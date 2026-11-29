Trước đó, vào tối ngày 27.11, bệnh nhân N.T.V (sinh năm 1980) quê Quảng Ngãi xuất hiện triệu chứng đau ngực. Đến khoảng 10 giờ 45 phút ngày 28.11, cơn đau tức ngực trái trở nên dữ dội, bệnh nhân được đưa đến cấp cứu tại Bệnh xá Trung đoàn 152 - đảo Thổ Chu trong tình trạng tỉnh, tiếp xúc chậm, da, niêm mạc tái nhợt, mạch 125 lần/phút, huyết áp 160/90 mmHg, nhịp thở 30 lần/phút, SpO₂ 90%.

Qua thăm khám và thực hiện điện tâm đồ, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim cấp ST chênh lên và nhanh chóng triển khai các biện pháp điều trị. Tuy nhiên khoảng 10 phút sau, tình trạng bệnh nhân đột ngột diễn tiến nặng, mất ý thức, ngừng tuần hoàn, hô hấp, điện tâm đồ ghi nhận vô tâm thu.

Tổ Cấp cứu đường không Bệnh viện Quân y 175 tiếp cận bệnh nhân tại Bệnh xá Trung đoàn 152 - đảo Thổ Chu

Các y, bác sĩ tại Bệnh xá lập tức triển khai hồi sinh tim phổi nâng cao. Suốt hơn 90 phút liên tục, ê-kíp cấp cứu kiên trì thực hiện các biện pháp hồi sức, nỗ lực giành lại sự sống cho bệnh nhân.

Đến 13 giờ cùng ngày, tim bệnh nhân đập trở lại nhưng tri giác còn kém, điểm Glasgow là 8, huyết áp 100/50 mmHg, điện tâm đồ ghi nhận rung nhĩ. Đến 17 giờ, bệnh nhân đã mở mắt, có đáp ứng khi gọi hỏi và kích thích, điểm Glasgow khoảng 9–10, mạch 94 lần/phút, huyết áp 129/77 mmHg; bệnh nhân tiếp tục được hỗ trợ hô hấp qua nội khí quản, SpO₂ 90%.

Trước diễn biến phức tạp của ca bệnh, Bệnh viện Quân y 175 tổ chức hội chẩn trực tuyến (Telemedicine) với Bệnh xá Trung đoàn 152. Kết quả hội chẩn xác định bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim cấp ST chênh lên vùng sau dưới, Killip IV (mức độ nặng nhất trong phân loại Killip) giờ thứ 18, biến chứng ngừng tuần hoàn, hô hấp đã được hồi sinh tim phổi thành công, trên nền đái tháo đường típ 2 và rối loạn chuyển hóa lipid (tiền sử của bệnh nhân).

Vận chuyển bệnh nhân bằng đường không từ đảo Thổ Chu về đất liền an toàn

Các bác sĩ đánh giá bệnh nhân có tiên lượng rất nặng, nguy cơ tử vong cao do có thể xuất hiện các rối loạn nhịp tim đe dọa tính mạng như nhịp nhanh thất, rung thất, dẫn đến ngừng tuần hoàn tái diễn. Bên cạnh đó, nguy cơ suy tim tiến triển sau nhồi máu cơ tim và tổn thương não do thời gian ngừng tuần hoàn kéo dài cũng là những vấn đề đáng lo ngại.

Theo đó, các chuyên khoa của Bệnh viện Quân y 175 phối hợp với Bệnh xá Trung đoàn 152 tiếp tục theo dõi sát diễn biến, duy trì hồi sức tích cực tại chỗ, đồng thời đề xuất khẩn trương vận chuyển cấp cứu đường không, đưa bệnh nhân về đất liền để can thiệp mạch vành và điều trị chuyên sâu.

Chấp hành mệnh lệnh của cấp trên, Binh đoàn 18 đã điều động tổ bay trực thăng số hiệu VN 8616 do Thượng tá Nguyễn Văn Khánh làm cơ trưởng phối hợp với Tổ Cấp cứu đường không Bệnh viện Quân y 175 do Đại úy, BS Nguyễn Văn Nghĩa làm kíp trưởng, thực hiện nhiệm vụ vận chuyển cấp cứu bệnh nhân, xuất phát từ sân bay Tân Sơn Nhất vào lúc 22 giờ 05 phút ngày 28.11; mang theo các trang thiết bị, phương tiện hồi sức cấp cứu chuyên sâu, sẵn sàng xử trí những tình huống phát sinh trong quá trình vận chuyển.

Vượt qua nhiều thách thức, Tổ Cấp cứu đã đưa bệnh nhân ngưng tim 90 phút từ đảo Thổ Chu về đất liền điều trị kịp thời

Ngay khi tiếp cận bệnh nhân, Tổ Cấp cứu đã phối hợp với các y, bác sĩ tại đảo tiếp tục điều trị sau hồi sinh tim phổi. Ê-kíp nhanh chóng kiểm soát hô hấp, duy trì an thần, theo dõi sát huyết động, sử dụng thuốc vận mạch để bảo đảm huyết áp và bổ sung thuốc chống đông theo chỉ định.

Đại úy, Bác sĩ Nguyễn Văn Nghĩa, Khoa Hồi sức tích cực – Chống độc, kíp trưởng kíp cấp cứu đường không Bệnh viện Quân y 175 cho biết, mặc dù bệnh nhân đã được hồi sinh tim phổi thành công tại đảo, song nguy cơ ngừng tuần hoàn tái diễn vẫn rất cao. Hai vấn đề quan trọng trong quá trình vận chuyển là kiểm soát rối loạn nhịp tim và duy trì chức năng co bóp của cơ tim.

Vì vậy, ê-kíp luôn theo dõi sát diễn biến của bệnh nhân, chủ động chuẩn bị các phương án xử trí những biến chứng tim mạch có thể xảy ra trong suốt hành trình. Bên cạnh đó, tình trạng tri giác của bệnh nhân sau thời gian ngừng tuần hoàn kéo dài cũng được đặc biệt quan tâm; ê-kíp liên tục theo dõi diễn biến ý thức, hạn chế kích thích nhằm bảo vệ não cho bệnh nhân, Đại úy, Bác sĩ Nguyễn Văn Nghĩa cho biết thêm.

Theo Đại úy, Bác sĩ Nguyễn Văn Nghĩa, thách thức của chuyến cấp cứu lần này không chỉ đến từ tình trạng nguy kịch của bệnh nhân; mà còn gặp thách về điều kiện thời tiết xấu, có mưa to. Đặc biệt, đối với bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp đã trải qua ngừng tuần hoàn, việc hạn chế ảnh hưởng của sự thay đổi áp suất khí quyển và nguy cơ tiến triển tình trạng thiếu máu cơ tim là những vấn đề chuyên môn cần được đặc biệt quan tâm khi vận chuyển đường không. Điều này đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa tổ bay và ê-kíp cấp cứu.

Bệnh nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Quân y 175

Vượt qua những khó khăn và thách thức, Tổ bay Binh đoàn 18 và ê-kíp cấp cứu đường không Bệnh viện Quân y 175 đã phối hợp chặt chẽ, vận chuyển an toàn bệnh nhân về Bệnh viện Quân y 175 (TP.HCM) lúc 4 giờ 05 phút sáng 29.11. Ngay sau đó, bệnh nhân được chuyển đến Khoa Cấp cứu để tiếp tục hồi sức tích cực, đánh giá tình trạng tim mạch, kiểm soát các biến chứng và triển khai phương án điều trị chuyên sâu.

Từ hơn 90 phút kiên trì hồi sinh tim phổi của đội ngũ quân y tuyến đảo đến hành trình vận chuyển cấp cứu xuyên đêm, sự phối hợp chặt chẽ giữa Bệnh xá Trung đoàn 152, Bệnh viện Quân y 175 và Binh đoàn 18 đã giành lại sự sống cho bệnh nhân. Qua đó, tiếp tục khẳng định vai trò của hệ thống hội chẩn từ xa và năng lực cấp cứu, vận chuyển đường không người bệnh từ biển, đảo về đất liền.