dung tích lớn lên đến 14 lít.

Hệ thống treo và khung gầm của Aveta Falcon 180 được đầu tư bài bản

Hệ thống treo và khung gầm của Aveta Falcon 180 được đầu tư bài bản với cặp phuộc ống lồng hành trình ngược (USD) ở phía trước, kết hợp cùng giảm xóc lò xo trụ đôi phía sau tích hợp bình dầu phụ rời, giúp xe vận hành ổn định trên nhiều địa hình khác nhau. Falcon 180 sử dụng bộ vành đúc làm từ hợp kim nhôm, kích thước 14 inch cho bánh trước và 13 inch cho bánh sau, kết hợp với bộ lốp thương hiệu CST bám đường tốt. Nhiệm vụ phanh được thực hiện bởi phanh đĩa ở cả bánh trước và bánh sau, tích hợp hệ thống chống bó cứng phanh ABS 2 kênh tiên tiến.

Điểm nhấn công nghệ đáng chú ý trên Aveta Falcon 180 là bảng đồng hồ màn hình TFT kích thước lớn 7 inch

Điểm nhấn công nghệ đáng chú ý trên Aveta Falcon 180 là bảng đồng hồ màn hình TFT kích thước lớn 7 inch, không chỉ hiển thị sắc nét các thông số hành trình mà còn có khả năng phát lại các đoạn video được ghi hình từ camera gắn ở phía trước xe. Ngoài ra, mẫu xe tay ga này còn được trang bị hệ thống kiểm soát lực kéo (traction control), đồng thời cả ABS lẫn hệ thống kiểm soát lực kéo đều có thể dễ dàng bật hoặc tắt thông qua các nút bấm tiện lợi trên tay lái bên trái.

Giá xe ga 180cc Aveta Falcon 180

Theo Tạp chí công nghệ Techz, mẫu xe này được định vị nhắm đến nhóm khách hàng yêu thích sự năng động với mức giá niêm yết 9.798 RM (tương đương khoảng 56,8 triệu đồng). Aveta Falcon 180 2026 mang đến cho khách hàng ba tùy chọn màu sắc gồm Nâu Sahara (Sahara Bronze), Trắng Alpine (Alpine White) và Xám Bão (Storm Grey).

Xe ga giá rẻ ở thị trường Việt

Hiện nay, xe ga giá rẻ được coi là sự lựa chọn, tìm kiếm rất nhiều khi không phải ai cũng có thể mua được những mẫu xe tay ga sang trọng, đẳng cấp. Tuy nhiên, với tầm giá từ 25 triệu đến 40 triệu đồng có rất nhiều xe tay ga có thiết kế đẹp nhiều tiện nghi, rất đáng để bạn sở hữu.

Theo khảo sát, các dòng xe này không chỉ phù hợp về giá cả, xứng tầm về thương hiệu mà còn đảm bảo chất lượng vượt trội về khả năng vận hành cũng như hoạt động của máy móc.

SYM Shark 50, giá 24,5 triệu đồng

SYM Shark 50 là mẫu xe mới được ra mắt gần đây. Với thiết kế thanh thoát, diện mạo ngang cơ "Honda Vision", Shark 50 đã gây được tiếng vang lớn khi trình làng với mức giá chỉ 24,5 triệu đồng. Hiện mẫu xe tay ga mới nhà SYM chỉ mở bán 1 phiên bản duy nhất.

Về sức mạnh, SYM Shark 50 sở hữu động cơ 4 thì, xi lanh đơn với dung tích 49,5cc, làm mát bằng không khí. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 2,45 mã lực, mô-men xoắn cực đại 3,2 Nm. Mức tiêu hao nhiên liệu của SYM Shark 50 khá thấp, vào khoảng 2,11 lít/100km, tốc độ tối đa là 50 km/h.

Với khách hàng mục tiêu là học sinh, sinh viên, SYM Shark 50 được đánh giá cao vì giá rẻ, thiết kế thời thượng, hợp gu giới trẻ.

Suzuki Impulse, giá 28,5 triệu đồng

Suzuki định vị Impulse cạnh tranh với Honda Air Blade, hướng đến khách hàng nam giới. Thiết kế Impulse lấy cảm hứng từ dòng xe Burgman huyền thoại với vẻ đẹp mạnh mẽ, nam tính. Hiện Suzuki Impulse 2023 bán ra duy nhất 1 phiên bản với giá đề xuất là 28,5 triệu đồng. Suzuki Impulse có 4 tùy chọn màu sắc: Đen mờ, đen mờ xám, xanh đỏ và trắng nâu bạc.

Suzuki Impulse 2023 được trang bị động cơ xi-lanh đơn, 4 thì, làm mát bằng không khí. Với động cơ này, mẫu xe có thể sản sinh công suất tối đa 9,2 mã lực, mô-men xoắn cực đại 9,2 Nm. Bên cạnh đó, Impulse 2023 cũng được tích hợp hệ thống phun xăng điện tử, giúp tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả hơn. Mẫu tay ga nhà Suzuki chỉ tiêu thụ 2,3 lít xăng để di chuyển quãng đường dài 100km. So với các đối thủ, Suzuki Impulse 2023 là mẫu xe có giá vô cùng tốt.

Suzuki Address, giá từ 29,1 - 29,8 triệu đồng

Cái tên đứng thứ 3 trong danh sách xe tay ga rẻ nhất Việt Nam là Suzuki Address. Hiện nay, mẫu xe này đang được bán ở Việt Nam với giá dao động từ 29,1 - 29,8 triệu đồng, cho tùy chọn 3 phiên bản.

Suzuki Address sở hữu khối động cơ tương đối mạnh mẽ: 4 thì, xy-lanh đơn, phun xăng điện tử FI. Để gia tăng khả năng tiết kiệm nhiên liệu, Suzuki đã trang bị thêm công nghệ SEP (Suzuki Eco Performance) giúp kiểm soát và điều tiết nhiên liệu tối ưu.

Suzuki Address được đánh giá là mẫu xe có giá rẻ hơn so với các đối thủ trong cùng phân khúc, động cơ mạnh mẽ, dung tích cốp khá rộng lên tới 20,6 lít. Tuy nhiên, thiết kế mẫu xe này khá nam tính, góc cạnh nên phù hợp với thị hiếu của phái mạnh.

Yamaha Janus, giá từ 29,1 - 33,3 triệu đồng

Yamaha Janus hiện đang phân phối tại thị trường Việt Nam với 3 phiên bản, giá bán đề xuất dao động từ 29,1 - 33,3 triệu đồng.

Với giá bán trong khoảng tầm 30 triệu đồng, Yamaha Janus được đánh giá là một mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu so với các đối thủ khi chỉ tiêu hao 1.87 lít xăng/100km.

Yamaha Janus được trang bị động cơ Blue Core 125cc, khối động cơ này mang tới khả năng vận hành linh hoạt cho xe. Ngoài ra, với thiết kế thời trang, hiện đại nên Yamaha Janus phù hợp với sở thích của các cô nàng công sở.

Honda Vision, giá từ 31,7 - 37,1 triệu đồng

Xếp cuối trong danh sách các mẫu xe tay ga giá rẻ nhất hiện nay là một cái tên vô cùng quen thuộc: Honda Vision. Mẫu xe "quốc dân" tại Việt Nam có giá bán dao động từ 31,7 - 37,1 triệu đồng tùy từng phiên bản.

Xe được trang bị động cơ có dung tích 110cc, 4 thì, xy-lanh đơn, làm mát bằng không khí và tích hợp những công nghệ tiên tiến: Hệ thống phun xăng điện tử (PGM-FI), động cơ tích hợp bộ đề ACG, hệ thống ngắt động cơ tạm thời (Idling stop). Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 8,8 mã lực và mô-men xoắn cực đại là 9,29 Nm.

Honda Vision luôn nằm trong top mẫu xe máy bán chạy nhất nhà Honda và được lòng khách hàng Việt Nam bởi: Thiết kế đẹp, khối lượng nhẹ, khả năng vận hành khá nhanh nhạy và tiết kiệm nhiên liệu. Mẫu xe quốc dân chỉ mất 1,88 lít xăng cho quãng đường di chuyển 100km.