Vượt 'Trại buôn người', phim có Vân Dung và Thanh Sơn vươn lên Top 1 phòng vé nhờ lượng vé đặt sớm

Theo số liệu thống kê phòng vé toàn quốc ngày 21/10/2026, Án mạng karaoke ghi nhận doanh thu 522,29 triệu đồng với 6.071 vé bán ra trên 1.001 suất chiếu, tính từ khung giờ chiếu sớm lúc 18h. Kết quả này đưa bộ phim lên vị trí dẫn đầu phòng vé trong ngày, vượt qua đối thủ đang có lợi thế về số lượng suất chiếu là Trại buôn người.

Đáng chú ý, Trại buôn người có tới 2.489 suất chiếu trong ngày nhưng chỉ bán được 2.556 vé, đạt doanh thu hơn 232,2 triệu đồng. Như vậy, với số suất chiếu chưa bằng một nửa đối thủ, Án Mạng Karaoke vẫn đạt doanh thu cao hơn gấp đôi.

Thành tích của phim "Án mạng karaoke" gây chú ý.

Bên cạnh đó, bộ phim cũng vượt xa các tác phẩm ngoại nhập trong bảng xếp hạng cùng ngày. Quỷ Ăn Tạng 4: Hổ Tinh thu về hơn 127,5 triệu đồng, trong khi Bí mật bị chôn vùi đạt khoảng 32,15 triệu đồng.

Kết quả từ các suất chiếu sớm cho thấy Án mạng karaoke đang nhận được sự quan tâm đáng kể của khán giả trước thời điểm phát hành rộng rãi. Tuy nhiên, sức hút của bộ phim trong những ngày tiếp theo vẫn cần được kiểm chứng qua doanh thu và lượng vé bán ra khi số suất chiếu được mở rộng.

Với sự góp mặt của dàn diễn viên như Vân Dung, Thanh Sơn cùng các gương mặt khác, Án mạng karaoke là một trong những phim Việt đáng chú ý tại phòng vé thời điểm này. Thành tích mở màn là tín hiệu tích cực, đồng thời đặt ra kỳ vọng về khả năng duy trì sức hút của tác phẩm trong cuộc cạnh tranh với các phim đang chiếu.

Sức hút của Án mạng karaoke tại phòng vé ngay trong ngày chiếu sớm đầu tiên được tiếp sức bởi hiệu ứng truyền miệng tích cực. Sau các suất chiếu đặc biệt dành cho một số khán giả và nhà phê bình phim, tác phẩm nhận được nhiều lời khen cùng điểm đánh giá từ 9/10 đến 9,3/10 trên các fanpage điện ảnh như Vựa Chữ, Cuồng Cine, Fan Xi Nê Ma... Một số ý kiến không ngần ngại khẳng định: "Phim Việt làm được trinh thám rồi!". Bộ phim ghi điểm nhờ kịch bản lôi cuốn, cách xây dựng nhân vật logic cùng hàng loạt cú lật tình tiết (plot twist) khiến người xem khó đoán hung thủ cho đến những phút cuối. Sự kết hợp giữa không khí phá án căng thẳng và những mảng miếng hài hước gần gũi với đời sống xóm trọ cũng giúp tác phẩm tiếp cận đông đảo khán giả.

Hình ảnh Vân Dung trong phim tạo sự tò mò với khán giả.

Đáng chú ý, sức hút của Án mạng karaoke còn đến từ dàn diễn viên giàu kinh nghiệm, quy tụ những gương mặt quen thuộc của màn ảnh hai miền Nam – Bắc như NS Vân Dung, NS Đại Nghĩa, Thanh Sơn cùng các nghệ sĩ Phương Dung, Tiểu Bảo Quốc, Tuyền Mập và dàn diễn viên trẻ Quỳnh Lý, Tạ Lâm, Trịnh Thảo...

Sự tung hứng ăn ý giữa Vân Dung, Đại Nghĩa cùng khả năng diễn xuất của Thanh Sơn góp phần tạo nên bầu không khí căng thẳng, duy trì nhịp phim hồi hộp. Các nhân vật hiện lên với những nét tính cách phức tạp, sự đa nghi và những bí mật riêng, khiến quá trình lần tìm sự thật trở nên khó lường.

Bên cạnh dàn diễn viên kỳ cựu, Đoàn Thiên Ân đảm nhận vai nữ chính Tâm – một nữ phóng viên lên núi tu tập rồi bất ngờ bị cuốn vào vụ án mạng và phải tham gia truy tìm hung thủ. Sau dự án Hẹn em ngày nhật thực, người đẹp tiếp tục thu hút sự chú ý khi thử sức với màu sắc trinh thám. Vai diễn lần này mang đến cơ hội để cô thể hiện một hình ảnh khác biệt so với những vai diễn trước đó.

Qua từng phân đoạn, Đoàn Thiên Ân cho thấy nỗ lực xây dựng nhân vật với lối diễn tự nhiên, tiết chế và có phần gai góc. Hình ảnh nữ phóng viên bị đẩy vào tình thế nguy hiểm, phải đối mặt với hàng loạt nghi phạm cũng tạo điểm nhấn cho câu chuyện. Theo thông tin từ ê-kíp, cô còn nhận được những đánh giá tích cực từ các nghệ sĩ gạo cội nhờ thái độ làm việc nghiêm túc, tinh thần cầu thị và sự tận tâm với diễn xuất.

Sức nóng của bộ phim tiếp tục được đẩy lên qua trailer thứ hai, tập trung vào cái chết bí ẩn của bà Thủy (NS Vân Dung), người được phát hiện với chiếc micro cắm trong họng. Vì nạn nhân có thói quen hát karaoke bất kể giờ giấc, khiến nhiều người xung quanh khó chịu, những người có mặt tại khu nhà sàn giữa núi rừng đều trở thành đối tượng bị nghi ngờ. Thông điệp "9 nghi phạm - 9 lời nói dối" mở ra hàng loạt câu hỏi về động cơ và những bí mật chưa được hé lộ.

Thanh Sơn cũng tạo điểm nhấn với vai diễn có phần gai góc so với các phim trước đây.

Bối cảnh đêm mưa bão, nguy cơ sạt lở đất đá cùng tình thế bị cô lập càng khiến câu chuyện thêm ngột ngạt. Từng nhân vật dần bộc lộ những góc khuất, kéo nhau vào cuộc đối đầu căng thẳng. Từ cảnh Nhĩ (Tạ Lâm) cầm dao với vẻ mặt khác thường, lời thề độc của thầy Nguyện Giang (NS Đại Nghĩa), sự mất bình tĩnh của Mắm (Quỳnh Lý), đến khoảnh khắc đầy ẩn ý giữa bà Thủy và Trực (Thanh Sơn), mỗi chi tiết đều gợi ra những nghi vấn mới.

Gương mặt bê bết máu của Vy (Trịnh Thảo), những lời tố cáo liên quan đến chuyện xóa nợ và sự vắng mặt đáng ngờ trong đêm mưa của bà Bê (Tuyền Mập), ông Chín (Tiểu Bảo Quốc), cùng lời phán lạnh người của bà Hạnh (NS Phương Dung) tiếp tục khiến câu chuyện trở nên rối ren. Các tình tiết được sắp đặt theo hướng nhiều lớp, buộc khán giả phải liên tục suy đoán về mối liên hệ giữa những người có mặt tại hiện trường.

Với vị trí dẫn đầu phòng vé trong ngày chiếu sớm đầu tiên cùng phản hồi tích cực từ một bộ phận khán giả, Án mạng karaoke đang thu hút sự chú ý trước thời điểm khởi chiếu trên toàn quốc. Sự kết hợp giữa yếu tố trinh thám, hài hước và dàn diễn viên nhiều thế hệ là những điểm được kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo sức hút cho bộ phim.